Кто приносит Владимиру Тунгусову дезу и зачем

22:53 22 марта 2018 0

Сергей Тушин однажды уже представил Владимиру Тунгусову статистику выборов, за которую ему пришлось отчитываться на самом высоком уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня на первом после выборов президента России заседании правительства Свердловской области с докладом выступил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Он заявил, что Свердловская область в абсолютных числах заняла «седьмое место среди 85 субъектов РФ по явке». «Екатеринбург занял четвертое место по явке среди 15 городов-миллионников России — в абсолютных цифрах обогнали только Москва, Санкт Петербург и Новосибирск», — рассказал чиновник.

Он повторил то, что лояльные ему СМИ сообщали и в понедельник, сразу после выборов. И то, что вызывает в политической тусовке усмешки. Потому, что никто не сравнивает регионы по абсолютному количеству голосов.Как отмечают опрошенные «URA.RU» эксперты, такие подсчеты необъективны, так как Средний Урал — один из самых крупных регионов России, поэтому большое число проголосовавших — не показатель.

Выборы в Свердловской области были образцово показательными, поэтому заигрывание с цифрами выглядит старанно Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Население Свердловской области 4,3 миллиона человек, а в Курганской области, например, проживает 870 тысяч человек. То есть, если даже на участки в Курганской области придет все население, то все равно в людях на Среднем Урале явка будет выше. Точно также невозможно сравнивать, например, Екатеринбург и Тюмень. Плотность населения абсолютно разная», — говорит уральский политолог Александр Белоусов.

Необычность озвучиваемой статистики обращает на себя внимание еще и потому, что в традиционных рейтингах показатели Свердловской области не менее хороши. «Это были образцово-показательные выборы, все регионы в целом соответствуют общему тренду, и важно не место среди 85 регионов, а динамика», — рассказывает знакомый депутат Госдумы. По явке Средний Урал оказался на 63 месте (62,4%). В 2012 году регион был ниже — 70 место (58,8%).

Екатеринбург по явке среди городов находится на 41 месте (60,5%). В 2012 году было 51 место (59%). По количеству голосов, отданных за Путина в процентном соотношении к числу избирателей в этом году столица Урала на 32 строчке (73,9%). В 2012 году было 30 место (56,6%). Прогресс очевидный.

По словам уральского политолога Сергея Мошкина, у Тунгусова есть несколько причин, не озвучивать статистику в процентах. «Во-первых, любой отвечающий в территории за выборы хочет выглядеть как можно лучше. Статистика вообще вещь лукавая и ее можно интерпретировать по-разному. Владимир Георгиевич посчитал так. При этом, он не обманывает, в то же время цифры выглядят симпатичнее», — рассуждает эксперт.

Свердловская область — один из самых крупных регионов и сравнивать его с другими в абсолютных цифрах, считают политологи, необъективно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Тунгусов обладает хорошими связями в администрации президента, и знает, что никого наказывать за цифры не будут, утверждает источник в его окружении. Сейчас не публикуются даже регионы, где по сравнению с 2012 годом отрицательная динамика, поскольку их показатели (Чечня, Дагестан) все равно лучше большинства регионов. Смысла озвучивать фальшивые рейтинги нет: все уровни власти счастливы и спокойны от своих результатов.

Но возникает вопрос, кто же передает главе администрации губернатора недостоверные цифры. Это тем более актуально, поскольку Владимир Тунгусов уже второй раз передает свердловчанам крайне своеобразное прочтение итогов выборов. Такое уже было после выборов губернатора, когда низкие результаты в Екатеринбурге, были прикрыты сравнением абсолютного количества голосов, отданных за Евгения Куйвашева с результатами голосов за Евгения Ройзмана в 2013 году. Зачем это было сделано общественности так и не объяснили, но известно, что Тунгусову пришлось объясняться перед руководством. И вот новая эквилибристика цифрами.

Традиционно за статистику в администрации отвечает Константин Устиловский. Но не в этот раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Формально за подобную аналитику отвечает аналитический департамент Константина Устиловского. Источник в администрации губернатора опровергает его участие в составлении такого документа: «Константин Абрамович — человек, которому дорога репутация. Он составлял аналитические записки [первому губернатору Эдуарду] Росселю, [второму губернатору Александру] Мишарину. Он прорабатывает материалы для [действующего губернатора] Евгения Владимировича [Куйвашева], и отвечает за них. Ни разу не было ошибок, и таких игрищ».

Директор департамента информационной политики Александр Иванов такие материалы не готовит, знает его сотрудник: «Мы их распространяем, но это не наше творчество». Он говорит, что политические аналитические материалы готовит куратор внутренней политики Антон Третьяков.

Собеседник агентства, знающий конфигурацию команды первого вице-губернатора, предполагает, что подобные материалы для первого вице-губернатора продолжает готовить вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин: «Вероятно, что игра с цифрами Екатеринбурга в 2017 году была его произведением, а теперь просто продолжаются прежние фокусы».

Имиджевые потери от этого колоссальные, а практическая польза неочевидна. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не видит ничего не обычного в том, власти транслируют результаты именно в таком виде. «Вполне нормальная ситуация, когда власти начинают хвалить сами себя немного поигравшись со статистикой.Все ведь работали, хочется вкусить плоды. И седьмое место гораздо интереснее, чем 63-е. К тому же, местные СМИ напишут. Не думаю, что в этой ситуации они красуются перед федералами. Там считать умеют. Просто региональная специфика работы», — пояснил Журавлев.

Александр Иванов настаивает, что «статистика в абсолютных цифрах применяется наряду с процентной»: «Это федеральный тренд. Только абсолютные цифры позволяют проследить динамику голосования населения, сравнить с выборами прошлых лет». Примеры сравнения регионов между собой по абсолютному количеству избирателей на федеральном уровне он не привел.