Почему дотируемая властями Utair возит в Берлин дешевле, чем по Югре?

17:31 22 марта 2018 0

Utair меняет устаревшие Boeing 737-500 на машины новой модификации Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Впервые после продолжительного финансового кризиса авиакомпания Utair начала закупку новых самолетов для авиапарка. До 2025 года перевозчик намеревается приобрести свыше 35 новых воздушных судов модели Boeing 737-800 Next Generation. По данным источников «URA.RU» среди акционеров компании, первая партия машин будет закуплена в 2018 году. Сейчас руководящие органы холдинга согласовывают сделку.

Согласно планам, в течение 7 лет компания ежегодно будет приобретать 6-8 новых самолетов. Таким образом, Utair полностью планирует заменить в авиапарке устаревший и маловместительный Boeing 737-500 (их в авиапарке сейчас 32 штук). Приобретаться самолеты будут на условиях лизинга. Точную сумму, которую Utair намеревается потратить, собеседники агентства не раскрыли.

Как следует из открытых данных компании Boeing, один самолет указанной модификации обойдется в 2018 году в 102,2 миллиона долларов США. Ожидается, что компания направит на проект все доступные ей средства.

Utair открыл рейсы из Москвы в Берлин. Билеты стоят дешевле (4 800 руб.), чем из Ханты-Мансийска в Тюмень (5 985 руб.) Фото: Алена Полозова © URA.RU

Utair рассчитывает применять новые самолеты на федеральных и международных направлениях, в частности, перевозить пассажиров из Москвы в Берлин и Мюнхен. Помимо этого компания сейчас активно осваивает рынок в центральной России. В феврале было заявлено о появлении пяти рейсов из Калуги — в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, и Сочи. Авиакомпания решила конкурировать с автомобильным транспортом (расстояние от столицы России до Калуги — 188 км) и продает билеты по минимальной стоимости в 499 рублей.

В это же время авиакомпания продолжает игнорировать интересы жителей своих материнских регионов. Utair держит в Тюменской области и Югре крайне высокий ценник, никаких программ по реновации флота, работающего на местных направлениях, не объявлено. Ежегодно компания индексирует цены на билеты, оставаясь монополистом в области внутренних авиаперевозок.

Цена билета, например, на рейс Нижневартовск — Ханты-Мансийск (508 км) составляет 5 тысяч 748 рублей в один конец. Для сравнения: полет Utair из Москвы в Берлин стоят дешевле — 4 тысячи 800 рублей.

В пресс-службе авиакомпании «URA.RU» сообщили, что Utair планирует развивать и внутренний рынок. Однако пока речь идет только о сезонных направлениях. «Utair уже запустил новые рейсы из Тюмени в Краснодар, Минеральные Воды и Сочи. В весенне-летнем расписании также запланирован запуск новых направлений из ряда городов маршрутной сети, о которых будет объявлено позднее», — прокомментировали агентству в пресс-службе перевозчика.

На внутреннем рынке авиакомпания продолжает эксплуатировать старенькие ATR 72-500 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания субсидируется со стороны органов власти. Так, в 2015 году тюменские и югорские власти выкупили долги Utair на общую сумму 14 миллиардов рублей. Общественности тогда заявлялось: если компанию не спасать, северные регионы останутся без воздушного сообщения.

Но была и другая версия: разорение перевозчика угрожало сорвать стратегические планы «Сургутнефтегаза», осваивающего с помощью техники Utair месторождения якутского Талакана. Напомним, на тот момент долги оператора превышали 80 миллиардов рублей, без учета облигаций на 14,5 миллиардов. Чистый убыток перевозчика по итогам 2014 года составлял 22,3 миллиарда рублей.

После вхождения в Utair госкапитала, финансовое состояние оператора за несколько месяцев улучшилось с катастрофического до успешного. До сих пор нет официального объяснения, как компания по итогам 2016 года оказалась одним из самых дорогих публичных обществ страны. По данным агентства «РИА Рейтинг», ранее убыточная авиакомпания попала в топ-100, обогнав автомобильных гигантов «КамАЗ» и «АвтоВАЗ». Рыночная капитализация предприятия выросла за год в 7 раз, или на 600,5%, и оценивалась в 621 млн долларов США.

Согласно финансовому отчету компании в базе данных «Контур.Фокус», уже на конец 2016 года выручка предприятия составляла 55,7 миллиарда рублей, и даже была зафиксирована чистая прибыль — 589 миллионов рублей.

Комарова поручила топ-менеджементу Utair разработать концепцию дешевых перевозок. Пора отчитаться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время пресс-конференции в ноябре 2017 года губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала превращение Utair в дешевого внутреннего перевозчика. Глава Югры сообщила, что хотела бы видеть рейсы авиакомпании достойным аналогом автомобильных перевозок и что правительство для этих нужд готово увеличить субсидирование компании. Также Комарова поручила менеджменту предприятия и региональному департаменту транспорта подготовить соответствующие предложения.

«Я полагаю, что мы неэффективно используем потенциал округа. У нас три международных аэропорта, которые могут принимать воздушные суда высокого класса. Ни в одном регионе нет такого. Но доступность этого транспорта минимальная. Я с трепетом жду этого документа. За эти удобства мы готовы нести затраты из бюджета», — заявила тогда Наталья Комарова. При этом губернатор добавила, что власти могут компенсировать убытки авиакомпаний до тех пор, пока люди не привыкнут использовать для передвижения внутри региона воздушный транспорт.

В адрес правительства Натальи Комаровой направлен информационный запрос с просьбой прокомментировать шаги авиакомпании по созданию доступного авиасообщения внутри регионов Тюменской области.