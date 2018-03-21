У властей Екатеринбурга нет сил на отмену выборов мэра

00:14 21 марта 2018 0

Поссорившиеся недавно Евгений Ройзман и Константин Киселев снова в одной команде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители администрации Екатеринбурга не контролируют необходимое для внесения поправок в Устав города число депутатов гордумы. Об этом свидетельствуют итоги состоявшегося 20 марта заседания муниципального парламента.

Ожидалось, что оно начнется с сенсации. Несколько независимых источников «URA.RU» в областных структурах власти сообщили, что на прошедшем накануне в администрации губернатора совещании под руководством первого вице-губернатора Владимира Тунгусова было принято решение об организации в Екатеринбурге общественных слушаний, на которых должна быть одобрена новая система формирования городской власти. Она подразумевает отмену всенародных выборов мэра и снижение доли избираемых по партспискам депутатов гордумы с 50% до 25%.

По действующему положению, подобные слушания назначаются решением главы города или городской думы. Действующий мэр Евгений Ройзман — наиболее рьяный противник реформы. Поэтому ожидалось, что сторонники нововведений пойдут вторым путем и кто-то из лояльных администрации города депутатов предложит внести данный вопрос в сегодняшнюю повестку заседания муниципального парламента.

Дмитрий Головин сломал планы администрации города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако оппозиционеры сыграли на опережение. Первым взял слово Дмитрий Головин. Он призвал направить в Заксобрание письмо с призывом сохранить действующий порядок формирования муниципальной власти либо вернуться к всенародному избранию так называемого «сильного» мэра, который будет руководить городской администрацией. Его инициативу поддержали депутаты Константин Киселев и Эдуард Мансуров. К ним присоединился глава города Евгений Ройзман. Он подчеркнул, что законопроект о проведении в Екатеринбурге избирательной реформы будет внесен в Заксобрание 3 апреля и до этого времени гордуме нужно обязательно высказать свое мнение по данным вопросам.

Группу оппонентов мэрии неожиданно поддержал традиционно лояльный мэрии Дмитрий Сергин, публично назвавший себя сторонником прямых выборов градоначальника. Но на этом сюрпризы не закончились. «За» обсуждение текста обращения высказались 14 депутатов. В их числе неожиданно оказался Роман Шадрин, ранее методично отстаивавший интересы городских властей. Возможно это связано с приближающимся окончанием срока его полномочий на посту директора ЦПКиО и отсутствием внятного решения о подписании с ним нового трудового контракта.

За предложение оппозиционеров также проголосовали Александр Караваев, Илья Лобов, Олег Хабибуллин, Анатолий Шарапов, Георгий Вихарев и ряд других думцев.

Александр Косинцев отсутствовал на сегодняшнем заседании — он готовит праймериз «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Против инициативы высказалось, поддержав тем самым позицию мэрии, всего 15 депутатов. Еще семеро парламентариев (Александр Косинцев, Михаил Вечкензин, Виктор Ананьев и другие) отсутствовали. Далеко не все из них — сторонники избирательной реформы. Впоследствии они могут проголосовать против несения соответствующих поправок в Устав города, либо снова проигнорировать заседание.

«Мы увидели сегодня воочию, что у команды городской администрации сегодня 15 гарантированных голосов. Даже если их поддержат все сегодняшние прогульщики (что вызывает очень большие сомнения), то это 22 человека. Скорее всего, они контролируют не более 19-20 голосов. Для внесения поправок в Устав нужно 24 голоса. Поэтому, проведение реформы оказалось под большим вопросом», — пояснил «URA.RU» екатеринбургский депутат.

Следующее заседание гордумы, на котором можно будет назначить общественные слушания, состоится только в середине апреля. Если такое решение все-таки будет принято и публичные обсуждения состоятся, то вопрос о корректировке Устава Екатеринбурга муниципальный парламент рассмотрит только после майских каникул.

Проекты поправок к областному законодательству о введении в Екатеринбурге нового порядка формирования органов власти должны быть внесены в Заксобрание до утра 23 марта.