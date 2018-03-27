В «Зимней вишне» незнакомцы спасали чужих детей

18:07 27 марта 2018 0

17-летний кадет спас из пожара троих детей Фото взято с личной страницы в социальной сети «ВКонтакте»

Трагедия в Кемерово унесла жизни 64 человек. Но погибших могло быть еще больше, если бы не мужество простых кемеровчан, которые в критический момент решили пожертвовать своей жизнью и здоровьем ради других. По свидетельствам очевидцев, еще до приезда спасателей посетители ТРЦ «Зимняя вишня» помогали эвакуироваться другим.

Кадет МЧС Дима Полухин стал ангелом-хранителем для трех незнакомых ему детей. Когда начался пожар, он находился в кинотеатре, смотрел фильм. Не было ни сирены, ни взрывов — ничего, вспоминает Дима. В зал просто зашла сотрудница кинотеатра и сообщила, что начался пожар. Спускаясь, он увидел на третьем этаже плачущую женщину, которая кричала, что в соседнем зале остались ее дети. Он побежал на детские крики. В дыму Дима наткнулся на маленького мальчика, который плакал, забившись в угол. Он вытащил его за руку, а за ним еще и двух девочек. Чудом спасшихся детей Дима потащил к выходу. В итоге всех троих юный спасатель передал маме.

Учитель Татьяна Дарсалия погибла, спасая детей из огня Фото взято с личной страницы в социальной сети «ВКонтакте»

Но есть и те, кто спасая других, не выжил в этой трагедии. Так погибла Татьяна Дарсалия. Учитель кемеровской гимназии №17 была со своей дочерью Элей в «Зимней вишне». Как рассказывают очевидцы, Татьяна Викторовна вытолкнула свою дочь из горящего здания, но когда услышала, что в кинотеатре остались дети — бросилась наверх, чтобы помочь им выбраться. К сожалению, больше она к Эле не вернулась. Тело Татьяны опознано. В среду, 28 марта, родные и близкие смогут с ней попрощаться. На странице учительницы в социальной сети ученики гимназии и их родители выражают свои соболезнования: «Любим. Помним. Скорбим», «Память о тебе навечно останется в сердцах педагогов и гимназистов», «Танечка, Царствие тебе Небесное».

С психологической точки зрения, все случаи геройства уникальны, считает ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Анатолий Северный. «Все индивидуально. Кого-то долго готовят к тому, что придется принимать непростые решения, у кого-то это врожденное, у кого-то культивируется в семье», — рассказал Северный «URA.RU».

Однако председатель Совета по общественной безопасности Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков считает, что умение приходить на помощь — это особенность национального русского характера. «Мы повсеместно отмечаем, что какое бы ЧП ни происходило — наводнение, землетрясение, пожары — огромное число людей, несмотря на реальный риск для собственной жизни, приходит на помощь другим». Цветков отметил, что его организация готова ходатайствовать о награждении кемеровчан, которые проявили свой героизм во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

«К сожалению, героизм, который проявляют простые люди, зачастую принимается как должное. Но я считаю, что их необходимо награждать как на региональном, так и государственном уровнях», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 — дети. Трагедия случилась в воскресенье, 25 марта.