Кто воспользуется бойкотом, который журналисты объявили Госдуме

18:40 22 марта 2018 0

Возможные сексуальные домогательства со стороны Леонида Слуцкого стали причиной большого скандала Фото: lslutsky.ru

Российские СМИ объявляют бойкот Государственной думе после скандала, связанного с обвинениями в домогательствах депутата Леонида Слуцкого. Протест инициировали в РБК, а уже поддержали «Коммерсантъ», «Дождь», «Эхо Москвы», «Ведомости», RTVI, «Говорит Москва», ряд региональных изданий и даже Lenta.Ru. Редакция издания Republic заявила, что отныне во всех статьях с упоминанием Госдумы будет добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства». Сам спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы означает, что они лишаются аккредитации.

Скандал, разразившийся в конце февраля, вчера снова вошел в острую фазу. Катализатором стало состоявшееся 21 марта заседание комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики. По итогам было принято решение, что нарушений в действиях Слуцкого нет.

Депутат Слуцкий, похоже, и не подозревал, что скандал окажется настолько громким Фото: lslutsky.ru

Медиасообщество не могло на это не отреагировать. Скандал начинался с того, что три журналистки рассказали телеканалу «Дождь» на условиях анонимности о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. Позднее они раскрыли свои имена: ими оказались корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.

Сам Слуцкий все обвинения настойчиво отрицал. 8 марта в Facebook депутат извинился перед всеми женщинами, которым когда-либо «причинил любые переживания».

«Володин не хочет быть в чужой игре»

Зампредседателя думского комитета по международным делам Светлана Журова настаивает: «Никогда ничего подобного Слуцкий не допускал. Даже намеков не было! Были в разных поездках, в разных ситуациях. Да, он [Слуцкий] с девчонками-журналистками всегда общался нежно. Он „зайчушка“ даже Родниной [Ирина, депутат Госдумы, член комиссии по этике] говорит. Он нас всех „зайчушками“ называет, даже в смсках так пишет. Он так общается, так проявляет дружбу… Поэтому правильно сказали — пусть девушки подают в суд. Слова — это не доказательства, любой человек может сказать, что угодно. Тогда всех наших мужчин надо посадить в тюрьму, если когда-то каждый из них провел женщине рукой по попе. Если не всех, то 90 процентов. Другой вопрос — надо ли с этим бороться? Если да, то и женщинам не надо краситься, украшать себя, носить короткое».

Депутат Светлана Журова утверждает: Слуцкий даже ее называл «зайчушкой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник «URA.RU», близкий к руководству Госдумы, подтвердил, что Вячеслав Володин находится в непростой ситуации: «С одной стороны, этот скандал серьезно бьет по имиджу Госдумы, в формирование которого он так вкладывался в последние годы. С другой стороны, хотя в искренности журналистов никто не сомневается, в раскручивании скандала, очевидно, оказался заинтересован ряд элитных игроков. Участие в бойкоте провластных СМИ на это также указывает. Вячеслав Викторович, принимая решения, не хочет участвовать в чужой игре».

По словам собеседника агентства, именно поэтому спикер выбрал путь следования юридическим нормам: пусть журналисты обращаются в правоохранительные органы, комиссия по этике не может давать правовую оценку этому случаю. «Есть намерение вывести скандал из Госдумы. Но тут не сработала публичная коммуникация, не была учтена эмоциональная составляющая: члены комитеты по этике оказались не готовы к вопросам», — сказал собеседник агентства. Источник полагает, что согласно логике Володина СМИ вызывают его на конфронтацию и снижают возможность компромисса.

«Сторонники Слуцкого не понимают претензий»

Позицию журналистов в интервью «URA.RU» обозначил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, который заявил, что «суть бойкота даже не в фактической стороне дела, а в отношениях. «Все представители власти в России имитируют уважение к прессе взамен на согласие прессы сидеть в лакейской. А Слуцкий отказал в имитации уважения. В этом вся проблема», — пояснил собеседник агентства. Он высказал сомнения, что даже после объявленного бойкота Слуцкого сдадут.

