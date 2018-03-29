Посмотрите, что творится на гостевом маршруте ЧМ-2018 в Екатеринбурге!

07:00 29 марта 2018 0

Прогуливаясь по улицам Екатеринбурга, туристы могут столкнуться с суровой реальностью города Фото: Илья Московец © URA.RU

До ЧМ-2018 в Екатеринбурге осталось меньше трех месяцев, и «URA.RU» начало инспектировать любимый город, чтобы подсказать ответственным ведомствам на их ошибки. Выискивать огрехи не приходится: прямо на гостевом маршруте предприниматели организовали «лабиринт» из заборов. Здесь во время мундиаля туристы могут легко наткнуться на «народный» туалет и пристанище для бомжей.

Сразу за пятизвездочным отелем скрывается то, что нельзя показывать гостям города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Улицы Белинского и Розы Люксембург, лежащие параллельно друг другу, включены в перечень улиц гостевого маршрута, утвержденный администрацией города. Во время ЧМ-2018 здесь будут проезжать клиентские группы FIFA и гулять обычные туристы. Рядом крупные отели «Атриум палас» и «Панорама».

Обе артерии соединяет улица Народной Воли. Если турист пройдет по ней, то он столкнется с самой неприятной изнанкой екатеринбургских дворов. Здесь расположена платная парковка с высоким забором, под которым постоянно справляют нужду нетерпеливые горожане, рассказали «URA.RU» местные жители. «Предприниматели, устроившие здесь парковку, понаставили вокруг нее огромные бетонные заборы. В итоге получился лабиринт из узких проходов, больше похожий на общественный туалет. Здесь постоянно спят бомжи. Представляете, какие глаза будут у туристов, заблудших в этот двор?», — сказал собеседник нашего агентства.

1/3 Туристам придется гулять по таким «лабиринтам» Фото: читатель «URA.RU»

Местный житель заметил, что из-за забора во дворах постоянно потоп, поскольку во время дождей или таяния снега вода упирается в ограждения. При этом источник агентства в администрации Екатеринбурга уверяет, что этих заборов здесь вообще не должно быть — на их месте должна быть дорога. Якобы этот участок, как и смежные, давно размежеваны на основании постановления главы города. Здесь установлены и публичные сервитуты для прохода и проезда.

Рядом с парковкой находятся офисные и административные здания. В них подтверждают информацию о проблеме, но говорят, что не могут повлиять на предпринимателей. «Я вижу этот забор из окна своего офиса, он похож на тюремный: страшный, с колючей проволокой, раздолбанный — портит вид города. Ужасно, что в центре Екатеринбурга находится такое, прямо рядом с отелями, — сказала „URA.RU“ директор рекламного агентства „Инкапри“ Алена Штин, ее офис находится прямо за парковкой. — По закону забор должен быть дальше от нашего здания для обеспечения проезда. Я когда выезжаю, постоянно боюсь задеть его своей машиной».

По словам Штин, ее соседи по офиснику даже предлагали владельцам парковки за свой счет поменять и переставить забор, но те не идут на контакт.

На игры ЧМ-2018 приедут болельщики, как минимум, из восьми стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители указывают, что забор стоит здесь уже несколько лет. Как стало известно «URA.RU» из различных документов, эта стоянка изначально была установлена компанией «Байкал-Паритет» в 2012 году. В 2015 году права на аренду участка от МУГИСО получила «Компания СТ», которая продолжила бизнес.

Согласно сервису «Контур.Фокус», «Компания СТ» зарегистрирована в Москве, а ее учредители находятся на Кипре. Найти контакты организации в открытых источниках не удалось. «URA.RU» готово предоставить компании площадку для комментария. Журналист агентства также обратился за комментарием в пресс-службу администрации города, там пообещали дать ответ позднее.

В рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге в июне сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Ожидается, что туристы будут проводить все время в городе — гуляя по улицам или развлекаясь в барах.