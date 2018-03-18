В день выборов губернатор Решетников оградил детей от журналистов

14:41 18 марта 2018 0

Избирательный участок заполнился журналистами к приезду губернатора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Избирательный участок №3409, расположившийся в здании педагогического университета, в очередной раз местом особого внимания со стороны СМИ. Сегодня здесь проголосовали глава региона Максим Решетников с супругой и известный пианист Денис Мацуев. Губернатор, в прошлом году привезший свою семью в Пермь, в этот раз не привел детей под объективы камер.

Пианист-виртуоз Денис Мацуев голосовал в Перми благодаря «Мобильному избирателю» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Участок в педуниверситете уже давно является местом голосования руководителей Пермского края. Но если экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин, опасаясь провокаций со стороны местных журналистов, старался не привлекать внимания к своему походу на выборы, то голосование нынешнего главы региона Максима Решетникова стало объектом внимания почти всех пермских СМИ. Более того, на избирательный участок губернатор вошел в компании всемирно известного пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

Музыкант, поставив свою подпись в бюллетене, рассказал собравшимся журналистам о том, что уже который раз он вынужден голосовать вдали от дома. В Перми Денис Мацуев находится на гастролях в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». В настоящий момент — среди уральских регионов — у Перми самый именитый «мобильный избиратель».

Участок №3409, за которым закреплен элитарный ЖК «Виктория», можно назвать главным VIP-местом 18 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В свою очередь, губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что для проведения выборов были созданы все условия, а информация о выборах была доведена до 99% избирателей региона. «Хотя надеялись как всегда на худшее», — пошутил в беседе с журналистами губернатор. Также глава региона рассказал «URA.RU» о том, что сегодня у него выходной, но приходится решать необходимые вопросы, отслеживать ход выборов, заниматься вопросами организации безопасности.

После пресс-подхода губернатор обмолвился несколькими фразами с международными наблюдателями из Сербии, Аргентины и Монголии. Иностранцы сообщили главе региона, что уже посетили несколько участков в краевой столице, но никаких нарушений по проведению выборов они пока не увидели.

Последним этапом визита губернатора на избирательный участок стало фотографирование с обычными избирателями. Глава региона сфотографировался со всеми, кто его об этом просил, и покинул педуниверситет.