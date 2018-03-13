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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Тюменской области
22:47  13 марта 2018 0

Семью тюменского депутата заподозрили в крупном мошенничестве

Источник: как работает схема по выводу из городского бюджета сотен миллионов рублей
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Ришад Зиганшин. Тюмень, закуска, зиганшин ришад, национальные костюмы
Здание САХ теперь принадлежит частному лицу, говорят источникиФото: Лариса Рычкова © URA.RU

В Тюмени создана схема по выводу из городского бюджета сотен миллионов рублей, полагают осведомленные источники «URA.RU». Уголовное дело было возбуждено и благополучно приостановлено, о возврате в казну средств пока речь даже не идет. Источники агентства подозревают, что авторами схемы стали представители весьма известного в Тюмени семейства депутата городской думы, лидера региональной автономии татар, «мусорного короля» Ришада Зиганшина.

Когда-то Ришад Зиганшин сам возглавлял муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города», сейчас «САХом» руководит его сын, Радик Ришадович. Еще в 2007 году, говорят источники агентства, у предприятия были собственное двухэтажное здание площадью более 600 квадратных метров по адресу Московский тракт, 132, и территория примерно в три гектара вокруг него. «Это было самое крупное предприятие по сбору и утилизации отходов. У него были собственные гаражи, моечные, мощная техника, все необходимое для работы», — рассказывает один из собеседников агентства.

Долгострои по ул. Ленина , ул. Герцена, ул. Беляева. Здание "Спецавтохозяйства по уборке города". Тюмень, спецавтохозяйство по уборке города
Здание, в котором находится САХ, может быть выставлено на торги, полагают источники агентства
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сейчас АО «САХ», учредителем которого, по открытым источникам, являются городские власти, арендует это же здание у частного собственника, а вместо гаражей и моечных рядом с ним возвышается жилой квартал. Не проданным остается лишь один участок примерно в 0,8 Га — остаток некогда огромной собственной территории.

Здание САХ на Московском тракте, по словам источника агентства, было продано в 2012 году частному лицу — Иблиеву Х. По данным из открытых источников, этот человек несколько лет назад вместе с Радиком Зиганшиным входил в состав учредителей некоего ООО «САХ» — с муниципальным предприятием, связанным идентичным названием и местом прописки.

«Для покупки здания кредит взяли сотрудники компаний Зиганшиных. С 2012 года, — говорят источники, — только за аренду экс-собственного здания муниципальный САХ заплатил новым собственникам примерно 25 миллионов рублей — а они, в свою очередь, передавали деньги автору этой схемы».

В 2014 году здание сменило владельца — новой хозяйкой стала, по словам собеседников агентства, супруга племянника Иблиева Х. — Исмаилова З. «А в июле 2014 года семье понадобился кредит для одной из их компаний, ООО „Пионер“. И здание было отдано в залог „Стройлесбанку“», — говорят источники. По информации «URA.RU», кредит был просрочен, и в феврале этого года УФССП выдало АО «САХ» предписание об удержании половины зарплаты гендиректора Радика Зиганшина для выплаты долга в 15,8 миллиона рублей (копия документа есть в распоряжении редакции).

Обманутые руководством сотрудники компаний семьи депутата тоже «попали на деньги»: сейчас, по словам источников агентства, с обоих банк пытается взыскать остаток кредита, взятого в 2012 году на покупку здания.

«Сначала Зиганшин держал слово и давал им деньги для уплаты по кредиту, — говорит источник. — А потом сказал, что денег нет».

Долгострои по ул. Ленина , ул. Герцена, ул. Беляева. Здание "Спецавтохозяйства по уборке города". Тюмень, дом, стройка
Рядом со зданием САХ выросли жилые дома
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В декабре 2015 года, рассказали источники, Следственное управление УМВД по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту незаконного отчуждения имущества АО «САХ» — здания на Московском тракте. Во время расследования, по словам собеседников агентства, вскрылись новые интересные подробности: оказалось, что восемь земельных участков, также принадлежавших САХу, в разное время сменили владельцев. Проданы они были по цене от 39 тысяч рублей до 3,9 миллиона рублей.

Источники агентства утверждают, что позднее были проведены независимые оценки стоимости этих участков — и цифры разнятся на порядок: от 483 тысяч рублей до 27,7 миллиона. «Здание же стоило около 18 миллионов рублей, а в 2012 году было продано примерно за восемь», — говорят собеседники агентства, отмечая, что вся документация по оценке сейчас находится в уголовном деле.

