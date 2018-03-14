Никита Михалков проиграл Маргарите Симонян и 31-летнему губернатору

23:10 14 марта 2018 0

После выступления Антона Алиханова многие зрители захотели тоже работать губернатором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве стартовал форум «Россия — страна возможностей», который только своим названием мог показаться чем-то бюрократическим и несовременным. За стандартным форматом скрывается актуальное содержание: максимальный доступ к новым губернаторам-«технократам», возможность острых вопросов Никите Михалкову и дискуссия с легендарным Дмитрием Киселевым.

«Россия — страна возможностей» считается проектом президента России Владимира Путина, который патронирует 14 конкурсов — «социальных лифтов» самой длинной линейки: от школьников до генеральных директоров заводов («Лидеры России» в центре внимания с момента создания — последние полгода). В среду участники всех проектов впервые собрались на одной площадке. По словам организаторов, в мероприятии участвуют более 6000 тысяч человек: «перспективные управленцы, молодые предприниматели, волонтеры, школьники, а также гости из других стран».

Маргарита Симонян была иронична Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Форум получился «стильным, модным и молодежным, эффективным и прогрессивным», — так его описал в разговоре с «URA.RU» самый молодой (31 год) губернатор Антон Алиханов (Калининградская область). Чиновник был в явно приподнятом настроении, показывал язык журналистам и активно общался с участниками форума в кулуарах, кому-то даже дал свою почту. Он вместе с другими главами регионов «нового поколения» делился своим опытом с участниками.

Да так успешно, что большинство из присутствующих молодых людей подняли руку, когда их спросили, хотят ли они в будущем сами возглавить какой-нибудь российский регион. Это вряд ли кого удивило, потому что значительная часть зрителей — участники «Лидеров России»: если верить цифрам организаторов, то каждый шестой посетитель форума. К слову, Алиханов заявил «URA.RU», что полуфиналистка этого конкурса уже работает в его областной администрации.

С Дмитрием Кисилевым пилили селфи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хитом форума стало выступление звездного дуэта главы МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева и главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. Они были заметно взволнованы последними новостями из Лондона. Накануне премьер Великобритании пригрозил закрыть RT в своей стране из-за загадочного отравления высланного из России шпиона МИ-6 Сергея Скрипаля. Симоньян рассказала с каким прессингом ее телеканалу приходится сталкиваться в США и Европе.

«Мы люди веселые, любой выпад в нашу сторону мы превращаем в троллинг», — резюмировала она и показала пародийный ролик о том, как иностранцы видят в RT «агентов Кремля». Там медведь раздавал чемоданы денег каналу, Симоньян ходила в ватнике, военкор RT вел «прямой эфир» из горячей точки на фоне хромакея, а за всем этим по мониторам наблюдал Владимир Путин.

Режиссер Никита Михалков был не понят молодой аудиторией форума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Киселев во вступительном слове рассказал о том, как важно, что на телевидении появилась конкуренция мнений, в отличие от советского времени, и дал свою оценку противостояния телевизора с Youtube. «Все уже похоронили ТВ пять лет назад, потом поняли, что интернет не может стать точкой опоры, потому что каждый сидит в своей норке как хомячок и разговаривает со своим племенем. Появилось много информации, но мало твердых знаний, а человеком без твердых знаний легко манипулировать. Ему скажешь — он побежит», — менторским тоном высказывал Киселев.

Когда заговорили о том, где искать объективные новости, главред RT сказала, что вообще не верит в объективность: «То, что ты видишь — зависит от того, где ты стоишь. В итоге, мы всегда выбираем кому верить и чему верить».

Киселев же и вовсе отрезал: «Объективность вам не нужна. Нашему обществу нужна любовь».

Взяв микрофон, Никита Михалков привлек внимание зал, но вряд ли так, как хотел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самым оторванным от молодежи оказался режиссер Никита Михалков. Свою встречу он начал с показа выпуска своей программы «Бесогон». С двух огромных экранов на зрителей смотрел строгий Михалков, который рассказывал о ложных ценностях соцсетей. «Все эти шеры и лайки — никакого отношения к реальности не имеют», — вещала голова с экрана. Но стоило самому Михалкову взять в руки микрофон, как в воздухе появились сотни смартфонов — звезду «Бесогона» снимали на видео, чтобы выложить в Сеть и заработать новых подписчиков.

Его лекция об истинном патриотизме и загадочной русской душе закончилась вопросами из зала. Девушка в кокошнике упрекнула, что он делит мир границами, а те особенные черты, которые по словам режиссера, присущи исключительно россиянам, на самом деле можно найти в человеке любой другой нации. «И не важно, говорит ли он по-русски, или спик инглиш, или парле франсе», — пояснила она под дружные аплодисменты участников, многие из которых были на Всемирном молодежном фестивале в Сочи.

А после попросила всех, кто с ней согласен «подписаться на ее канал в Youtube, чтобы вместе творить добро».

«Удивительно, что губернаторы понимают нас лучше, чем журналисты или Михалков», — после форума в очереди за пальто жаловалась кому-то по FaceTime молодая девушка в хипстерских очках.