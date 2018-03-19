Как выборы президента изменили расклад сил в челябинской элите

23:52 19 марта 2018 0

Теперь челябинские власти готовятся к большой муниципальной кампании 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Итоги выборов президента изменят расклад сил в челябинской политике. Кто из местных лоббистов выступил лучше других, как интерпретировать итоги прошедших выборов и какие сложились коалиции перед муниципальной кампанией 2019 года, выяснил корреспондент «URA.RU».

Незадолго до президентских выборов куратором кампании в Челябинск был командирован руководитель уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка. Для увеличения явки он предложил программу «Мобилизатор» — проект по созданию электоральной сети. В каждой территории были назначены ответственные за результат. В случае успеха им обещали поддержку на грядущих выборах в горсоветы Челябинска. Провал гарантировал политическое забвение.

Среди главных игроков, которые будут формировать свои пулы кандидатов к осени 2019 года, назывались две «ветви» так называемой «калининской семьи» — депутат Госдумы Андрей Барышев, а также первый вице-спикер гордумы Сергей Овчинников и самый авторитетный депутат гордумы Виталий Рыльских. Еще один участник этого рынка — депутат Госдумы Владимир Бурматов и с его выходцами из «Молодой гвардии „Единой России“». В отдельно взятом Тракторозаводском районе значительное влияние у семьи депутатов Бориса Видгофа (райсовет) и его сына Михаила Видгофа (Заксобрание области), а в Ленинском районе — у спикера гордумы Станислава Мошарова. Об амбициях на грядущую кампанию заявили еще несколько бизнесменов, намеренных вести свои пулы кандидатов.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров считает, что итоги выборов президента скорректируют перспективы указанных групп влияния. «В некоторых округах, судя по низкой явке, отдельные элитные группы играли в игру «Бойкот выборов». По принципу: мы роняем явку и этим свалим губернатора.

Я бы на месте региональных властей присмотрелся к тем, что готов играть против президента ради своих экономических и политических интересов. Иначе можно получить неконтролируемую думу. И это в преддверии саммита ШОС, на подготовку к которому выделяется 50 млрд рублей», — предостерегает эксперт.

Николай Сандаков (справа) формировал челябинскую политику, пока не попал под пресс силовиков из-за коррупции Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Самая худшая явка была в Тракторозаводском районе — 61,98% (на вечер понедельника). Местный райсовет депутатов был сформирован при участии обвиняемого в коррупции бывшего вице-губернатора Николая Сандакова. И контролировался до последнего времени спикером Сергеем Карелиным и тройкой депутатов гордумы: Владимиром Шумаковым, Станиславом Ильиным и Андреем Пязоком. После ареста Сандакова и Пязока, в этой территории воспряла духом семья Видгофов, отодвинутая от дел бывшим вице-губернатором. Она заключила союз с Владимиром Бурматовым. Хотя пока не смогла выстроить отношения с главой района Галиной Гавриловой.

«Депутаты из пула Шумакова устроили саботаж выборов. Гаврилова и Видгофы, которые считали, что теперь контролируют район, не смогли ничего с этим сделать. Они не могут договориться даже между собой. Отсюда и результат», — полагает один из местных депутатов на условиях анонимности. При этом он считает, что главным выгодоприобретателем является Владимир Бурматов. Он не вмешивался в ситуацию по просьбе Гавриловой, которая была уверена, что полностью все контролирует и сама справится.

Борис Видгоф (слева) намерен вернуться в гордуму, в идеале в кресло спикера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«У Бурматова появился карт-бланш на формирование райсовета. А Видгоф вряд ли теперь может рассчитывать на возвращение в кресло спикера гордумы, которое надолго занимал в прошлом созыве», — считает инсайдер. С другой стороны, полагает он, у Видгофа больше интересов, связанных с самитом ШОС. «Ради своего бизнеса он может поступиться политическими интересами», — уверен собеседник.

Самым серьезным полем боя станет Ленинский район, контролируемый спикером гордумы Станиславом Мошаровым. На выборах президента эта территория показала средний результат — явку в 64,14%. И желающие сменить спикера, наверняка, этим воспользуются для дискредитации его перед областным руководством. Главным претендентом на пост председателя гордумы называют нынешнего вице-спикера Сергея Овчинникова. Сразу несколько депутатов, с которыми разговаривал корреспондент «URA.RU» заверили, что против Мошарова и его людей выставят сильных кандидатов в каждом округе. «У Мошарова нет столько денег и такой поддержки, как у Овчинникова. Ему придется совершить что-то невероятное, чтобы сохранить должность председателя», — говорит знакомый с ситуацией источник.

Алексей Севастьянов (справа) и его депутаты оказались в зоне боевых действий: сам экс-омбусмен защищает бизнес, его люди — мандаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серьезным козырем в руках оппонентов Овчинникова и Рыльских является низкая явка на президентских выборах. Контролируемый ими Советский район оказался вторым с конца с 63,13%. Правда, сами они объясняют это недоработкой главы Михаила Буренкова. Тот уже отметился скандалом во время выборов в Госдуму, когда его обвиняли в подтасовке результатов. Вполне возможно, что по итогу президентских выборов будет принято кадровое решение. Хотя 65-летний глава пользуется славой «непотопляемого» чиновника.

