Губернатор Прикамья об опасениях, Курентзисе и разговорах по-английски

14:37 20 марта 2018 0

Максим Решетников уверен, что Пермскому краю и сегодня есть чем похвастаться на федеральном уровне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Масштабная президентская кампания закончилась, и мы решили вернуться к теме будущего Прикамья с новым губернатором. В феврале прошлого года министр экономики Москвы Максим Решетников принял предложение президента Владимира Путина, вернулся в родной город и возглавил Пермский край. Глава региона встретился с корреспондентом «URA.RU», чтобы обсудить все произошедшее за 12 месяцев — от начала масштабных проектов до отношений с оппозицией.

В Прикамье уже привыкли, что экономиста Решетникова спрашивают о промышленности, налогах и дефиците бюджета. Ранее мы рассказали о его взглядах на политику и формирование своей команды. Теперь публикуем разговор о внутреннем состоянии главы региона, его личных планах, взглядах на прошлое и будущее родного Пермского края.

Разговор состоялся вечером. Максим Решетников только что вышел с очередного совещания, он выглядит подуставшим, но явно не собирается домой. «Я просто прилетел в шесть часов утра… А рабочий день у нас еще не закончен», — твердо говорит губернатор.

— В феврале исполнился год, как вас назначили главой Пермского края. Хотелось бы узнать о ваших внутренних ощущениях. Для вас это праздник? Важная дата?

— Какого-то особого праздничного настроения, наверное, нет… Конечно, это всегда удивление: неужели год пролетел, ведь кажется, что прошло значительно меньше времени. Это и возможность подвести какие-то промежуточные итоги, понять, что получилось, а что не получилось и почему. Рабочая дата.

Уже историческая встреча еще министра экономики Москвы Максима Решетникова с Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

— Наверняка, год назад вы возвращались в Пермь с определенными ожиданиями. Губернатором ранее вы не были. Насколько оправдались ожидания? Разочарований не испытали?

— Сейчас уже сложно вспоминать, какие были ожидания. Скорее всегда едешь не с ожиданиями, а с опасениями… Как примут, как посмотрят, как сложатся взаимоотношения. Вот это, наверное, было. Ну и плюс доверие, оказанное Владимиром Владимировичем Путиным, ко многому обязывало. Осознавал, что не будет просто.

— Сегодня легче работать?

— Конечно. Выстроены понятная система координат, отношения, сложилась команда, поставлены цели. У большинства людей есть понимание, что мы делаем одно большое дело. Меньше стало того, что каждый тянет одеяло на себя. Я вижу, что получилась конструктивная модель управления. А хорошая или плохая она, можно будет говорить по итогам, когда покажется результат.

— Уже есть результаты?

Медицина — головная боль властей Пермского края. Но в этом году жителям обещают ощутимые улучшения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

— Год прошел, и результаты, конечно, есть. И люди признают, что действительно есть улучшения: дороги стали лучше, к врачу проще записаться и так далее. В то же время многое еще не сделано, потому что некоторые проблемы формировались длительное время. Но практически везде у нас есть стратегия, есть понимание, что и как делать, и, самое главное, есть люди, которые за это отвечают. Все это дает уверенность в том, что намеченные задачи будут выполнены. Не самоуверенность, но уверенность — да.

— Раз вы заговорили о результатах, то могли бы выделить основные успехи за год? Много было анонсировано преобразований почти во всех отраслях…

— Я бы не сказал, что мы сильно что-то анонсировали. Я сторонник все-таки того, чтобы сначала делать, а потом говорить. Так надежнее. Из того, что получилось, каждый, наверное, назовет что-то свое. Например, жители отмечают программу по ремонту дорог. Мы вообще в дорожной отрасли ситуацию серьезно сдвинули, настроили систему без «ручного управления» — так будет каждый год.

Новый аэропорт в Перми достроили, но к его работе возникает немало вопросов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Еще начали заниматься вопросами здравоохранения. Это та сфера, где мы очень много трудились: выстраивали систему управления, обновляли технику, подбирали кадры… Здесь первые небольшие результаты тоже есть — как и в первый год я активно езжу по территориям и при общении с жителями отмечаю, что вопросов по медицине становится меньше. Но они стоят первыми в каждом районе, поэтому сказать, что мы здесь кардинально изменили ситуацию, еще нельзя. В 2018 году мы должны увидеть значимые перемены на территории всего края.

— Чего конкретно ждать в медицине?

— Главное, надо в этом году обеспечить сдвиг по обеспеченности узкими специалистами в поликлиниках. Плюс к этому ремонт, внутренние преобразования, информатизация, подключение к интернету. Все это делается не просто так. Это нужно, чтобы повышать производительность труда, внедрять новые технологии, улучшать качество. Взаимосвязанные вещи. Я рассчитываю, что все делающееся привлечет дополнительно врачей, в первую очередь в поликлиники. И это главным образом скажется на доступности и на качестве медицинской помощи.

Среди результатов губернатор также выделяет старт программы по строительству школ (минимум 27), выставку «Россия — моя история» с региональным контентом — одним из лучших в стране. Хвалит промышленную политику предшественника, но отмечает, что строительство находилось в неудовлетворительной ситуации и теперь отрасль приходится восстанавливать.

Еще из результатов — достроили аэропорт. Первый шаг сделали — я бы так сказал. На днях сделан еще один шаг в направлении международных рейсов в новом терминале.

