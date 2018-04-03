Зачем Тулеев вернулся во власть, и как к этому отнесется Москва

18:23 03 апреля 2018 1

Аман Тулеев возглавлял регион с 1997 года. Уйдя с поста губернатора, он решил перебраться в региональный парламент Фото: kemoblast.ru

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возвращается во власть. Пока что в качестве депутата областного совета региона. Однако, как сообщают источники «Коммерсант-Сибирь», уже на следующей неделе он может стать спикером, фактически возглавив областную законодательную власть.

Пожар в Кемерово сопровождался общенациональным трауром по всей стране. Именно после пожара появились требования об отставке Тулеева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тулеев смог стать депутатом, получив вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который отказался от своего кресла еще в 2016 году. По сообщению областного избиркома, Тулеев возглавлял список «Единой России» на выборах в 2013 году, однако до недавнего времени он исполнял обязанности губернатора, поэтому депутатом быть не мог. Однако теперь препятствий для этого нет.

Нынешний спикер областного совета Алексей Спицын, скорее всего, уступит свой пост Тулееву, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Во-первых, большинство депутатов своими мандатами обязаны Тулееву. Во-вторых, сам мандат уже подходит к концу, новые выборы в областной совет будут уже в сентябре. Таким образом, фактически в одном из регионов РФ появится квазипарламентская республика. Тулеев останется центром силы, и нынешнему врио (Сергею Цивилеву — прим. ред.) придется это учитывать», — рассказал политолог «URA.RU».

Он предполагает, что и уход Тулеева с поста губернатора 1 апреля, и его новая должность — это политическая импровизация самого политика. «Дату своего ухода он определил сам, а федеральному центру пришлось принять его отставку.

Москве было бы спокойней, если бы после этого он ушел на пенсию, поэтому я не думаю, что текущая многоходовка была согласована», — говорит Калачев.

Однако если федеральному центру эта комбинация не понравится, она может сорвать назначение Тулеева в качестве спикера, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «Если это будет воспринято негативно, то „Единая Россия“ в регионе просто не проголосует за такого спикера, партия то все-таки управляется из центра», — рассказал эксперт «URA.RU».

С нынешним врио Цивилевым Тулеев конкурировать не будет, уверены эксперты Фото: Kremlin.Ru

При этом он считает, что Тулеев не будет конкурировать за власть с нынешним врио. «У них просто разные повестки. Главная головная боль Тулеева сейчас — это следственные органы, которые зачищают поставленные им кадры. Врио же ориентирован на выборы, главная его задача ездить по районам, общаться с людьми», — говорит политолог.

При этом сами жители Кузбасса отнесутся к возвращению экс-губернатора во власть скорей негативно, полагает политолог Аббас Галлямов. «Возвращение Тулеева в качестве спикера люди воспримут как издевательство. Резкий всплеск негатива гарантирован. Доминирующей интерпретацией будет: «Им плевать на людей. Все, что им нужно, это власть», — рассказал политолог «URA.RU».

Напомним, Аман Тулеев ушел в отставку с поста главы региона 1 апреля, через неделю после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибло 64 человека, из которых 41 — дети. Он заявил, что «что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя». Врио стал Сергей Цивилев, который стал вице-губернатором региона чуть больше месяца назад. СМИ писали, что федеральный центр отправил его в регион, чтобы он в обозримом будущем заменил Тулеева на его посту.