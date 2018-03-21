{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
00:14  21 марта 2018 0

У властей Екатеринбурга нет сил на отмену выборов мэра

Против реформы гордумы выступили даже лояльные властям депутаты. Это было шоу
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, ройзман евгений, киселев константин
Поссорившиеся недавно Евгений Ройзман и Константин Киселев снова в одной командеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
все новости сюжета

Руководители администрации Екатеринбурга не контролируют необходимое для внесения поправок в Устав города число депутатов гордумы. Об этом свидетельствуют итоги состоявшегося 20 марта заседания муниципального парламента.

Ожидалось, что оно начнется с сенсации. Несколько независимых источников «URA.RU» в областных структурах власти сообщили, что на прошедшем накануне в администрации губернатора совещании под руководством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова было принято решение об организации в Екатеринбурге общественных слушаний, на которых должна быть одобрена новая система формирования городской власти. Она подразумевает отмену всенародных выборов мэра и снижение доли избираемых по партспискам депутатов гордумы с 50% до 25%.

По действующему положению, подобные слушания назначаются решением главы города или городской думы. Действующий мэр Евгений Ройзман — наиболее рьяный противник реформы. Поэтому ожидалось, что сторонники нововведений пойдут вторым путем и кто-то из лояльных администрации города депутатов предложит внести данный вопрос в сегодняшнюю повестку заседания муниципального парламента.

Всероссийская забастовка избирателей. Митинг сторонников Алексея Навального. Екатеринбург , головин дмитрий
Дмитрий Головин сломал планы администрации города
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако оппозиционеры сыграли на опережение. Первым взял слово Дмитрий Головин. Он призвал направить в Заксобрание письмо с призывом сохранить действующий порядок формирования муниципальной власти либо вернуться к всенародному избранию так называемого «сильного» мэра, который будет руководить городской администрацией. Его инициативу поддержали депутаты Константин Киселев и Эдуард Мансуров. К ним присоединился глава города Евгений Ройзман. Он подчеркнул, что законопроект о проведении в Екатеринбурге избирательной реформы будет внесен в Заксобрание 3 апреля и до этого времени гордуме нужно обязательно высказать свое мнение по данным вопросам.

Группу оппонентов мэрии неожиданно поддержал традиционно лояльный мэрии Дмитрий Сергин, публично назвавший себя сторонником прямых выборов градоначальника. Но на этом сюрпризы не закончились. «За» обсуждение текста обращения высказались 14 депутатов. В их числе неожиданно оказался Роман Шадрин, ранее методично отстаивавший интересы городских властей. Возможно это связано с приближающимся окончанием срока его полномочий на посту директора ЦПКиО и отсутствием внятного решения о подписании с ним нового трудового контракта.

За предложение оппозиционеров также проголосовали Александр Караваев, Илья Лобов, Олег Хабибуллин, Анатолий Шарапов, Георгий Вихарев и ряд других думцев.

Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, косинцев александр
Александр Косинцев отсутствовал на сегодняшнем заседании — он готовит праймериз «Единой России»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Против инициативы высказалось, поддержав тем самым позицию мэрии, всего 15 депутатов. Еще семеро парламентариев (Александр Косинцев, Михаил Вечкензин, Виктор Ананьев и другие) отсутствовали. Далеко не все из них — сторонники избирательной реформы. Впоследствии они могут проголосовать против несения соответствующих поправок в Устав города, либо снова проигнорировать заседание.

«Мы увидели сегодня воочию, что у команды городской администрации сегодня 15 гарантированных голосов. Даже если их поддержат все сегодняшние прогульщики (что вызывает очень большие сомнения), то это 22 человека. Скорее всего, они контролируют не более 19-20 голосов. Для внесения поправок в Устав нужно 24 голоса. Поэтому, проведение реформы оказалось под большим вопросом», — пояснил «URA.RU» екатеринбургский депутат.

Следующее заседание гордумы, на котором можно будет назначить общественные слушания, состоится только в середине апреля. Если такое решение все-таки будет принято и публичные обсуждения состоятся, то вопрос о корректировке Устава Екатеринбурга муниципальный парламент рассмотрит только после майских каникул.

Проекты поправок к областному законодательству о введении в Екатеринбурге нового порядка формирования органов власти должны быть внесены в Заксобрание до утра 23 марта.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров