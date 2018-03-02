17:14 02 марта 2018 12

Кандидат в президенты должен вернуть собственность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражной суд Москвы счел, что в кандидат от КПРФ Павел Грудинин незаконно вывел два участка из совхоза им. Ленина в учрежденный им же ТТ «Девелопмент» в 2008 году. Действия кандидата в президенты РФ Павла Грудинина при этом были признаны неправомерными, и он теперь должен будет вернуть собственность стоимостью более миллиарда рублей.

После сделки на этих участках были построены торговые центры «Вегас», «Твой дом» и другие, которые принесли ТТ «Девелопмент» около 1 миллиарда рублей. Иск в арбитраж подавали акционеры ЗАО, преимущественно пенсионерки, сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда. По их словам, они не были проинформированы о сделке и вообще узнали о ней лишь из СМИ. Сама сделка по передаче принадлежащей совхозу земли была заключена еще в августе 2008 года.

Как утверждали в суде представители защиты, все акционеры были должным образом уведомлены об этом решении и выразили свое согласие. Однако присутствовавшие на заседании истцы отказались признать свои подписи под протоколом общего собрания. «Это не моя подпись. Я так не расписываюсь. По адресу, указанному в уведомлении, я была снята с регистрации 22 декабря 2007 года», — заявила пайщица совхоза Ольга Маркина. Кроме того, женщина добавила, что, уводя земли в подконтрольную себе компанию, Грудинин навредил совхозу и лишил их, как акционеров, возможности получить доход от этой земли.

За несколько минут до решения суда пенсионерки заявляли, что готовы получить компенсацию «хоть шариками». Суд счел сделку незаконной и присудил взыскать с учредителем «ТТ Девелопмент» по 1714 рублей в виде расходов на госпошлину. Представители Грудинина сообщили, что будут подавать апелляцию. По их мнению, срок давности сделки давно истек, а все акционеры были уведомлены и приглашены на собрание, на котором принималось это решение.

Формально Павел Грудинин непосредственно не руководит ООО «ТТ Девелопмент». Он является главой совхоза, ставшего одним из учредителей компании. Еще одним учредителем является его сын Антон, который также возглавляет отдел аренды в совхозе. История с передачей земли совхоза компании ООО «ТТ Девелопмент» привлекла внимание СМИ после сделки, состоявшейся осенью 2017 года. Тогда один из участков был продан компании IKEA. Официально сумма продажи составила 74 миллиона рублей, но эксперты отмечали, что реальные цифры могут быть значительно выше. При этом вскоре после заключения договора сын Грудинина приобрел виллу на испанском побережье, хотя, по словам кандидата в президенты, ни он, ни кто-либо из его родственников никакой личной выгоды от сделки не получил.