Надеюсь, транспортный блок не подведет и к началу отпускного сезона пермяки будут летать за границу из нового терминала.

И сейчас постоянно есть ряд вопросов взаимодействия десятка ведомств. Каждый что-то постоянно добавляет к требованиям. И надо доводить аэропорт до ума.

— С аэропортом есть проблемы?

— Сейчас задача — просто элементарно качество обслуживания улучшить. Люди жалуются. Я сам летаю и вижу эти недостатки. Хочется, чтобы тебе улыбались, чтобы не хамили. Чтобы, когда тебя высаживают из автобуса, доставив от самолета к терминалу, открывали не одну створку двери, а все. Люди на морозе стоят, а вторая створка почему-то не открывается. Разбираем все это уже с новым руководством аэропорта, заставляем больше реагировать, ориентироваться на мнения пассажиров. Повышать клиентоориентированность. Ну, и перроны надо строить. Это мегазадача в этом году.

Губернатор не скрывает, что его беспокоит вопрос переезда галереи из исторического здания православного кафедрального собора Фото: Алексей Гущин © URA.RU

— А какие неудачи были в первый год работы?

— Я бы не назвал это неудачами, чтобы не накликать… Но есть какие-то вещи, которые идут сложно, и хотелось бы процесс ускорить. В каких-то случаях не хватает компетенции у людей, в каких-то — нужно выстраивать систему… Это объективно. Самое главное — мы движемся.

— Что конкретно имеете в виду?

— Для меня предмет такой постоянной заботы и переживаний — вопрос по определению места под строительство нового здания театра оперы и балета, переезда галереи, ускорение стройки ТПУ. В целом от градостроительного блока требую более быстрой работы. Хотелось бы, чтобы мы уже по гостиницам, наконец, активно бизнес привлекли. Потому что реально нет гостиниц высокого класса в крае! А если мы и начали что-то строить, крупные инфраструктурные объекты, хотелось бы быстрее.

При Олеге Чиркунове в Перми бурно развивалось современное искусство Фото: Алексей Гущин © URA.RU

— А в целом для себя Пермский край вы каким видите? Многие несколько лет назад узнали о регионе по громкому проекту «Пермь — культурная столица Европы» (инициатива команды губернатора Олега Чиркунова — прим. ред.). Кто-то тогда впервые посетил Прикамье, кто-то остался здесь жить. На ваш взгляд, какой теперь должна быть «визитная карточка» Пермского края?

— Ну, во-первых, «культурная столица» никуда не делась. Может быть, мы меньше стали эксплуатировать этот речевой оборот, но он очень плотно сидит в головах людей — не только пермяков. И употребляется он без улыбки. Отношение к этому абсолютно нормальное. Театр оперы и балета никуда не делся. Творчество Теодора Курентзиса (знаменитый музыкант, худрук оперного театра — прим. ред.), театр «У моста», «Золотые Маски». Все это есть. Наша театральная жизнь признана и известна не только в России, но и за рубежом. Конечно, нам нужно делать такой же бренд из художественной галереи. Ее наполнение очень богатое, а условий, чтобы все это представить, сейчас нет.

Оперный театр во главе с Теодором Курентзисом — бренд, который прославляет Пермь не только в России Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Культурный код у нас сильный, его надо дальше развивать и использовать. Мы не должны шарахаться: сегодня мы культурные, завтра мы спортивные, послезавтра — еще что-то. Но в то же время мы должны иметь некий «пакет продуктов». Культурная столица? Безусловно. Промышленный край? Безусловно. Центр цифровой экономики — точно. Спортивный? Конечно, спортивный. В каждом направлении должно быть то, что цепляет людей и рождает образы. Про спорт — есть у нас известные объекты в Чайковском и Чусовом. С промышленностью сложнее — ее у нас много и она разная. При этом, к примеру, «Пермские моторы» — это по-прежнему бренд, гордость страны. А двигатели новые? Сейчас ПД-14, будет ПД-35. Это все важно.

— Когда вы возглавили регион, пермяки узнали, что вы любите группу «Ленинград»…

— Откуда? (удивился)

— А ведь вы сами признались… Кажется, на первой пресс-конференции.

Смеется

— Так вот, в Перми, на посту губернатора, у вас появились какие-то новые увлечения? Хватает времени хотя бы на группу «Ленинград»?

— С увлечениями у меня в основном тяжеловато. Главная задача, которую я для себя поставил, — вернуться к спорту. В начале года возобновил бег. С детьми, конечно, надо чаще бывать. У меня не так много на это времени, а дети, между прочим, растут — и старшие, и младшие. Знаете, сейчас есть модный и, наверное, правильный подход — ставить себе какие-то цели в разных сферах на год вперед. В спорте, в личном развитии, в семейной жизни… Еще тема, над которой думаю: как возобновить регулярное использование английского языка.

— Английский?

— Дело в том, что, когда была в Эмиратах бизнес-миссия Пермского края (поездка состоялась в середине января — прим. ред.), я выступал перед арабскими инвесторами. И понял, что переводчик мешает — не так переводит, смысл искажает. Лучше бы я на английском готовился и говорил. Раньше это практиковал, встречи проводил и все было понятно. Языком я владею на неплохом уровне, но просто сейчас не использую.