ОТВ представило первое инфошоу и отняло у земляков два часа жизни

09:05 14 марта 2018 1

Ксения Телешова показалась профессиональному телесмотрителю живой, а Енину придется догонять Фото: скриншот первого инфошоу ОТВ

Свердловский зритель пережил телевизионную революцию. Именно так главный региональный канал «ОТВ» анонсировал свое новое ежедневное ток-шоу «События. Итоги дня». Эфир начался во вторник, 13 марта, в 19:00, и завершился не, как было обещано, в 21:30, а на полчаса раньше — последние 30 минут заняла программа «Урал. Третий тайм».

Спортивный обозреватель Александр Кесель очень подошел для нового эфира, но самого спорта в шоу оказалось многовато Фото: скриншот первого инфошоу ОТВ

Новое инфошоу состояло из мини-разговоров в прямом эфире с врезками в виде итогового выпуска новостей и интерактива — звонков зрителей, голосования, «бегущей строки». Ведущими первой программы стали Евгений Енин и Ксения Телешова. На следующие выпуски анонсированы также Анна Абсалямова и Павел Рубцов, но последний по какой-то причине пока отсутствует на сайте в числе ведущих программы. В студии в этот вечер побывало пять гостей, но ожидается, что в будущем их число может вырасти до десятка и более.

Ведущие обсудили суд в Невьянске над живодером и пригласили в студию двух зоозащитниц. В этом блоке случился небольшой и, пожалуй, единственный элемент того, что можно было назвать шоу: Ксения Телешова подошла к зоозащитнице и взяла у нее с рук щенка, вернулась на место, погладила и снова вернула собачку гостье. Большой блок посвятили вылету ХК «Автомобилист» из Кубка Гагарина, затем подняли вопрос кибербуллинга (издевательства в Сети) и поговорили с депутатом Госдумы РФ Павлом Крашенинниковым о выборах.

Ажиотажный интерес шоу вызвало, еще даже не выйдя в эфир. Весь вторник его обсуждали в соцсетях, а телеэксперты даже с конкурирующих каналов признавались, что «очень ждут» запуска нового проекта. Ожидания оправдались, и оценки опрошенных «URA.RU» экспертов полностью сошлись в одном — для регионального телевидения это пусть несколько «подгоревший», но прорыв.

Власти задумались о том, что ОТВ с новым продуктом сможет самостоятельно больше заработать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Член правления Свердловского творческого союза журналистов, начальник отдела спецпроектов «ГТРК Урал» Олег Ракович, напомнил, что год назад Российская академия телевидения объявила, что все ТВ в России должно стать развлекательным. Новое шоу ОТВ, уверен он, очень соответствует этому требованию времени, хоть и поначалу вышло сырым.

«Единственный канал со свободной сеткой делает двухчасовое шоу. Они закончили с этой разношестной подборкой мини-программ и сделали глыбу-конструктор, части которого можно менять. Да, все вышло 13 числа, и первый блин в определенном смысле комом, но я знаю огромное количество успешных проектов, которые стартовали неудачно. Эфиру помешало то, что все взяли и сложили в один ящик: традиционные формы, форматы, ритм, верстку. Но тут не может быть разочарования — мы увидели, как родился фундамент, из которого будет выкристаллизоваться отличный проект, и через месяца два-три это будет красивейшее инфошоу. Главное, чтобы команда не успокаивалась, ведь стратегически они сделали совершенно правильный шаг», — поделился мнением эксперт.

Телеаналитик Егор Кочуров считает, что первый выпуск не дал точного понимания об аудитории телеканала и сделал новое инфошоу идеальным фоном, но пока он приковывает зрителя шоу к экрану.

«В этом шоу нет самого шоу — один сплошной talk. По сути, ОТВ взяло свое же утреннее действо, добавило политики, убрало развлекаловку и сдвинуло программу на вечер.