По мнению Доренко, «сторонники Слуцкого в принципе не понимают суть претензий».

«Если вы украдете у них десять рублей, они поймут — это плохо. А в случае с журналистками они размышляют так — дескать, что тут плохого? Разве журналистки сами не хотят этого? А если хотят и возмущаются — значит, они работают на иностранную разведку. Вот логика»,

— считает главред «Говорит Москва».

Политолог Евгений Минченко считает, что депутаты сплотились вокруг Слуцкого, поскольку «думают о своем будущем» и каждый из них «примеряет ситуацию на себя». «Слуцкий — представитель определенного клана, старой московской группы. Плюс он — представитель ЛДПР, которая и так после выборов в расстроенных чувствах. Не думаю, что при такой ситуации у партии отнимут комитет», — сказал эксперт. Однако он подчеркнул, что позиция, при которой Госдума на все вопросы дает ответ «нет», не очень правильная.

«У нас половина пресс-центра пустая»

Это понимают и в Госдуме, депутаты которой совсем не монолитны в отношении Слуцкого. Так, депутат Госдумы от «Единой России» и телеведущая Оксана Пушкина заявила «URA.RU», что «как журналист по первой профессии», она убеждена, что «создавать тенденции — наша работа». «То, что сегодня мои коллеги объявили бойкот, я поддерживаю, потому что нельзя таким образом относиться друг к другу. Если нас не слышат, не хотят услышать, значит, есть другой путь. То, что проблема [с сексуальными домогательствами] в стране существует, все знают. Девочки [журналистки, обвинившие Слуцкого в приставаниях] не должны оправдываться, почему они не обратились в суд. Потому что нет закона на эту тему», — заявила Пушкина.

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина поддержала бойкот СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Она оценивает бойкот как эффективный: «В Думе сегодня полупустой пресс-центр. У нас на комитете обычно работает много журналистов, а сегодня только двое». Пушкина предположила, что руководство Госдумы не будет искать компромисс: «Думаю, что уже все решили. Все довольны, все смеются. Это я увидела как раз после комиссии [рассматривавшей ситуацию со Слуцким], когда люди возвращались в зал. Мне было неуютно, и я ушла из зала».

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, «вся эта спонтанная акция выглядит хорошо спланированной»: «Я искренне сочувствую журналисткам, которые могли стать жертвами приставаний. Я их лично знаю. Да и про Слуцкого слухи ходят разные, говорят, что он действительно женолюб. Но тут вдруг появляется яркий информповод об отказе журналистов работать с Госдуме — ищите, кому выгодно».

Солидарность журналистов против солидарности депутатов

Он считает, что думская комиссия по этике показала, что корпоративная солидарность есть не только у журналистов, но и депутатов: «Я верю журналисткам, но это не означает, что понятие „презумпция невиновности“ нужно отменить. Дело не в Слуцком. Сегодня — он, завтра — кто-то еще». В разговоре с «URA.RU» Калачев предположил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин «заинтересован в добрых отношениях с журналистским сообществом, но точно так же должен быть на стороне депутатов, если нет прямых доказательств серьезного проступка».

«Бенефициары этой истории — те, кто ревниво относится к повышению авторитета Госдумы. Ей желают таким образом нанести имиджевый ущерб, с учетом того, что наша элита консолидирована только внешне. Между собой отношения людей могут быть самые разные»,

— заключил Калачев.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин подтвердил «URA.RU», что «ставки гораздо выше»: «Изначально звучали предположения, что эта история связана с борьбой за лидерство в ЛДПР, что это атака на парламент. Но сейчас складывается впечатление, что это масштабный аппаратный конфликт, в котором Слуцкий оказался на острие». Скорее всего, на кону либо статус Госдумы и ее спикера, либо борьба за пост министра иностранных дел, предполагает эксперт: «Конфликт только начинается, он набирает обороты, слишком серьезные ресурсы втянуты. Скорее всего, ситуация будет развиваться в непубличном поле».

По словам Салина, именно этим можно объяснить, что в бойкоте участвуют СМИ разной политической направленности: «Этот конфликт носит исключительно аппаратный, а не политический характер».