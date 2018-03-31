«Вместо путевки на Байкал можно пять раз съездить в Португалию»

13:58 31 марта 2018 0

В России немало прекрасных мест для туризма, но добраться до них крайне тяжело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подавляющее большинство россиян, желающих посмотреть родную страну, могут довольствоваться только ее европейской частью. В остальные места у нас либо очень сложно доехать, либо очень дорого, либо там просто негде остановиться. В итоге тысячи россиян ежегодно отказываются от идеи увидеть настоящую российскую глубинку, насладиться видами Байкала или гейзерами Камчатки. Отдых в Португалии, Франции или Норвегии оказывается для них менее накладным и подчас более приятным времяпрепровождением.

Казань, Вологда и Владимир превратились в главные туристические центры в европейской части страны URA.RU

По данным аналитического агентства «ТурСтат», в 2017 году поездки по стране совершили на 3% больше россиян, чем в 2016-м. В компании пояснили, что речь идет только о туристах из регионов России, в аналитику не включены Москва (более 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллиона туристов в 2017 году).

Лидерами внутреннего туризма в прошлом году среди регионов России стали Краснодарский край, Московская область и Крым. Так, 15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край в 2017 году, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона туристов посетили Подмосковье в 2017 году и 5,4 миллиона туристов посетили Крым в 2017 году.

А топ-10 самых туристических регионов России (по популярности в 2017 году) составили Краснодарский край (15,8 миллиона туристов), Подмосковье (14,1 миллиона), Крым (5,4 миллиона), Приморье (более 4 миллионов), Владимирская область (более 4 миллионов), Ярославская область (3,6 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона), Вологодская область (2,9 миллиона), Тюменская область (2,8 миллиона) и Калужская область (2,5 миллиона).

Путешествие на Кавказ зачастую так и остается несбыточной мечтой многих россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным экспертов, Ярославская область и Карачаево-Черкесия показали наиболее высокие темпы роста внутреннего туризма в 2017 году среди самых популярных у туристов регионов. В частности, Ярославскую область посетили более 3,6 миллиона туристов в 2017 году, что на 24% больше, чем годом ранее. В Карачаево-Черкесии побывали 1,2 миллиона туристов. Прирост составил 20%.

Согласно данным Национального туристического союза, в прошлом году 63% россиян приняли решение отдохнуть в России. При этом в топ внутренних направлений также вошли Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону. Новинкой 2017 года стала круизная линия, связавшая Сочи с Крымом. Регулярное круизное сообщение по кольцевому маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь стартовало в июне 2017 года. Только за лето в круизах на теплоходе «Князь Владимир» побывали около 4 тысяч пассажиров.

Как рассказал «URA.RU» сопредседатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, в России есть устоявшиеся направления, пользующиеся популярностью. К таким относится Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, города Золотого кольца. «В последнее время особой популярностью у туристов стали пользоваться такие направления как Татарстан, Чеченская республика и Дагестан», — рассказал собеседник «URA.RU».

Представители туротрасли говорят, что в Грозном в прошлом году побывало менее 100 тысяч туристов. Это новый тренд: еще несколько лет назад мало, кто хотел поехать туда на экскурсию.

Генеральный директор Biletix.ru Александр Сизинцев сообщил «URA.RU», что статистика их сервиса демонстрирует стабильный интерес россиян к пяти основным направлениям: «На первом месте — Сочи и горнолыжный курорт „Красная поляна“. Далее идут Симферополь, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Казань. К сожалению, весь внутренний туризм концентрируется преимущественно только в нескольких точках. На Урал, например, туристы ездят мало, туда превалируют деловые поездки. Причем там есть немало интересных мест, но вопрос упирается в логистику — как туда добраться? Поэтому люди выбирают то, что ближе и соответственно доступнее».

«Весь туризм сконцентрирован исключительно на европейской части России, — подтверждает руководитель сети туристических агентств «Розовый слон», член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. — Туризм на азиатской части страны не развивается. Именно по этой причине мы видим чудовищный дисбаланс.

Скажите, как жителю Краснодара попасть на Камчатку? Сначала надо добраться до Москвы, оттуда полететь в Петропавловск-Камчатский.

Плюс само проживание на Камчатке очень дорого стоит. Если вы посчитаете, то увидите, что для этого вояжа человеку придется потратить столько денег, что хватит на путешествие вокруг света», — пояснил «URA.RU» Мкртчян.

Он отметил, что основные проблемы сегодня — транспортные. «У нас действительно никуда не доберешься. Поэтому не стоит надеяться, что в ближайшее время мы увидим развитие Камчатки, Чукотки, Алтая, Забайкалья. Для этого требуются колоссальные инвестиции, на которые сегодня никто не пойдет», — подчеркнул собеседник агентства.

Логистические и инфраструктурные проблемы привели к тому, что россияне все чаще и чаще предпочитают отдыхать рядом с домом, зачастую в родном регионе или соседнем, пояснил «URA.RU» председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

«Сейчас популярностью пользуются так называемые туры выходного дня, когда люди хотят отдохнуть, но не имеют возможности уезжать куда-то далеко. То есть активно превалирует концепция «где живу, там и отдыхаю»,

— рассказал эксперт. При этом он согласился: если бы в стране было налажено эффективное авиационное и железнодорожное сообщение, то люди путешествовали бы гораздо больше. Сейчас же, признал Бобылев, россияне подчас не имеют возможности добраться до региона, который располагается в 800-1000 километрах от него.

Руководитель одной из региональных туристических компаний, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал корреспонденту «URA.RU», что «существует запрос на поездки на Байкал и в Карелию»: «Люди регулярно интересуются этими направлениями. При этом в стране насчитывается большое число „невыездных“ граждан — например, сотрудников силовых ведомств. Когда мы называем клиентам ценник за недельный тур, у многих просто челюсть отвисает. Они прямо говорят: „Да за эти деньги можно в Португалию пять раз съездить“. К тому же, много времени уходят на то, чтобы добраться. Сейчас у многих людей короткие отпуска. При нашей логистике у них огромная часть времени уйдет на дорогу». Именно поэтому, утверждает, собеседник агентства, открытие новых мест для отдыха и туризма внутри страны у нас ведется крайне медленно, либо не ведется вообще.