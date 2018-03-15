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15 марта 2018
11:00  15 марта 2018 0

10 простых вопросов о том, что делать, если у вас обнаружили рак

Инструкция для тех, кто хочет жить, но не знает, как бороться со страшной болезнью
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Шанс побороться за свою жизнь всегда естьФото: предоставлено клиникой «Анадолу»

Онкологические заболевания, к сожалению, неотъемлемая часть современной жизни: пожалуй, у каждого есть друзья или знакомые, чьи близкие столкнулись с раком. Возможно, и в вашей семье есть кто-то, кто живет с этой болезнью или скончался от нее. И, наверное, каждый человек, слыша о том, как другие сражаются с раком, задавался вопросом: «А что, если и у меня будет рак?» Что нужно делать, если врачи обнаружили у вас опухоль? На «URA.RU» — пошаговая инструкция для тех, кто хочет жить, а не умирать.

У меня нашли опухоль. Это рак?

Совсем не обязательно. Если на УЗИ или при томографии врачи выявили у вас подозрительное новообразование, скорее всего, врач назначит дополнительное обследование и даст направление к онкологу. Ни в коем случае не надо впадать в панику: большинство новообразований все-таки являются доброкачественными. Не стоит также садиться за компьютер в поисках выхода — зря потратите время и нервы.

Надо ли сдать анализ на онкомаркеры?

Онкомаркеры не являются самым эффективным средством диагностики рака. Они могут быть повышены у пациента вследствие другого заболевания. Также нередки случаи, когда у онкобольных онкомаркеры в норме. Исключение составляют некоторые из онкомаркеров, например, PSA (при раке простаты у мужчин), который более-менее информативен. В остальные случаях рекомендуется использовать и другие методы диагностики.

Только биопсия может дать самый точный ответ о характере новообразования
Фото: предоставлено клиникой «Анадолу»

Только биопсия? А что еще можно сделать?

Действительно, только биопсия или анализ микроскопического участка опухоли покажет, что это за новообразование. Иногда, кроме биопсии, необходимо сделать еще ряд исследований, например, ПЭТ/КТ — метод, позволяющий увидеть, насколько распространена опухоль и есть ли отдаленные метастазы.

А может, все это ошибка?

Не исключено. Как уже говорилось, лучше всего совмещать разные методы диагностики. Если биопсия выявила рак, то все же следует проверить стекла с материалом и блоки еще в одной-двух лабораториях. Как показывает опыт, ошибки при диагностике случаются. Рекомендуется также перепроверить результаты биопсии и при отрицательном диагнозе: представьте, вас убеждают, что все прекрасно, а рак на самом деле есть…

Куда обращаться?

Врач, проводивший обследование, направит в местный онкологический центр. Туда нужно ехать сразу же. Лечение будет оплачено по полису ОМС, но нужно понимать, что будут и очереди, и, возможно, долгое (иногда очень долгое) ожидание.

Пациентов в онкологических центрах по месту жительства очень много. Тем не менее нужно попасть на прием, поговорить с врачом, узнать план действий и получить рекомендации.

Современная медицина не всегда способна спасти онкобольного, но она может подарить ему месяцы или даже годы жизни
Фото: предоставлено клиникой «Анадолу»

Не так страшен черт, как его малюют?

На этапе, когда диагноз уже известен, нужно больше узнать о своем заболевании. Сегодня доступны высокоинформативные западные ресурсы, например, сайт Национальной антираковой сети США — nccn.org, где выложены подробные и самые современные руководства по диагностике и лечению рака. Да, он на английском, но более достоверного источника с более полной информацией, пожалуй, не найти. Можно скачать информацию и заказать ее перевод.

Лечить рак бесполезно? Все равно люди с этим диагнозом умирают…

Это не так: современная медицина способна побеждать онкозаболевания, особенно если они выявлены на ранних стадиях. Даже в том случае, если лечение оказывается неэффективно и не решает проблему кардинально, оно способно обеспечить пациенту месяцы, иногда годы достойной жизни.

Многие отдали бы все за то, чтобы их близкие прожили вместе с ними еще некоторое время.

Есть ли альтернатива лечению?

Существует такое понятие — второе медицинское мнение. В Европе и Штатах получение второго медицинского мнения — это нормальная процедура. Пациент, находясь на лечении, может затребовать свои выписки и заключение (результаты биопсии опухоли, описания томографии, снимки при наличии; если пациент уже проходил лечение или был оперирован, то необходимо предоставить информацию об этом) и обратиться к любому врачу на выбор в любой стране. Ни один врач не будет оценивать и комментировать лечение, назначенное коллегами, но второе медицинское мнение — это хороший способ узнать больше о заболевании и об альтернативных вариантах лечения.

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Лечение за рубежом — дорого?

Существует мнение, что лечение в зарубежной клинике доступно только миллионерам. Это далеко не так. Например, диагностику и операции в клинике «Анадолу» могут позволить люди со средним достатком. Несмотря на то, что эта клиника является одним из ведущих онкогоспиталей Европы, даже самые сложные операции в среднем редко обходятся дороже 1 миллиона рублей. И это включая медикаменты, анестезию, а также проживание сопровождающего лица и многое другое.

Можно ли доверять турецким врачам? Может, все-таки лучше Израиль или Германия?

Это будет однозначно дороже (иногда — в разы), но не факт, что лечение окажется более эффективным. Что касается «Анадолу» — это госпиталь, построенный в Турции в сотрудничестве с ведущей американской онкологической клиникой Джона Хопкинса и перенявший ее лучший опыт и традиции. Однако цены на услуги и подход к пациентам по-турецки демократичный. В «Анадолу» очень удачно совмещены высокоэффективные технологии лечения и традиционное турецкое гостеприимство.

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© Служба новостей «URA.RU»
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