В Екатеринбурге медиа-империя умерла через год после создания

00:49 15 марта 2018 0

Казалось бы, где несколько журналистов, пиарящих управляющие компании, и борьба за контроль над активами крупного города. Но это Екатеринбург: здесь все переплетено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из самых громких медиа-стартапов 2017 года закрыт, набранные из разных СМИ журналисты уведомлены о завершении контрактов. Как стало известно «URA.RU», на прошлой неделе завершил работу медиа-центр, создававшийся в интересах крупнейшего в Екатеринбурге коммунального холдинга. Юридически эта корпорация никак не оформлена, но в настоящий момент владеет наибольшим в регионе количеством управляющих компаний, обслуживая наибольшее количество квадратных метров жилья. Собеседники агентства утверждают, что по данному показателю холдинг — частный лидер даже в России.

Медиа-центр был создан год назад, и за короткий срок в него были приглашены журналисты самых разных СМИ Екатеринбурга. Разношерстность компании подтверждает наличие среди сотрудников экс-репортеров «URA.RU» и экс-обозревателей «Моментов». В задачи новой структуры входила популяризация управляющих компаний, выстраивание новой модели взаимодействия между УК и жителями. От персонала требовалось повысить удовлетворенность услугами компаний, лояльность УК, при этом избегая обнародования структуры собственности. Также из материалов медиа-центра контолирующие органы не должны были иметь возможность воссоздать весь масштаб холдинга.

Медиа-центр работал в домах, управляемых компаниями, и даже начал выпуск общегородской газеты. Однако, его работа была срочно остановлена. Уже заключенные договора с типографиями о выпуске полиграфической продукции отозваны. «Это был эксперимент на год, — утверждает собеседник в руководстве холдинга. — В самом начале были определены четкие задачи и срок, по истечении которого мы будем смотреть на эффективность. Срок прошел, задачи не выполнены. Отношение к компаниям не улучшилось и не ухудшилось. Такой результат не интересен: тратить деньги ни на что бизнесу нелогично. Мы уведомили о завершении проекта».

Источник агентства среди уволенных сотрудников утверждает, что одновременно закрыт и второй амбициозный проект холдинга — масштабный поход в гордуму Екатеринбурга группы кандидатов от этой бизнес-структуры.

«По городу уверенно распространяют слух, что холдингу отдали „Спецавтобазу“, а с ней — и госконтракт на мусор. В обмен на отказ от выборов в гордуму», — говорит знакомый свердловский парламентарий.

В настоящий момент единственным представителем холдинга в гордумедуме является Григорий Вихарев, выигравший довыборы в 2017 году. Прошлой осенью в политических кругах Екатеринбурга обсуждались планы по расширению присутствия группы в гордуме.

Григорий Вихарев не отказывается от планов переизбраться депутатом гордумы Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Это было бы выгодно, учитывая планы сити-менеджера Александра Якоба покинуть свой пост. В такой ситуации, новый сити-менеджер априори должен выстраивать новые отношения с гордумой, а значит обладатели своих отрядов в представительном органе власти получают дополнительный аргумент на переговорах с властями, что весьма ценно для бизнеса.

В интервью «URA.RU» в начале года Вихарев говорил, что не видит нужды в расширении представительства, утверждая, даже один депутат может быть эффективен, если он качественный переговорщик. Другой собеседник агентства также настаивал на отказе от планов по масштабному выдвижению в гордуму. В конце прошлого года в структуру холдинга вошла гигантская УК «Верх-Исетская». «Бюджеты, которые планировались на выборы, пошли на дело: лучше бизнес, который ежедневно приносит деньги, чем какая-то группа депутатов, польза от которых неочевидна», — объясняет источник «URA.RU».

Желание Александра Якоба (справа) жить самостоятельной и достойной жизнью повышает ценность мест в гордуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, в политической тусовке такое объяснение воспринимается скептически. Есть версия, что сообщения о прекращении кампании делаются для отвлечения внимания от холдинга и его кандидатов. «Вбросы про „Спецавтобазу“ — ерунда и разводки умника, который любит мутить воду, — считает знакомый депутат. — Достаточно посмотреть фамилию директора, которого назначили на „Спецавтобазу“, и станет ясно, что это скорее креатура мэрии, чем кого-то из бизнеса».

Лидер другой бизнес-группы, которая поддерживает массовое выдвижение в гордуму представителей «Справедливой России» утверждает, что бизнес идет несколькими колоннами, и от своего решения увеличить представительство в гордуме не отказывается.

«Могут быть пересмотрены решения: кто идет. Ставка может делаться не на молодых политиков, которым хочется показать себя, а на простых директоров управляющих компаний, которые ближе и понятнее избирателю.

Такое возможно, — считает собеседник агентства. — Возможно и сокращение общего бюджета: все-таки «Верх-Исетская» — это очень масштабно и круто, и никакие группы в гордуме не сравнятся с возможностью владеть такой компанией. Но и

выборы в одномандатных округах — это не так дорого, особенно если не нанимаешь бездарей из мэрии, рисующих в сметах по семь нулей, а ведешь максимально приземленную кампанию, сам ходишь от квартиры к квартире.

Тогда и расходы сокращаются в два раза».

Григорий Вихарев подтвердил «URA.RU», что будет участвовать предстоящих выборах и не опасается на них конкуренции с директором «Хорошего вкуса», единороссом Михаилом Смоляковым, который год назад проиграл ему борьбу в округе. Вихарев напомнил, что представляет ЛДПР, которая должна выдвинуть своих людей в каждом округе. Вихарев также заверил, что у него есть собственная команда, в которую входят профессиональные юристы и пиарщики, которые продолжат с ним работу в ходе кампании.