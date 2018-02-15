Сигнал Челябинску: «Остановитесь!». Что натворила ЕР в погоне за явкой

16:01 15 февраля 2018 3

Иван Квитка продолжает настраивать работу челябинских единороссов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программа «Мобилизатор», запущенная в Челябинске для повышения явки на выборах президента, дает сбой. Причина — излишнее усердие партийцев на местах, взявших на себя повышенные обязательства, с которыми не могут справиться. Руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка, запустивший проект в Челябинске, резко остановил соратников. Одни из них взяли на себя повышенные обязательства, с которыми не могут справиться, другие проявили такое рвение, что эта история может обернуться обратным эффектом.

Программу «Мобилизатор», или как ее называют в «Единой России» — проект «Мобилизация», Иван Квитка потребовал внедрить в Челябинске после того, как появились опасения, что явка на президентских выборах будет провалена. Всем депутатам семи райсоветов, входящих во фракции «Единой России», было дано указание собрать данные на партийцев и сторонников. Предлагалось заполнить анкеты с получением разрешения на использование персональных данных.

«Остановитесь!» — заявил на днях Квитка. Поводом для столь резкого заявления стали жалобы с мест. «Мобилизатор» стали внедрять так, как этого не рекомендовалось. Согласно озвученным вводным, данные надо было собирать с родных, друзей, приятелей, знакомых друзей и все по взаимному согласию. Иначе, предупреждали челябинских единороссов, будет получен обратный эффект.

Владимир Мякуш (слева) разберется с гонкой, которую устроил Вячеслав Ершов (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вечером 14 февраля нам была дана команда прекратить собирать анкеты», — рассказал «URA.RU» один из депутатов. По его словам, у него на округе есть несколько избирателей, преподавателей вузов, к которым он обратился за сбором данных. Выяснилось, что такие анкеты они уже заполнили по месту работы.

В нескольких детских садах воспитатели провели собрания с родителями и попросили заполнить анкеты с мотивировкой: «Поможем нашему депутату, а он поможет нам!». В Советском районе помощник депутата на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что он, устав бегать по округу, стал сам заполнять анкеты разными ручками. В одном из супермаркетов на Братьев Кашириных эти анкеты предлагают заполнять покупателям. Владелец магазина — депутат Курчатовского райсовета.

Лидер фракции КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский написал жалобу в облизбирком и сообщил, что,

по его данным, в одной из школ такие анкеты раздали ученикам. С тем, чтобы они отдали анкеты родителям и принесли обратно, с уже заполненными данными.

Как заявил Нациевский, детей в этом использовать нельзя. «Заявление приняли, взяли в работу», — сообщили «URA.RU» в избиркоме.

«Мы разберемся и с тем, что происходит в образовательных учреждениях. Ни о каком давлении или „нажиме“ не может быть и речи. И гонки тоже быть не должно», — заявил «URA.RU» Владимир Мякуш. Дозвониться до Ивана Квитки нам не удалось — его телефон был выключен.

В Курчатовском районе разгорается свой скандал. «Нам каждому велели принести по тысяче анкет! — с возмущением рассказывает „URA.RU“ один из депутатов райсовета (его и коллег сделали ответственными за координацию проекта в своих районах). — Да у меня столько не наберется! Стали выяснять, как у соседей. Во всех районах — не больше пятисот. В Калининском — по 330! С чего у нас по тысяче? Мои помощники сейчас только с этими анкетами и носятся. А есть же еще и депутатская работа. Ее никто не отменял…».

«А я просто „забил“ на эти анкеты, — говорит „URA.RU“ другой депутат. — Как увидел цифры. Ну, три сотни еще куда не шло. А тысяча? Если будем бегать и всех уговаривать, чтобы план выполнить, нас будут просто посылать. И окажем президенту „медвежью услугу“!».

В областном политсовете «ЕР» сообщили, что в местные отделения спускали общие для всех планы. А на местах секретари уже решали сами. «Да, — подтверждает „URA.RU“ депутат Курчатовского райсовета. — Это наше партийное начальство решило перестраховаться. Запросили по тысяче, а так уже как получится!».

План в тысячу человек подтвердили все народные избранники Курчатовского района, до которых удалось дозвониться «URA.RU». Но секретарь Курчатовского района отделения «ЕР» спикер райсовета Вячеслав Ершов отказался этот план признавать.

«Нет таких цифр, такого плана не давали! — категорически заявил „URA.RU“ Вячеслав Ершов. — Сказали, принести столько, сколько можете. Я вот, например, уже более тысячи анкет собрал! Что касается цифр, то не надо сравнивать нас с Калининским районом. Там в партии 1 тыс. 700 человек, а у нас 3 тыс. 400. Конечно, мы должны сдать больше! И привлекли к сбору не только депутатов».

При этом спикер Курчатовского райсовета признал, что есть депутаты, члены «ЕР», которые не принесли ни одной анкеты. На вопрос, будут ли к ним применены какие-либо санкции по партийной линии, Вячеслав Ершов затруднился ответить.