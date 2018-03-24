Навальный отказался от протестов после выборов президента. Что дальше?

15:34 24 марта 2018 0

В 2010-х годах оппозиция традиционно проводила протестные митинги после выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Либеральная оппозиция нарушила свою многолетнюю традицию, отказавшись проводить крупную протестную акцию после выборов. Подобные акции оппозиционеры проводили в Москве 5 и 10 марта после президентских выборов 2012 года, выведя на улицы, по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек. Крупный митинг Алексей Навальный провел и на следующий день после выборов мэра Москвы в 2013 году. Тогда на него вышло 10 тысяч человек. Заявки на протестные митинги подавались заранее, ведь по закону их согласование требует не меньше двух недель.

В этом году 19 марта на протестную акцию вышли лишь представители нескольких коммунистических организаций во главе с лидером «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. Они заявили, что не признают итогов голосования и потребовали изменить законодательство о выборах. По разным данным, на митинг пришло от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Появлялась информация, что свою акцию протеста Алексей Навальный проведет 25 марта, но она не состоится.

Политолог Аббас Галлямов считает, что «оппозиция деморализована»: «Она понимает, что проиграла. Массового мероприятия на фоне таких настроений не организуешь, поэтому лучше даже не пытаться.

Собрать небольшую толпу — это лишь визуализировать свое поражение. Это будет отличный подарок властям.

Для того, чтобы оппозиционный избиратель массово вышел на улицу ему нужно ощущение собственной силы и слабости власти. Сейчас ему взяться неоткуда», — рассказал политолог «URA.RU».

Навальный начал проводить массовые митинги после выхода фильма «Он вам не Димон» в марте 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напомним, Алексей Навальный призывал бойкотировать президентские выборы. Однако в итоге явка побила показатели 2012 года, а Владимир Путин набрал 76,7% голосов.

Для больших митингов банально нет повода, замечает президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «Сильных претензий по нарушениям, как в 2012 году, предъявить не могут. На фоне такой оглушительной победы Путина просто нет нужной энергетики», — говорит политолог «URA.RU».

Усугубляет ситуацию и спор Алексея Навального с телеведущей и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак, замечает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Напомним, Собчак предложила Навальному вступить в ее «Партию перемен», которую она планирует создать вместе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, однако оппозиционер в грубой форме отказал. «Поражение либеральной оппозиции происходит на фоне разрыва ее двух ключевых лидеров», — замечает политолог.

Отмечает он и снижение организационных возможностей Алексея Навального по окончанию президентских выборов. «Основную мобилизацию он проводит через соцсети. Для этого нужен контент, нужно платить сммщикам. Однако после выборов крупные жертвователи исчезнут. До этого они спонсировали бойкот, чтобы снизить количество голосов за Путина, теперь эта повестка исчезла», — говорит Матвейчев.

Однако подобное затишье не продлится вечно, единодушно считают эксперты.

«Он будет ждать негативных инфоповодов. Для протеста нужно задеть важный нерв. В разное время эту роль играли фальсификации выборов и реновация», — полагает директор Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он полагает, что Алексей Навальный постарается раскачать повестку ближе к маю, когда состоится инаугурация президента.

Олег Матвейчев дает чуть больший срок, он ожидает, что оппозиционер попытается вывести людей на улицы ближе к выборам мэра Москвы. Они пройдут в сентябре 2018 года.