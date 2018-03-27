Реформу столиц, придуманную Володиным, в Челябинске хотят отменить

23:13 27 марта 2018 0

Выборы в райсоветы Челябинска могут вновь стать архаизмом Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Выборов в райсоветы Челябинска в сентябре 2019 года может не быть. Горожане сразу изберут городскую думу, так как это происходило до реформы местного самоуправления. Такой вариант обсуждался на закрытой вечеринке политконсультантов в Челябинске, отмечавших окончание президентских выборов

Итоги выборов президента на территории областного центра дали неофициальный старт выборам в райсоветы Челябинска в 2019 году. Исходя из расклада по показателям явки в округах, становилось понятно, кто из ныне действующих депутатов рассчитывает на продолжение политической карьеры. Но пока народные избранники выясняли, чьи цифры лучше, группа политконсультантов, работавших над сопровождением кампании на Южном Урале, решала их судьбы. Все, кто был на этой вечеринке, а также действующие депутаты, от официальных комментариев отказываются.

«Выборы райсоветов в сентябре 2014 года совпадают, по плану, с выборами губернатора, — напомнил „URA.RU“ собственный источник. — Этой же группе политконсультантов предложено сопровождать губернаторскую кампанию. И в выборах 170 депутатов семи райсоветов они увидели определенные сложности. „Надо это горлышко бутылки сузить“ — именно так обговорили возможный отказ от семи райсоветов. Предлагается сразу избирать в гордуму, по тем же 49 округам. С этим предложением хотят выйти к губернатору Борису Дубровскому и мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Будут готовить аналитическую записку. О возврате к прямым выборам главы города речи не идет. Его также будут выбирать депутаты, по конкурсу, что не отменяет реформу МСУ совсем. Предлагается только отменить двухуровневую схему, райсоветы — дума, местного самоуправления».

Зачем нужны райсоветы, если гордумы вполне достаточно? Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Звучало такое мнение. Хотя и абсолютное большинство депутатов райсоветов единороссы, сами райсоветы порой становятся неуправляемыми. Как, к примеру, это было в Металлургическом районе, где не сразу удалось избрать спикера райсовета, — сообщил „URA.RU“ один из участников „вечеринки политконсультантов“. — Вся трудность в том, как „откатить обратно“ и объяснить людям, что власть ошиблась, когда вводила райсоветы. Ясности пока нет».

«Обсуждается, но пока никаких официальных решений нет, — коротко сообщили „URA.RU“ в аппарате гордумы Челябинска. — В любом случае этот вопрос должен решаться не на уровне города, а Законодательным собранием. Но пока никто даже о подготовке документов речи не идет». Получить комментарий спикера Заксобрания Вадимира Мякуша не удалось, после выборов президента он ушел в отпуск. В правительстве области «URA.RU» сообщили, что с губернатором Борисом Дубровским этот вопрос пока не обсуждался. Директор АПЭК Дмитрий Орлов, которого называли куратором президентских выборов на Южном Урале, от комментариев отказался.

Три города России, центры субъектов РФ, попали под реформу местного самоуправления — Челябинск, Самара и Махачкала, проведенную по инициативе бывшего первого замруководителя администрации президента России по внутренней политике Вячеслава Володина (ныне спикер Госдумы РФ). В южноуральской столице ее вводили в спешном порядке, объявив об ее начале в январе 2014 года. Челябинск — единственный в УрФО стал городом с внутригородским делением, с семью отдельными муниципалитетами.

Отмена выборов райсоветов означает возврат к прямым выборам депутатов гордумы, который станет единственным органом самоуправления в областном центре.

«Если это произойдет, то это станет самым правильным решением, — комментирует политтехнолог Сергей Клесун. — Не нужны райсоветы, на которые приходится тратить бюджетные деньги. На содержание аппаратов, на помещения, которые они занимают». По мнению политтехнолога, даже сейчас, при наличии 170 мандатов, основными игроками являются городские депутаты.

«Этот вопрос обсуждается на федеральном уровне, — заявил „URA.RU“ политолог Андрей Лавров. — По моей информации в трех городах, где ввели райсоветы и внутригородское деление, делали замеры, которые показали, что большинство депутатов районного уровня разочарованы. Когда внедряли реформу, было много обещаний. Сейчас же выясняется, что все полномочия только к возможности подготовить депутатский запрос и далеко не все действующие депутаты хотят идти на выборы снова».

По словам Лаврова такие замеры были сделаны после того, как комитет Алексея Кудрина, раскритиковал итоги реформы МСУ в Челябинске, Самаре и Махачкале. Как отметил политолог, если будет принято решение об отмене «прослойки в виде райсоветов», то это произойдет к концу года.

Мэр Евгений Тефтелев считает, что менять ничего не надо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Если вернут прямые выборы в гордуму, мне будет проще, — поделился с „URA.RU“ один из депутатов думы, избиравшийся несколько созывов. — В 2014 году я оплачивал несколько кампаний, в своем округе и в тех округах, где шли мои люди, чтобы набрать нужное количество для попадания в гордуму. На деле это вышло дороже, чем, если бы я шел только по одному округу. Плюс сейчас я, по сути, оплачиваю работу помощников своих депутатов райсовета, так как мои люди простые и денег у них на это нет. Та, оплата помощников, что выплачивается из бюджета, просто копейки. И дело не только в деньгах. Слишком все громоздко, слишком много всяких совещаний двух уровней, на которые у меня просто не хватает времени».

«Пока все только на уровне консультаций, — сообщил „URA.RU“ источник в комиссии по местному самоуправлению гордумы Челябинска. — Хотя уже есть сигнал из Москвы, ничего не менять. Не знаю, как будет с Махачкалой или Самарой, нам сообщили, что Челябинск останется „пилотником“ реформы. За нами смотрят, на наших ошибках учатся. Вероятно, что попросят поработать в таком режиме еще один созыв».

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев признает, что действующая схема местного самоуправления в городе несовершенна. «Но над ней надо работать, улучшать, давать районам больше полномочий и мы будем это делать, — заявил глава „URA.RU“. — Я вижу в этой схеме скорее плюсы, чем минусы. К примеру, хорошая явка в Челябинске на выборах президента, результат работы депутатов райсоветов. Именно райсоветы помогали организовывать рейтинговое голосование в районах по выборам объектов для благоустройства. Главы районов работают вместе с депутатскими корпусами. Считаю, что ничего менять не стоит».