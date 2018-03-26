Почему главный налоговик Зауралья оказался в СИЗО

22:18 26 марта 2018 0

Дело Владимира Рыжука таит в себе немало загадок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самым громким в Зауралье уголовным делом остается арест начальника курганского управления налоговой службы Владимира Рыжука, которого обвиняют в получении взятки от застройщика Владимира Баскаля. В регионе ходят слухи, о том, что после ареста главный налоговик раскрыл махинации, участниками которых были высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены. Поэтому нельзя исключать, что вопросы у силовиков появятся и к другим известным в области персонам.

Не менее интересна подоплека уголовного дела. Как известно, в основу обвинения, которое стало причиной ареста Рыжука стало заявление Баскаля о даче взятки. При этом состоялось это событие ровно за год до ареста налоговика — 23 марта 2017 года. Непонятно, почему застройщик так долго молчал и что в конечном итоге побудило его сделать заявление.

Владимир Баскаль (слева) получил самый большой подряд на строительство домов по программе переселения из ветхого жилья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Согласно официальной версии, взятку Баскаль дал за то, чтобы с него не взыскивали недоимку в размере около 50 млн рублей по нарушению, выявленному еще в марте 2016 года. При этом арбитражный суд в октябре 2017 года признал требования зауральской налоговой необоснованными. Рыжук заявил, что взыскать эти деньги до постановления суда налоговая просто не могла. Окончательно точка в этом разбирательстве еще не поставлена — рассмотрение в апелляционной инстанции назначено на 23 апреля.

Владимир Рыжук во время суда по мере пресечения в его отношении в областном суде достаточно прозрачно намекнул на то, что уголовному делу дали ход сразу после того, как налоговая нашла крупные нарушения у курганских силовиков. «Налоговый орган в 2017 году выявил, что начальник областного УБЭП Петров за последние пять лет вместе с близкими родственниками приобрел и перепродал десятки автомобилей, в ряде случаев не декларируя полученные доходы от реализации либо нарушая сроки предоставления декларации», — заявил Рыжук в суде.

Интересно, что к Владимиру Баскалю в последние пару лет возникало немало вопросов от правоохранительных органов, однако все они в итоге сошли на нет. Курганское управление федеральной антимонопольной службы выписало несколько десятков штрафов на сумму более полумиллиона рублей курганским чиновникам за нарушения при покупке этих квартир. Документация была составлена таким образом, что участвовать в аукционе смогли лишь два застройщика — Владимир Баскаль и Александр Лушников (ООО «Эверест»). В апреле 2017 года прокуратура передала материалы, связанные с проведением аукциона в УМВД. Были претензии к Баскалю и по качеству возведенных по программе переселения домов, однако и им не был дан ход. Проводятся ли до сих пор какие-либо следственные действия в отношении застройщика, оперативно выяснить не удалось — в прокуратуре пообещали ответить на письменный запрос «URA.RU».

Источники «URA.RU» подозревают, что Владимир Баскаль выторговал себе неприкосновенность в обмен на содействие следствию. Сам застройщик от любых комментариев на этот счет отказывается. «Все комментарии на „URA.RU“, читайте там», — отшутился он на вопрос корреспондента агентства.