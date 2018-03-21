Тюменский губернатор спас своего мэра от поста главы региона

17:44 21 марта 2018 0

Тюменский губернатор применил свой ресурс, чтобы не отдать свой кадр в другой регион Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мэр Тюмени Александр Моор рассматривался в качестве кандидатуры на пост главы Ненецкого автономного округа во время волны кадровых перестановок губернаторов осенью 2017 года. Однако руководителю Тюменской области Владимиру Якушеву удалось сохранить мэра в регионе, и в Нарьян-Мар отправился замминистра экономического развития Александр Цыбульский, рассказал «URA.RU» источник в правительстве Тюменской области. По словам собеседника агентства, Якушев решил оставить Моора в Тюмени, потому что предполагает для него «более серьезное политическое будущее».

Ненецкий автономный округ — самый малонаселенный регион России, в нем живет всего 44 тысячи человек. В рейтинге фонда «Петербургской политики» он находится в середине списка, тогда как Тюменская область находится в топе по социально-политической устойчивости. В последнем рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Якушев занял третье место по влиятельности среди губернаторов. Его опередили только мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Нынешний глава НАО Александр Цыбульский в этом рейтинге находится на 50 месте.

Еще немного — и Моор мог бы стать «молодым технократом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С финансовой стороны, кресло тюменского мэра выгодней, чем пост губернатора НАО, замечает президент фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов. «С точки зрения контроля над финансовыми потоками более понятно кресло мэра Тюмени. Тем более что нагруженный расходами бюджет НАО сильно пострадал от колебаний цен на нефть, а нефтяные компании, расположенные на территории округа, работают автономно. По сути губернатор влияет только на Нарьян-Мар и ненецкие поселки», — рассказал политолог «URA.RU».

При этом Виноградов отмечает: губернаторское кресло дает больше возможностей для коммуникации с федеральными чиновниками. «Хотя, в случае с НАО, есть некоторая зыбкость с учетом исторически двусмысленных отношений Нарьян-Мара и Архангельска (НАО, являясь отдельным субъектом Федерации, входит в состав Архангельской области — прим. ред.)», — говорит политолог.

По словам источника «URA.RU» в тюменском правительстве, кроме Моора на пост губернатора НАО также предлагались экс-глава региона Алексей Баринов и председатель свердловского отделения «Справедливой России» Александр Бурков. Последний позже был назначен главой Омской области.

Как сказал собеседник агентства, в Тюменской области Моор рассматривается как потенциальный преемник Якушева в случае его повышения по службе.

Масштабная кадровая ротация ожидается после инаугурации президента в мае 2018 года. «В случае, если Сергей Собянин уйдет на работу в правительство, будет логично, если он будет набирать туда людей из своей команды (Якушев работал мэром Тюмени, когда регион возглавлял Собянин — прим. ред.)», — сообщил «URA.RU» глава Minchenko Consulting Евгений Минченко.

Напомним, масштабная кадровая ротация губернаторов происходила в сентябре—октябре 2017 года. Тогда руководители сменились в одиннадцати регионах страны, в том числе свой пост покинул и глава НАО Игорь Кошин. Ранее «URA.RU» сообщало, что к Кошину приковано пристальное внимание Кремля из-за проблем с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низких темпов строительства соцобъектов.