Силовики, потрепавшие Басаргина, вызвали нового вице-премьера

22:09 21 марта 2018 0

Для команды Виктора Басаргина последние полгода работы в Прикамье превратились в страшный сон. Уже ясно, что на этом силовики не успокоились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Настоящий переполох среди элит вызвало известие о вызове на допрос вице-премьера правительства Пермского края Антона Удальева. Расследование ведет пермское управление Следственного комитета РФ, от которого не удается получить оперативных комментариев — в ведомстве просят прислать официальные запросы. Не комментирует ситуацию и прокуратура Пермского края, якобы по материалам которой и было возбуждено дело.

Что нужно людям в погонах от Антона Удальева — станет ясно в ближайшее время Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

У знакомых с ситуацией собеседников «URA.RU» удалось выяснить, что дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ. Но в отношении неопределенного круга лиц. Статус самого Антона Удальева пока не определен.

В Региональной службе по тарифам (РСТ), которую возглавляет вице-премьер, «URA.RU» подтвердили факт расследования и добавили, что будут оказывать полное содействие следствию. Ранее и сама служба инициировала проверку действовавших в Прикамье тарифов.

Получить комментарий Удальева не удалось. В окружении чиновника сообщили, что пока он не готов говорить о расследовании уголовного дела.

Максим Решетников находится в Москве и работает в обычном режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

От губернатора на данный момент реакции не последовало. Известие о появлении силовиков в кабинетах РСТ застало его в Москве — Максим Решетников принимает участие в заседании коллегии Счетной палаты РФ. Собеседник в правительстве уверен, что главе региона и нет смысла вмешиваться — все-таки на данный момент Удальеву не предъявили обвинения.

По одной версии, сотрудники РСТ отменили какие-то тарифы на энергоносители, что теперь и проверяют следователи. Удальев изначально говорил о необходимости пересматривать тарифы в Прикамье. По другой версии, уголовное дело возникло в результате того, что сама РСТ выявила злоупотребления при образовании тарифов. В этом случае история касается прежнего руководства службы и других чиновников правительства, а Удальев может остаться лишь свидетелем по делу.

Об Антоне Удальеве можно сказать, что это отдельная фигура в кабинете министров, выходец из антимонопольной службы. Пост в правительстве чиновник получил в апреле прошлого года. Он не входит в ближайшее окружение губернатора. Но и не связан напрямую с какой-либо группой пермской элиты. При этом во главе УФАС Удальев неоднократно мешал деятельности Басаргина — отменял аукционы, проводил проверки. Многие считают, что, назначив Удальева вице-премьером, губернатор выстроил отношения с антимонопольщиками.

Силовики долго цеплялись к Кириллу Маркевичу, но безуспешно. И даже в суде проиграли Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Претензии силовиков к чиновникам возникают не первый раз. В 2009 году, к примеру, на взятке в 1,6 млн рублей попался министр природных ресурсов Станислав Панченко (получил семь лет колонии). В 2016 году команда губернатора Виктора Басаргина подверглась масштабной атаке со стороны спецслужб. Начиналось все с вялых и безуспешных попыток полиции привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство ближайшего соратника главы региона — Кирилла Маркевича. По тому же сценарию предъявили претензии министру строительства Виктору Федоровскому, но дело закончилось судебным штрафом, а чиновник успел уволиться.

Самое интересное началось летом 2016 года. Уже спецслужбы возбудили ряд уголовных дел и добились сначала ареста министра связи Евгения Балуева, а затем и главы минспорта Павла Ляха, которому не помогли могущественные покровители. В октябре сотрудники ФСБ из здания Заксобрания увели министра транспорта Алмаза Закиева. А затем неоднократно на допрос вызывали теневого губернатора — вице-премьера Олега Демченко. Фактически работа команды Виктора Басаргина была парализована, и сам он уже в феврале прошлого года отправился в отставку.

Публичные «приглашения» на допрос Олега Демченко стали свидетельством заката эпохи «варягов» в Пермском крае Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник агентства в правоохранительных органах говорит, что и ранее силовики проявляли интерес к ряду чиновников правительства: «Нет оснований говорить об атаке на губернатора. К тому же под наблюдением остается не один и даже не два члена правительства. А если статус Удальева пока не определен — это еще ничего не значит. Все зависит от того, в какую сторону двинется следствие дальше. Ну и не надо забывать, что у Удальева множество недоброжелателей — уголовное дело может быть попыткой его дискредитировать».

От претензий силовиков не застрахован ни один чиновник — отмечает политтехнолог Алексей Чусовитин, который в прошлом году несколько месяцев проработал «политическим» замглавы администрации губернатора и застал период атак на команду Басаргина: «На сегодняшний день исполнительная власть и силовики — это две совершенно разные ветви власти. Этот процесс разделения случился где-то на рубеже 2014—2015 годов. И без сомнения он затронул все регионы и уровни власти. Что же касается чиновников Пермского края, то здесь ведь фактически никого не посадили — да, предъявили серьезные претензии, но в большинстве случаев напугали, разобрались и отпустили. Это не столько репрессии, а скорее силовая пропедевтика».