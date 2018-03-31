Грудинин пытается уйти от тюрьмы с помощью скандала в Волоколамске

17:40 31 марта 2018 0

Бизнесмен-коммунист хочет стать главой Подмосковья Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин не упустил возможности попиариться на ситуации вокруг мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске. Бизнесмен срочно организовал на территории Совхоза имени Ленина экологической конгресс, куда съехались эксперты и экоактивисты. Мероприятие омрачил пикет, проведенный обманутыми пайщиками, которым Грудинин, согласно решению суда, обязан вернуть дорогостоящие земельные участки.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, проведением форума на актуальную тему Грудинин преследует сразу несколько задач, главная из которых — перехват информационной повестке в преддверии губернаторских выборов в Московской области. «Если бы он хотел действительно решить проблему по-человечески, то построил бы на территории своего Совхоза ультрасовременный мусоросжигательный завод вместо очередного торгового центра-муравейника, расположенного на его землях. Но мы лишь видим попытку поймать хайп на актуальной теме и желание поорать», — отметил Мартынов в беседе с «URA.RU».

Политолог подчеркнул, что из-за отсутствия реальных действий Грудинин упускает социально-важный и прибыльный проект в виде строительства завода по утилизации мусора, который мог бы частично решить давнюю проблему Подмосковья. Мартынов уверен, что очредная неумелая PR-акция Грудинина — результат его отношения к тем, кто помогает бизнесмену формировать стратегию и имидж. «Он сам себе политтехнолог и сам себе режиссер — никаких советов не слушает».

Мартынов убежден, что проводя форум Грудинин также пытается защитить себя от нападок со стороны политических конкурентов и тех, кто уже в суде доказал мошенническую составляющую в его бизнесе: «У Грудинина за время предвыборной кампании вскрылось сразу несколько дел разной степени уголовности — и обманутые дольщики, и неправильно оформленные земли. А в контексте кемеровской ситуации, когда пойдут различные проверки, он боится, что могут вскрыться еще какие-то старые делишки. Но если он будет кандидатом в губернаторы, то сажать его, вроде как, неудобно».

Мнение политолога разделяет и председатель общественной организации «Крестьянский Фронт» Евгений Авсеенко, проводивий пикет в поддержку обманутых Грудининым пайщиков. «Безусловно экологический контроль со стороны государства должен существовать, но причем здесь Грудинин? Он вновь пытается пропиариться на актуальной теме. Три недели назад в Москве он уже пытался поучаствовать в собрании обманутых дольщиков, но тогда половина зала демонстративно ушла», — отметил Авсеенко в разговоре с «URA.RU».

Собеседник агентства уточнил, что пикет проходил в поддержку пайщиков акционеров Совхоза имени Ленина, имеющих долю в земельных участках, которые Грудинин продал по цене в 37 раз ниже рыночной. «Мы хотели не только выразить протест против самопиара, но привлечь внимание правоохранительных органов к его персоне», — подытожил Авсеенко.