Почему из России стало уезжать в два раза больше ученых

12:58 31 марта 2018 0

Только в 2016 году из России уехало 44 тысячи ученых Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России усилилась утечка мозгов. По словам главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина только в 2016 году из страны уехало 44 тысячи ученых. Это в два раза больше, чем было за три года до этого. Таким образом, замедлившийся в 2000-е годы отток российских ученых, с середины 2010-х вновь начал набирать обороты.

Подтверждают этот тренд и сами российские ученые. «У меня такое впечатление, что сейчас уезжают вообще все, кто что-то умеет делать. Сейчас, наверное, в каждом западном институте можно найти русскоговорящих», — рассказал «URA.RU» русскоязычный 31-летний физик Владимир Черепанов. Он окончил Новосибирский университет и уехал из России в начале 2010-х годов, сейчас Черепанов работает в Страсбурге, проводя эксперименты на андронном коллайдере.

Средний возраст российского ученого — 50 лет. Каждый третий — старше пенсионного возраста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Его поддерживает оставшийся в России его новосибирский коллега, физик Леонид Кардопольцев. «За границей есть много мест с современным оборудованием, интересными задачами, бодрым и высокомотивированным коллективом. В таких местах больше возможностей профессионально расти и люди выбирают этот путь», — говорит физик. Влияет и фактор западных зарплат. «Один мой весьма патриотически настроенный коллега прямо сейчас едет работать в Америку, у него будет зарплата 60 тысяч долларов в год. Хотя, по американским меркам, с учетом расходов на жилье и страховку, это не такие уж и большие деньги», — рассказал Кардопольцев «URA.RU».

В России тем же физикам банально трудно реализовать себя, уверен Черепанов. «У нас очень скверная и малоэффективная организация работы в институтах. Кроме того, большинство решений принимается людьми возраста чуть выше среднего — это такие матерые совкозавры, к которым с новыми идеями и на танке не пробиться», — говорит ученый.

При этом, по его словам, если утечка мозгов из России будет продолжаться, то российская наука будет отставать все сильнее и сильнее. «На конференциях иногда плакать хочется от того, что серьезный физик из России еле-еле говорит по-английски. Выходит, в своей работе он мало коммуницирует с зарубежными коллегами, а это значит, что он не сможет предложить ничего актуального своим студентам», — замечает Черепанов.

Отток российских ученых происходит на фоне сокращения научного персонала в самих российских институтах. Среднегодовое сокращение сотрудников, которые занимаются исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год. В Европе и США тренд обратный: число ученых там растет каждый год. Сокращения последних лет эксперты связывают с реализацией майских указов: президент поставил задачу увеличивать зарплату ученым, однако для этого не было выделено финансирования, институты пошли по пути сокращения кадров.

По данным Росстата, средняя зарплата ученого сегодня составляет 53 800 рублей в месяц.

Новый рост утечки мозгов совпал по времени с реформой РАН Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый тренд на утечку мозгов приходится на начало реформы Академии наук, замечает социолог РАН Леонтий Бызов. Напомним, в 2013 году в результате реформы было создано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое взяло на себя функции управления имуществом Академии наук, а также общее руководство над учеными. «С тех пор наукой управляют некомпетентные люди, которые ориентируются лишь на формальный показатель — количество публикаций. Средства на исследования не выделяются, при этом отчитываться требуют в публикациях. Видимо, предполагая, что материал для них ученые будут высасывать из пальца», — говорит Бызов «URA.RU». В таких условиях талантливая молодежь работать банально не захотел, отмечает социолог.

Усиливает утечку мозгов и социальный пессимизм, разлитый в обществе, считает социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. «В 2000-е годы росла экономика, у общества был социальный драйв строить будущее. Сейчас же непонятно, что будет даже в перспективе ближайших 3-4 лет. Многие уезжают потому что не видят в России стабильного будущего для своих детей», — говорит социолог «URA.RU».

При этом, по его мнению, настроения на эмиграцию существуют не только у ученых. «Когда мы проводили исследование среди старшеклассников и студентов младших курсов, мы заметили, что многие из них сейчас не идентифицируют себя с Россией. Они рассматривают эмиграцию из страны скорей, как позитивный сценарий. Они смотрят на своих родителей и не видят для себя возможностей для самореализации в России», — говорит Фирсов.

По данным опроса Левада-центра, в 2017 году каждый третий житель России в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать на постоянное место жительство на Запад. Физик Кардопольцев уверен: на молодых ученых сильно влияет общий психологический фон в обществе. Если в нем господствуют чемоданные настроения, то они передаются и ученым. Правда, в отличие от многих других ученые имеют намного большие возможностей покинуть страну.