Может, это сегодняшний выпуск такой, но спорта как-то уж очень много. Практически идентичный долгий, 15-минутный интервью-сегмент про кибербуллинг, который можно было сделать намного красочнее и доступнее. Современная тема опять засунута в оболочку скучной болтовни с минимумом графики и иллюстраций. Такой же 10-минутный сегмент про выборы. В целом это все для радио пока. Если бы еще был и элемент социальной ответственности, как тот же «Добродел» на канале «360ТВ», где журналисты по жалобам зрителей стыдят подмосковных чиновников, было бы совсем круто. Тем не менее для регионального телевизора сам факт развития эфира и программирования — это очень здорово и вселяет надежды, что телевидение вне столицы будет жить и процветать», — уверен эксперт.

Павла Рубцова, который должен стать соведущим Анны Абсалямовой, пока нет на сайте, и это не единственный технический нюанс

Продюсер московского бюро телекомпании Deutsche Welle Семен Порохин признался, что порадовался и за уральское телевидение, и за команду ОТВ в частности. Некогда екатеринбуржцу польстило, что формат, уже давно практикуемый НТВ, «Лайфньюс» и РБК, пришел и на региональное ТВ.

«Хорошо, что на уральском телевидении нашлись люди и, главное, так много эфирного времени и денег для подобных программ. Приглашение большого количества экспертов в эфир, нахождение достойных тем для обсуждения — это довольно хлопотная работа для продюсеров, но пока у них вполне получилось. В условиях отсутствия нормальной конкуренции, когда телеканалы так или иначе принадлежат государству, такие события [как появление инфошоу] на медиарынке необходимы. После внедрения парного ведения новостей на „4 канале“ я не помню больше каких-то значимых нововведений на уральском ТВ. А теперь, пожалуйста, — 2,5 часа. В целом для регионального канала выглядит весьма прилично, главное, чтобы обсуждались действительно важные для региона проблемы», — считает Порохин.

Порохин считает, что значительная часть эфира удалась благодаря хорошим и правильным реакциям Евгения Енина. А вот местные телекритики такую точку зрения не разделили. Если Ксения Телешова, на взгляд директора по развитию АТН и «10 канала» Арины Охлопковой, была удачна с точки зрения ведения, наряда и грима, то Енину, привыкшему к сольным эфирам, по ее мнению, не хватило драйва, что несколько снизило общий темп передачи.

Охлопкова при этом крайне комплиментарно высказалась о качестве технической подготовки: «Если бы я включила не специально — подумала бы, что это федеральная программа какая-то. Дизайн общей картинки вызвал желание переманить к себе дизайнера. Отдельно — дизайн студии: очень хорошо расставлена мизансцена в студии, соблюдены пропорции, видеостена и подиум на своем месте. Ведущие и герои рассажены очень грамотно на стильную прозрачную мебель. Звонки в студию дают динамику. Честное голосование не могу не отметить — небольшие показатели звонивших подкупают искренностью. Кадропланы выполнены отлично, грамотно. А вот визитки — представления гостей — мне показались затянутыми и снизили общий темп передачи. „Новостной биатлон“: отличный ведущий итогов дня, лицо и речь поставлены по-столичному и он грамотно перекидывает мяч внимания двум ведущим в студии».

Ведущий новостей показался экспертам весьма «столичным» по качеству работы и образу Фото: скриншот первого инфошоу ОТВ

На самом ОТВ уже готовы сделать работу над ошибками. «Да, получилось много спорта — не должно быть такого, разбавим, — признался гендиректор телеканала Антон Стуликов. — Должно быть более живое, динамичное — люди должны ходить, общаться разговаривать. Но создана конструктивная основа, на которой мы докрутим бантики, уточним что-то, прибавим-убавим, но в любом случае — это огромная заслуга всей команды, работавшей над проектом».

Свердловские власти первый выпуск инфошоу просмотрели мельком и уже готовы задуматься о финансировании. «Учитывая тренд на сокращение расходов на СМИ, ждать увеличения начальных цен контрактов по меньшей мере самонадеянно. Отрадно, что руководство ОТВ это понимает. Я думаю, что инфошоу запущено именно в целях повышения рейтинга программ собственного производства и, как следствие, в целях повышения стоимости и количества рекламы. Продукт уникальный. С нетерпением жду замеров аудитории для того, чтобы оценить первый эффект», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов.