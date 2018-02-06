Смотрите, кто теперь отвечает за выборы президента в Челябинске!

22:41 06 февраля 2018 1

Депутаты Челябинска несут личную ответственность за явку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южноуральские единороссы будут спасаться от провала региона по явке на президентских выборах, пользуясь технологией из Екатеринбурга. Приезжавший в Челябинск спасать положение руководитель Уральского МКС «Единая Россия», депутат Госдумы Иван Квитка поручил партийцам строить агитационную сеть, пользуясь реформой местного самоуправления.

Выступая перед местными единороссами на одном из закрытых совещаний, Квитка напомнил, что в Челябинске в сентябре 2014 года было избрано 170 депутатов в семь райсоветов. Сейчас 165 — входят во фракции «ЕР». «Основой посыл: „Если у вас так много народу, пусть работают на явку!“», — передает очевидец.

Платить за все придется самим депутатам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Поработать на явку» поручили всем депутатам-единороссам, что хотят переизбраться в 2019 году. Тех, кто уже точно знает, что баллотироваться не будет, просто попросили помочь партии. От исполнения поручения освобождены только два депутата — находящий под судом Сергей Новожилов и арестованный за хищение средств дольщиков Андрей Пязок.

Сразу после отъезда Квитки депутатам прислали бланки анкет, предложив распечатать сами. На одного народного избранника — от 300 до 500 анкет. Анкеты предлагается заполнить сторонникам партии, которые впоследствии будут вести разъяснительную работу среди населения о важности участия в выборах. Сторонник дает согласие на обработку персональных данных, и эти данные заносятся в электронную базу. Речь идет о программе по созданию агитационной сети «Мобилизатор», которую «Единая Россия» уже запустила в Свердловской области. Разница лишь в том, что у соседей это делали партийные активисты, а в столице Южного Урала обязали депутатов.

«Эти анкеты нам надо раздать, потом собрать заполненные. Плюс представить график и отчеты о мероприятиях в округах. Все это надо сдать до конца февраля, — рассказал „URA.RU“ один из депутатов. — Причем тиражировать анкеты надо на свои деньги. Понятно, что дополнительные расходы и на праздники. Сказали, что у партии денег на это нет. Да и провести их по отчету нельзя. Посчитали, около 100 тысяч рублей уйдет на все». За тех народных избранников, что не имеют таких средств, должны заплатить депутаты-предприниматели. Контроль за исполнением поручения возложен на секретаря регионального отделения «ЕР» Владимира Мякуша.

В итоге, по словам источника в депутатском корпусе, единороссы должны обеспечить явку на выборах не ниже 65 процентов. В среднем, на округе одного депутата должно прийти на выборы около 3,5 тысяч избирателей.

«Депутаты, как представители органа местного управления, должны быть заинтересованы в том, чтобы в выборах приняло участие как можно больше избирателей. Это сделает итоги выборов легитимней», — заявил «URA.RU» председатель комиссии по местному самоуправления городской думы Челябинска Владимир Бодров. При этом Бодров не подтвердил и не опроверг, что программа «Мобилизатор» запущена, а каждый депутат-единоросс лично отвечает за явку в своем округе.