Источники называют фамилии новых владельцев земли на Московском тракте — это некие Мустакимов, Иблиев, Макаревич, Кудревицкий, Рудик. Все они, утверждают источники, так или иначе связаны с семьей депутата: это водители, телохранители, бизнес-партнеры и друзья детства главы семейства.

«Участки потом оказались у одного застройщика, ООО „ТрестГеоСтрой“. В домах, которые там уже построены, есть доли, оформленные на Ришада и Рабигу Зиганшиных, — рассказал собеседник агентства. — Земля была муниципальным имуществом. Оно должно подлежать оценке перед продажей, а САХ следовало получить одобрение в департаменте имущества города для сделки, если ее сумма превышает 25% от уставного капитала общества. Стоимость была занижена, сделку не отдавали на согласование. Застройщику потом перепродали в несколько раз дороже».

Источники агентства отмечают, что семейство депутата в итоге приобрело дом в Испании за 980 тысяч евро, причем в кредит из этой суммы в банке «Открытие» было взято лишь семь миллионов рублей. «Зиганшина-младшего правоохранители задерживали по этому делу осенью 2016 года. Несколько месяцев он находился под подпиской о невыезде. А потом уголовное дело приостановили».

Собеседники «URA.RU» отмечают, что выкачивание бюджетных денег через САХ идет и сейчас: в частности, зарплату гендиректору компании Радику Зиганшину устанавливает Совет директоров, в который входят городские чиновники.

«У гендиректора зарплата 50 тысяч рублей. А у его советника — 150 тысяч, потому что ее уже назначает сам гендиректор. Советником является Зиганшин-старший». Кроме того, огромные мусоровозы САХа теперь тоже принадлежат частникам — а САХ платит деньги за их аренду. Владельцами, по утверждению собеседников агентства, вновь стали родственники и друзья семейства: Ю. Самойленко, Х. Бикмуллин, И. Бикмуллин.

Комиссия по экономической политике и ЖКХ. Гордума. Тюмень, зиганшин ришад
Ришад Зиганшин уже много лет представляет интересы избирателей в городской Думе Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сам Ришад Зиганшин комментировать ситуацию с уголовным делом отказался. По телефону он заявил корреспонденту «URA.RU», что «это не так, нет никакого уголовного дела, никаких незаконных отчуждений, у вас какая-то странная информация». «Нет уголовного дела. Обратитесь в администрацию [города], раз ваши источники знают, пусть они вам и рассказывают», — заявил он.

«Первый раз слышу, что оно расследуется. Что комментировать, если вы говорите вещи, которые никакого отношения не имеют… кто это сказал, суд какой-то присудил? (…) Я не хочу с вами на эту тему разговаривать, потому что есть организация, которая выше нас, наши учредители, они вам могут все рассказать. Слухи я комментировать на собираюсь. Потому что это просто обычные слухи», — сообщил Ришад Зиганшин.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт возбуждения уголовного дела СУ УМВД России по Тюменской области. Дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с незаконным отчуждением нежилого строения площадью более 600 кв.м, расположенное в г. Тюмени».

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужил материал проверки, проведенный сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области. Все остальное согласно статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации является следственной тайной, в связи с чем разглашению не подлежит», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе администрации Тюмени на письменный запрос редакции сообщили, что 208-ФЗ «предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которыми может располагать акционер. Документы, подтверждающие отчуждение имущества хозяйствующего субъекта, не входят в указанный перечень». Там подтвердили, что администрация города по уголовному делу признана потерпевшей стороной и сотрудники уже дали необходимые объяснения органам следствия. Как следует из ответа, признать незаконными действия «лица, подвергавшегося уголовному преследованию», может только суд, и принимать какие-либо меры до вынесения приговора судом в администрации не считают возможным.

Радику Зиганшину в этом году решением единственного акционера — администрации города — на пять лет продлили контракт на должность генерального директора АО «САХ». В пресс-службе пояснили, что «предварительное следствие по уголовному делу не завершено, вина должностных лиц АО „САХ“ приговором суда не установлена. В связи с чем основания для отказа в назначении Зиганшина Р.Р. на указанную должность отсутствовали».

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