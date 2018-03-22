Почему мегаполисы проголосовали за Путина так же, как села. Впервые!

10:26 22 марта 2018 0

Российское общество сильно изменилось с 2012 года, полагают эксперты, и президент Владимир Путин соответствует этим ожиданиям

Российские города-миллионники утратили статус протестных городов. Традиционно протестные Москва и Санкт-Петербург на президентских выборах показали максимальный прирост голосов за Владимира Путина, по сравнению с 2012 годом. Если на прошлых выборах за Путина в Москве проголосовало 46% москвичей, то теперь он получил 71%. В Санкт-Петербурге рост с 59 до 75%. Таким образом, на выборах 2018 года российские столицы стремительно приблизились к среднероссийскому показателю поддержки президента. Напомним, в среднем по стране Путин набрал 76,7%.

После Крыма поддержка Путина в Москве выросла на 25% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такая же ситуация и в других крупных протестных миллионниках. В Екатеринбурге число голосов за Путина выросло с 64,5% до 73%, в Новосибирске — с 52% до 71%.

Результаты крупных миллионников интересны и в сравнении с их собственными областями. Число голосов за кандидата от власти в областных центрах традиционно ниже, чем на остальной территории. В 2018 году не стало и этой разницы. Так, в Новосибирске число голосов за Путина сравнялось с результатами в области (в 2012 году разница была 4%). А Екатеринбург даже обогнал соседние муниципалитеты. Например, в Новоуральске Путин получил лишь 69% голосов. Одинаково с областью стал голосовать и Волгоград. И в области, и в городе Путин получил 77% голосов.

«Схемы поколенческих, образовательных, территориальных расколов населения, которыми удобно было объяснять разные политические процессы, больше не работают», — констатировал член близкого к Кремлю экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Исчезновение политических различий между селом и городом, маленьким городом и городом-миллионником фиксируются с 2014 года, утверждают социологи. «После присоединения Крыма и национальной мобилизации мы фиксируем одинаковое отношение к фигуре президента в разных группах населения. Оно похоже в Москве и в провинции», — рассказал «URA.RU» социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров.

Социально-экономические различия между регионами сохраняются, однако политическая ментальность разных слоев россиян сблизилась, соглашается и директор региональной программы Независимого института социальной политики, автор концепций «Четырех Россий» Наталья Зубаревич. «Постимперский синдром оказался сильней, чем реальная дифференциация людей по уровню жизни, образования и критического отношения к власти», — рассказала она «URA.RU».

Экономический географ Наталья Зубаревич считает, что россиян объединил постимперский синдром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нынешнее общество просто нельзя оценивать в категориях 2012 года, замечает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «С 2012 года оно реально изменилось. В сегодняшних условиях Путин является кандидатом для всех групп населения. В нашумевшем послании президента были элементы либеральной стратегии: декриминализация экономической сферы, реформа контроля-надзора, развитие возможностей полноценной реализации человеческого капитала, была социальная часть про равномерное развитие территорий, про снижение неравенства, и была большая патриотическая часть», — рассказала она «URA.RU».

Процент голосов за Путина в миллионниках подняла и беспрецедентная кампания по повышению явки, считает политолог Аббас Галлямов. «На селе сторонники президента традиционно ходят на выборы. Своей кампанией по увеличению явки Кремлю удалось вытащить на участки ту часть пассивных городских лоялистов, которые обычно сидят дома. Кроме того, на селе традиционно результаты „рисуют“, а в этот раз Кремль строго запретил „рисовать“. В итоге ресурс села по росту был исчерпан, и город догнал село», — заметил эксперт в беседе с «URA.RU».

Наконец, свою роль сыграла и кампания по бойкоту от Алексея Навального, замечает Зубаревич. «Его сторонники концентрируются преимущественно в столицах. Поэтому в Москве и Петербурге их неявка повлияла сильнее, чем в других в местах», — считает она.

Однако высокая поддержка Путина в миллионниках не распространяется на «Единую Россию» или губернаторов.

«Губернаторы — это совсем другая история, они не делают глобальную политику. А значит, мобилизующие факторы на них не действуют. Так что в сентябре нас могут ждать весьма интересные выборы», — заключила Зубаревич.