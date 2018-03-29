Посмотрите, что творится на гостевом маршруте ЧМ-2018 в Екатеринбурге!

До ЧМ-2018 в Екатеринбурге осталось меньше трех месяцев, и «URA.RU» начало инспектировать любимый город, чтобы подсказать ответственным ведомствам на их ошибки. Выискивать огрехи не приходится: прямо на гостевом маршруте предприниматели организовали «лабиринт» из заборов. Здесь во время мундиаля туристы могут легко наткнуться на «народный» туалет и пристанище для бомжей.
Улицы Белинского и Розы Люксембург, лежащие параллельно друг другу, включены в перечень улиц гостевого маршрута, утвержденный администрацией города. Во время ЧМ-2018 здесь будут проезжать клиентские группы FIFA и гулять обычные туристы. Рядом крупные отели «Атриум палас» и «Панорама».
Обе артерии соединяет улица Народной Воли. Если турист пройдет по ней, то он столкнется с самой неприятной изнанкой екатеринбургских дворов. Здесь расположена платная парковка с высоким забором, под которым постоянно справляют нужду нетерпеливые горожане, рассказали «URA.RU» местные жители. «Предприниматели, устроившие здесь парковку, понаставили вокруг нее огромные бетонные заборы. В итоге получился лабиринт из узких проходов, больше похожий на общественный туалет. Здесь постоянно спят бомжи. Представляете, какие глаза будут у туристов, заблудших в этот двор?», — сказал собеседник нашего агентства.
Местный житель заметил, что из-за забора во дворах постоянно потоп, поскольку во время дождей или таяния снега вода упирается в ограждения. При этом источник агентства в администрации Екатеринбурга уверяет, что этих заборов здесь вообще не должно быть — на их месте должна быть дорога. Якобы этот участок, как и смежные, давно размежеваны на основании постановления главы города. Здесь установлены и публичные сервитуты для прохода и проезда.
Рядом с парковкой находятся офисные и административные здания. В них подтверждают информацию о проблеме, но говорят, что не могут повлиять на предпринимателей. «Я вижу этот забор из окна своего офиса, он похож на тюремный: страшный, с колючей проволокой, раздолбанный — портит вид города. Ужасно, что в центре Екатеринбурга находится такое, прямо рядом с отелями, — сказала „URA.RU“ директор рекламного агентства „Инкапри“ Алена Штин, ее офис находится прямо за парковкой. — По закону забор должен быть дальше от нашего здания для обеспечения проезда. Я когда выезжаю, постоянно боюсь задеть его своей машиной».
По словам Штин, ее соседи по офиснику даже предлагали владельцам парковки за свой счет поменять и переставить забор, но те не идут на контакт.
Жители указывают, что забор стоит здесь уже несколько лет. Как стало известно «URA.RU» из различных документов, эта стоянка изначально была установлена компанией «Байкал-Паритет» в 2012 году. В 2015 году права на аренду участка от МУГИСО получила «Компания СТ», которая продолжила бизнес.
Согласно сервису «Контур.Фокус», «Компания СТ» зарегистрирована в Москве, а ее учредители находятся на Кипре. Найти контакты организации в открытых источниках не удалось. «URA.RU» готово предоставить компании площадку для комментария. Журналист агентства также обратился за комментарием в пресс-службу администрации города, там пообещали дать ответ позднее.
В рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге в июне сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Ожидается, что туристы будут проводить все время в городе — гуляя по улицам или развлекаясь в барах.