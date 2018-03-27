В России объявлен траур. Как его соблюсти

17:38 27 марта 2018 0

Вместе с жителями Кемерово скорбит вся страна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении общенационального траура в России из-за трагедии в Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибло, по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Траур объявлен 28 марта. Ранее траур уже объявили отдельные регионы. Люди размещают на своих страницах в соцсетях траурные аватарки, картинки горящих свечей. В некоторых городах люди несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам.

Что такое национальный траур?

Национальный траур — это объявляемый властями государства день для выражения скорби в стране. Национальный траур объявляется указом президента. При этом нет установленного общего порядка, какие события должны повлечь за собой объявление траура. Президент принимает решение исходя из общественной значимости трагического события. Практика показывает, что, как правило, национальный траур объявляется в случае, когда число погибших превышает 60 человек. Впрочем, национальный траур был объявлен после столкновения поезда и школьного автобуса в 1996 году, когда из 19 погибших основное количество составляли дети.

В чем выражается траур?

В Екатеринбурге цветы и игрушки несут к фонтану «Каменный цветок» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В дни национального траура государственные флаги России приспускаются, на древке крепится черная лента. При этом законодательно установлен запрет на распространение рекламы в теле- и радиопрограммах в дни траура. Указом президента учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагается отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Впрочем, эти указания носят рекомендательный, а не запретительный характер.

Источники «URA.RU» на двух федеральных каналах сообщили, что сетка вещания 28 марта претерпит изменения — в частности, из эфира будут сняты развлекательные программы и ток-шоу.

«Это обычная практика. Например, развлекательные шоу, праздничные концерты, как правило, заменяются на исторические программы или документальные фильмы», — пояснил собеседник агентства.

Когда в России объявлялся траур?

С начала 90-х годов национальный траур объявлялся в России 28 раз. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове пополнил эту грустную статистику. Последний раз траур объявлялся 28 декабря 2016 года — после крушения в Сочи Ту-154. Тогда погибло 92 человека. Перед этим россияне скорбели 1 ноября 2015 года — после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Тогда в результате террористического акта погибли 224 человека.

Россияне уже сегодня идут с цветами к стихийным мемориалам в своих городах. В Москве — это здание кемеровского торгпредства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поскольку пять раз траур в стране объявлялся по совокупности двух или трех близких по времени случаев, повлекших гибель множества людей, всего были почтены жертвы 34 трагических событий: четырех вооруженных конфликтов, десяти террористических актов, дух природных катаклизмов, одиннадцати катастроф на транспорте, двух техногенных катастроф, пяти пожаров.

Напомним, что 13 сентября 2001 года государственные флаги России были приспущены без объявления дня национального траура. Тогда указом президента была объявлена минута молчания в знак траура в связи с терактами в США 11 сентября 2001 года, а развлекательные передачи и мероприятия предлагалось приостановить на одну минуту.

Как обычный гражданин должен соблюдать траур?

Каждый человек должен самостоятельно определить нравственные координаты возможного утверждает в разговоре с «URA.RU» кризисный психолог Павел Пономарев.

«В данном случае не существует четких канонов и правил. Дескать, это можно делать, а это нельзя. Все это достаточно субъективные вещи. Поход в ресторан в день траура — спорная вещь. Одни посчитают это чем-то из ряда вон выходящим, другие — не увидят в этом крамолы»,

— пояснил собеседник агентства.

Если так совпало, что у людей на траурный день намечено то или иное торжество, то Пономарев советует его перенести на иную дату: «Дело даже не в ритуале. Тем самым вы позаботитесь и о себе: зачем оттенять праздничное или радостное событие скорбной датой».

В Челябинске погибших поминают в парке «Алое поле» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Были ли в России случаи нарушения траура?

В 2016 году в Волгограде в день скорби по погибшим в результате авиакатастрофы в Сочи в местном ресторанном комплексе закатили шумную вечеринку. Информация об этом попала в СМИ и обернулась громким скандалом.

После авиакатастрофы на Синайском полуострове, где погибли россияне, многие российские ночные клубы проигнорировали национальный траур, организовав развлекательные программы по случаю Хэллоуина. Тогда некоторые политики даже потребовали отозвать лицензии у тех заведений, которые не скорректировали свои программы.

«Вероятно, в действующем законодательстве необходимо более детально прописать условия проведения траурных мероприятий, а также ответственность за нарушения ритуала. К сожалению, далеко не все люди понимают, что веселиться в день трагедии — это кощунство, не иначе», — пояснил «URA.RU» юрист Сергей Ефимов.