Звезды, зарабатывающие в России, массово оформляют двойное гражданство

14:35 01 апреля 2018 0

Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Кипра Фото: depositphotos.com © URA.RU

Королева российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин стали гражданами Кипра. Для этого они инвестировали по 2 миллиона евро в недвижимость на острове. Теперь они могут путешествовать без специального разрешения по более чем 160 странам мира.

Покупка недвижимости на Кипре или Мальте — самый легкий способ стать гражданином Евросоюза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кипр — одно из самых популярных мест для получения гражданства у россиян из-за простоты и прозрачности процедуры. Но есть и более экономичный вариант, который тоже открывает дорогу в ЕС — Мальта. Туда для получения паспорта нужно инвестировать от 880 € тыс. Еще дешевле гражданство Карибских островов: минимальный порог инвестиций в Доминикане составит 100 $ тыс.

Получение второго гражданства популярно среди российских знаменитостей. Бизнесмен Геннадий Тимченко имеет финский паспорт, предприниматель Сергей Полонский — камбоджийский, олигарх Владимир Гусинский — испанский и израильский, оперная певица Анна Нетребко — австрийский.

Второй паспорт накладывает на россиян лишь незначительные ограничения. Так, они не могут занимать ряд государственных должностей и быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Получение иностранного гражданства знаменитые россияне объясняют по-разному. Писатель Михаил Веллер, имеющий гражданство Эстонии, объяснил интерес коллег к зарубежным паспортам политикой. Он заметил, что проблемы с посещением других стран у россиян уже начались: «Мало того, что российские граждане для поездки в Америку, а вскоре и уже в Европу, должны будут по полгода стоять в очередях, так еще и не все эти визы получат. Таким образом, все, кто могут и хотят и дальше ездить за границу, стараются обзавестись иностранным гражданством, чтобы ускользнуть от опускающегося железного занавеса».

Самое популярное второе гражданство в Москве — израильское Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Писатель-сатирик Виктор Шендерович, известный своими оппозиционными взглядами, наоборот, не считает, что получение россиянами второго гражданства — тревожный симптом. Сам Шендерович имеет израильский паспорт. «Мы живем в глобальном мире. И это не является свидетельством бегства из России. Тем более, посмотрите, кто сейчас получает второе гражданство — Галкин и Пугачева. А они из страны не бегут. К сожалению», — сказал собеседник «URA.RU».

Шендеровича в целом поддержал и актер Михаил Пореченков, который хоть и сказал агентству, что «никогда не задумывался о получении второго гражданства и об отъезде из страны», но толерантно уточнил: «Почему люди это делают [получают паспорт другой страны]? Ну, просто страна у нас свободная».

Не стал осуждать коллег с несколькими паспортами и известный продюсер Иосиф Пригожин, заявив, что «мог бы получить второе гражданство тысячу раз», если бы захотел. «Второе гражданство — это такая страховка. Например, если границы вдруг закроют, то ты сможешь ездить по миру, сможешь ездить в Европу. Многие так и размышляют — мол, не факт, что пригодится. Но пусть будет на всякий случай», — заявил Пригожин «URA.RU».

По последним данным, второе гражданство имеют около миллиона россиян. В основном, речь идет о паспортах Израиля, Великобритании и США. Причем в Москве живут преимущество россияне с израильским гражданством, в Петербурге — с гражданством США.

«Наши звезды зарабатывают в основном в России, а второе гражданство снимает для них проблему виз.

Это как запасной парашют, как инвестиция в будущее детей. Второе гражданство дает звездам возможность увеличить горизонт планирования, застраховаться от неопределенности российского будущего», — пояснил «URA.RU» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Напомним, с августа 2014 года в России действует закон, который обязывает всех россиян, обладающих гражданством других стран или видом на жительство, сообщить об этом в Федеральную миграционную службу. В противном случае, им грозят штрафы от 500-1000 рублей (если обратились в ФМС чуть позже положенного) и вплоть до 200 тысяч рублей (если вы вообще не подавали уведомление, и это подтвердится в суде).