В Калининском районе продемонстрирована лучшая явка в городе — 64,81%. Сейчас от этой территории избрано несколько депутатов из пула экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, попавшего в опалу при новой областной власти. На их округа претендуют «молодогвардейцы» Владимира Бурматова. Например, зампред регионального исполкома «Единой России» Дамир Утарбеков. Этот район представляет председатель одной из комиссий гордумы Александр Галкин. Территория входит в округ депутата ЗСО Анатолия Вершинина. Вся эта «молодежь», наверняка, попытается расширить свое представительство в райсовете и гордуме. Выходцы из МГЕР рассчитывают на 8-9 мандатов.

В Калининском районе без ведома Александра Аристова будет сложно получить большинство в райсовете Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Но надо понимать, что на территории Калининского района расположен ЧЭМК Александра Аристова. Спикером райсовета является экс-сотрудница комбината Евгения Глухова, еще одним депутатом ЗСО — экс-гендиректор комбината Виктор Чернобровин. А депутатом Госдумы от этой территории — Андрей Барышев, протеже Аристова.

Так что на мандаты «севастьяновских» депутатов вроде Александра Воложанина, Алексея Ковалева, Ольги Быховец будут претендовать как «молодогвардейцы», так и представители «калининской семьи». И здесь вопрос расторговок между ними.

Обе стороны, наверняка, пересекутся в Металлургическом районе, совсем немного уступившем первое место по явке в городе — 64,74%. Только в этой территории Владимир Бурматов договорился о сотрудничестве с Андреем Барышевым. Это, кстати, и вывело непростую территорию в лидеры по явке. Если ничего не изменится, то Барышев сохранит свои 9 мандатов в райсовете. А руководство местным политсоветом и депутатским корпусом будет у его коллеги по Госдуме Бурматове, планирующим переизбираться по округу, в который входит Металлургический район.

Андрей Барышев (справа) хочет усилиться в Курчатовском районе, где пока у него только свой глава Сергей Антипов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые непонятные территории — Курчатовский (64,13%) и Центральный (63,83%) районы. Они в середняках по явке. Но самые нестабильные в политическом плане. В Курчатовском райсовете сформировано сразу несколько пулов депутатов. Плюс территория входит в округ Андрея Барышева, который попытается кого-то подвинуть с помощью полностью лояльного ему главы Сергея Антипова. Ни спикер Вячеслав Ершов, ни зампред гордумы Илья Мительман, ни консультант мэра Дмитрий Довженко, ни бизнесмен Сергей Селещук, ни другие видные депутаты не собираются сдавать позиции.

«Итоги выборов — это один из аргументов, повод приподнять кого-то или наказать. Барышеву нужно свое руководство Курчатовского райсобрания, чтобы у депутатов не было вопросов по лояльному ему главе. Говорят, он попросил Бурматова помочь ему в паре округов на выборах в этом районе. Взамен Барышев отдает ему два мандата в Тракторозаводском районе. В Курчатовском райсовете все депутаты — ресурсные и реально работают в округах. Выбить их будет тяжело. Худший результат в этом районе показали люди Мительмана, вероятно, его пул пойдет на вылет», — считает депутат от Курчатовского района.

Считается, что Александр Мотовилов (в очках) и Олег Иванов (слева) серьезно влияют на Центральный райсовет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районе аналогичная ситуация. Считается, что здесь большое влияние у депутата гордумы, строителя Олега Иванова и его партнера, депутата ЗСО Александра Мотовилова. Однако в райсовете представлены несколько групп влияния. Например, председатель местного политсовета «Единой России», вице-спикер гордумы Андрей Шмидт, наверняка, будет претендовать на формирование нового состава райсовета. Бывший вице-премьер правительства области, а ныне депутат гордумы от этой территории Александр Павленков не захочет уходить в тень. Как и его коллега, бизнесмен Александр Вышегородцев, семья бизнесвумен и депутата гордумы Марины Карелиной.

«Курчатовский и Центральный райсоветы — это такие „банки с пауками“. Но в первом случае подставляют друг друга активнее, потому что конкуренция выше — 7 депутатов гордумы избирается из 25 депутатов райсовета. А Центральный район — единственный, в котором 7 депутатов гордумы приходится на 20 депутатов райсовета. Если Андрей Шмидт или кто-то еще не получит мандат на формирование райсовета, то и в следующем созыве будет разброд и шатания, что не очень хорошо перед выборами губернатора и ЗСО», — говорит депутат от Центрального района.

Конкурентом Станислава Мошарова (справа) за пост спикера является его заместитель в гордуме Сергей Овчинников (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой депутат заметил, что Андрея Барышева аппаратно подкосило, что ответственным за выборы в Центральном районе, входящем в его округ, назначили сенатора Ирину Гехт. «Уверен, что Барышев во всех районах выдвинет своих людей, потому что из Металлургического района его выдавили, а в Курчатовский не пускают. Да и Бурматову сложно будет проконтролировать всех своих людей. Достаточно будет спички, чтобы вспыхнуло пламя. Особенно в Курчатовском и Центральном районах», — заявляет депутат гордумы.

Собеседники «URA.RU» сходятся во мнении, что Сергей Овчинников пока является фаворитом в борьбе за кресло спикера гордумы нового созыва. Особенно если «калининская семья» объединится с Бурматовым. Вместе они будут контролировать пять районов из семи и две трети гордумы. Причем, «молодогвардейцам» достаточно будет поста вице-спикера гордумы. Другие претенденты пока уступают. Борис Видгоф провалил явку. Станислав Мошаров стеснен в ресурсах.

«Сложно представить, чтобы мэр Евгений Тефтелев не участвовал в выборе председателя думы. Наверняка, он будет определять позицию спикера вместе с губернатором. Будет учитываться и явка, и процент голосов за президента», — резюмировал собеседник в руководстве думы.