После провала Жириновского на Ямале ищут нового лидера ЛДПР

20:41 29 марта 2018 0

«Соколы Жириновского» на Ямале потерпели крах на выборах и теперь ищут нового лидера Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ямальские «Соколы Жириновского» сделали работу над ошибками после выборов президента и меняют регионального лидера. Александр Голубенко подал в отставку неделю назад. В четверг, 29 марта, Высший совет ЛДПР утвердил заместителя координатора Дениса Садовникова в качестве исполняющего обязанности координатора по Ямалу. Однако борьба за пост на этом не заканчивается.

Уход Голубенко не стал неожиданностью. В политических кругах уже после оглашения результатов выборов президента на Ямале заговорили о грядущих переменах. Партия показала на этих выборах хорошую электоральную поддержку и даже улучшила показатели прошлых президентских выборов, но все же результат записали в провалы.

Напомним, что на протяжении всей кампании соцопросы показывали, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский занимает вторую строчку на Ямале. Политологи прогнозировали, что ЛДПР сдержит свои позиции и не сдаст их коммунистам. Но после предварительного подсчета голосов стало ясно, что гонка проиграна, кандидат от КПРФ Павел Грудинин обошел Жириновского в арктическом регионе. Причем разрыв составил всего 78 голосов.

Денис Садовников стал и. о. координатора и остается основным претендентом на пост лидера ямальской ЛДПР Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инсайдеры в партии рассказали, что основным кандидатом на пост координатора ЛДПР на Ямале остается Денис Садовников. Человек он на территории достаточно известный. На региональную политическую арену он вышел во время выборов губернатора Ямала в 2015 году. Тогда он был основным конкурентом Дмитрия Кобылкина в борьбе за губернаторское кресло. Борьбу проиграл, но впоследствии был избран депутатом Тюменской областной думы от Ямала.

Сам Денис Садовников пояснил, что есть определенный кадровый резерв, в котором состоит в том числе и он сам и из которого черпаются новые кадры для партии. Кого именно выдвинут на пост нового координатора, он пока умолчал и предложил дождаться решения Высшего совета. Он поделился, что к новому координатору будут выдвигаться те же требования, что и ко всем предыдущим.

«Прежде всего — это работа отделения на результат. Первое, что интересует — это появление во всех муниципалитетах наших приемных, чтобы у людей всегда была возможность обратиться, рассказать о своих проблемах, желаниях и наказах. Второе — это участие во всех политических событиях в регионе, регионального, федерального или местного значения. Ну и, конечно, завоевывать доверие избирателей, чтобы наша партия была максимально представлена во всех думах всех уровней», — рассказал Денис Садовников.

Владимир Сысоев уже дал ряд поручений Садовникову, от которых может зависеть, станет ли тот координатором Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Добавим, о том, что Садовников может стать ямальским координатором ЛДПР, говорят уже около года. Ожидалось, что он займет пост после окончания срока Голубенко. Это должно было произойти к 2020 году. К тому же он ближе к партийному куратору «тюменской матрешки» Владимиру Сысоеву.

Получить комментарии Сысоева пока не удалось. Он не отвечает на телефонные звонки журналиста.

Инсайдеры говорят, что вопрос о назначении Садовникова координатором почти решенный, но интрига сохраняется. «Садовникову уже обозначали ряд показателей и навешали задачи, которые нужно выполнить. Еще есть время до окончательного решения, и в последний момент все может измениться», — рассказал собеседник в партии.

Основной конкурент Садовникова — это коллега Голубенко по фракции в ямальском парламенте и координатор новоуренгойского отделения ЛДПР — Иван Вершинин. Некоторые из собеседников в партии полагают, что он более соответствует запросу на молодые кадры. Вершинину всего 32 года и он самый молодой из ямальских парламентариев, тогда как Садовников в этом году отметит сорокалетний юбилей.

Иван Вершинин самый близкий конкурент Дениса Садовникова в борьбе за лидерство в ямальском отделении ЛДПР Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«На сегодняшний день Вершинин более знаком и жителям и партийцам Ямала. Он чаще появляется в региональных СМИ, бывает на территориях и по большему счету давно выполняет обязанности Голубенко», — утверждают его однопартийцы.

В партийных кругах о Вершинине говорят как о молодом, но достаточно амбициозном политике, который, без сомнений, хочет возглавить либерал-демократов на Ямале.

Окончательное решение должно быть принято уже в ближайшие дни. Заседание Высшего совета ЛДПР, на котором утвердят нового лидера ямальских либерал-демократов, состоится в первой половине апреля.