Из «Калининской семьи» изгнали видного депутата

22:53 03 апреля 2018 1

Виталий Рыльских (слева) и Сергей Овчинников (справа) больше не будут прикрывать Сергея Шумакова Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Челябинский депутат Сергей Шумаков изгнан из влиятельного челябинского клана — «Калининской семьи», лидерами которой называют экс-сенатора, олигарха Александра Аристова и «авторитетного» парламентария в гордуме Виталия Рыльских. Он «сдал» покровителей во время конфликта со своим крестным отцом, считавшимся крупным мафиози. И теперь рискует потерять все. «URA.RU» выяснило эксклюзивные подробности громкой биографии в криминальном Челябинске, которую еще не рассказывали в СМИ.

Как сообщает информированный собеседник, Шумаков получил известность в криминальных кругах еще в «лихие 1990-е». Тогда он якобы входил в ОПГ «авторитета» Степана Милованова («Степа»), судимого за разбои, вымогательства и тяжкие телесные повреждения. Как полагают свидетели тех событий, последний помогал предпринимателю и будущему губернатору Михаилу Юревичу взять под контроль компанию «Макфа» и некоторое время был ее акционером.

Сергей Шумаков лишился поддержки прежних покровителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Шумаков выполнял поручения „Степы“, пока того не посадили в тюрьму. Тогда Сергея оставили присматривать за его активами. В то время Шумаков сблизился с [считавшимся близким к криминальным кругам] Петром Конаревым, ставшим в прямом смысле его крестным отцом. Конарев — племянник [действовавшего тогда председателя облсуда] Федора Вяткина. Когда „Степа“ вышел на свободу и „предъявил“ за свое имущество, Шумаков воспользовался связями крестного отца. Его приятель написал на „Степу“ заявление в СКР, и тот скрылся», — полагает собеседник.

По словам инсайдера, Конарев совершил ту же ошибку, что и «Степа». Когда его назначили вице-мэром Челябинска, он переписал активы на Шумакова. Крестный отец хотел сделать своего протеже главой Советского района. Но начался конфликт мэра Михаила Юревича с «Калининской семьей», к силовому блоку которой причисляли и Федора Вяткина (отца депутата Госдумы Дмитрия Вяткина и дяди Конарева). Конареву пришлось уволиться, но свое имущество от Шумакова он не получил.

В 2014 году Сергей Шумаков оказался в нужное время в нужном месте, сообщает источник «URA.RU». «Калининской семье», ранее сторонившейся политики, понадобились свои люди во власти, чтобы защищать бизнес. Этому их научила война с Михаилом Юревичем. Шумаков вошел в пул кандидатов Виталия Рыльских и будущего первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова. Те взяли под контроль Советский райсовет (и частично Калининский). А Шумаков возглавил МАУ «Культурные традиции», затем МКУ «Городская среда», с которыми то и дело влипал в скандалы. Дошло до того, что предположительно его доверенное лицо Захар (азербайджанец Зиеддин Велиев) стал собирать деньги с владельцев незаконных киосков.

Во время одного из рейдов торговцы прямо заявили, что платили взятки Сергею Шумакову. Видео: 74.ru

Все это время тлел конфликт с крестным отцом Шумакова из-за возврата имущества. Конарев не хотел ссоры с Рыльских и Овчинниковым. Но в то же время он не мог согласовать с Шумаковым, что тот должен вернуть, поскольку активы вкладывались, что-то на них покупалось. «Конарев вместе с [экс-главой Курчатовского района Максимом] Осипенко и его замом бывшим полицейским Валерием Шуваловым начали работать против Шумакова. На конфликт за активы наложилось личное — Конарев воспитал Шумакова, а тот его „кинул“», — считает один из депутатов, попросивший не называть его.

У Петра Конарева нет безыменного пальца, как у провинившегося члена мафии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В середине февраля произошла важная встреча. К Шумакову с претензией приехали представители Конарева: они посчитали кто кому сколько должен. «Часть денег Шумаков с перепугу отдал сразу же. Переписал что-то из активов. Еще остался должен. В тот же день он начал искать выходы на силовиков, просил заступиться Овчинникова. Но тот велел самому наводить порядок в личных и деловых отношениях с Конаревым. Шумаков побежал к [вице-мэру и бывшему сотруднику ФСБ] Игорю Лопаткину искать управу уже на Овчинникова. И окончательно настроил всех против себя», — полагает источник в одной из правоохранительных структур.

По данным силовика, 22 февраля нетрезвый депутат позвонил представителям Конарева и якобы заявил, что находится в ФСБ, где договорился о защите. И не собирается больше ничего отдавать. Под горячую руку депутата в ресторане «Сухуми» случайно попал коллега из Калининского райсовета Кирилл Чиглинцев. Последний снял побои и обратился в полицию.

Источник «URA.RU» в мэрии говорит, что после звонка Конареву, Шумакова якобы лишили крупного строительно-садового рынка у поселка Шершни. Рассматривается целесообразность его работы председателем комитета по регламенту и этике Советского райсовета, первичной организации «Единой России» и в МКУ. Поводом могут стать данные, что на депутата заводили дело по ст. 218 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за драку с полицейским, которое прекратили только за примирением сторон.

Сам Сергей Шумаков храбрится и уверяет, что у него все в порядке. «С Конаревым у нас любовь, морковь и дружба. Это уважаемый человек. Видимо, кто-то хочет внести между нами ссору, как с Чиглинцевым», — заявил депутат.