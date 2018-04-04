Почему эпидемию пожаров, начавшуюся в Кемерове, уже нельзя остановить

21:16 04 апреля 2018 1

Пожар в столичном торговом центре унес жизни одного человека, еще несколько пострадали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожары в торгово-развлекательных центрах России будут продолжаться. Очередное возгорание, произошедшее в ТРЦ «Персей для детей» у станции метро «Семеновская» в Москве — яркое тому доказательство. Эксперты утверждают: чтобы остановить огненную эпидемию, необходимо снести большую часть торговых центров, поскольку они не отвечают правилам пожарной безопасности и не могут быть переконструированы.

Пожар в торговом центре на «Семеновской» обернулся очередной трагедией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По предварительным данным, в результате возгорания ТРЦ «Персей для детей» погиб один человек, сотрудник торгового центра, и пострадали трое пожарных. Специалисты указывают на то, что сложное внутреннее устройство ТРЦ мешало оперативно найти источник возгорания. Пожару присвоили второй класс сложности. Из здания пришлось эвакуировать 115 человек.

ТЦ «Персей для детей» открыли в 2009 году. В торговом центре находятся магазины с детскими товарами. На верхнем этаже располагается детский клуб «Афина». К слову, игровая зона находилась и на верхнем этаже сгоревшего 25 марта в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня». Именно оттуда, судя по всему, и начался пожар.

Специалист по безопасности Иосиф Линдер пояснил «URA.RU», что дело даже не в логистике зданий, а в общей системе безопасности: «Здания должны приниматься в эксплуатацию по четкому регламенту, необходимы полномасштабные проверки. При этом надо понимать, что плачевная ситуация с торгово-развлекательными комплексами складывается абсолютно во всех регионах. Именно поэтому сейчас после проверок большую часть ТЦ следует закрыть для устранения нарушений», — пояснил Линдер.

По его словам, каждый, кто заходит сегодня в торговые центры, сегодня отчасти сильно рискует. Проведенные ранее социологические замеры подтвердили: после трагедии в «Зимней вишне» поток покупателей во всех торговых центрах страны упал на 10-20%.

Нарушения правил пожарной безопасности можно обнаружить почти в каждом ТЦ, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Однако это временный спад. Люди просто напуганы, но страх постепенно уходит. А раз так, то все вновь, как ни в чем не бывало, продолжат ходить в торговые центры — за покупками, на игровые площадки, кафе и кинотеатры. До следующей трагедии», — пояснил «URA.RU» руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, доктор медицинских наук Михаил Виноградов.

Источник «URA.RU» в МЧС России на условиях анонимности сообщил, что проблема обеспечения безопасности в торговых центрах стоит крайне остро: «Есть случаи, когда ТРЦ начинали работать, хотя официально не были приняты в эксплуатацию, то есть без разрешений. Это означает, что никто не может гарантировать, что люди там не сгорят, например, из-за короткого замыкания».

Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, ранее в должности помощника министра внутренних дел курировавший государственную пожарную службу, рассказал «URA.RU», что у череды пожаров в торговых центрах есть объективные причины. «На Западе торговые комплексы традиционно строятся за территорией населенных пунктов, либо на окраинах. У нас же они по традиции — в самом центре городов. За рубежом существуют типовые проекты таких зданий, они все одинаковые. В случае ЧП все знают, как устроено помещение, какие существуют пути эвакуации.

У нас же большинство ТЦ — это переделанные здания старых фабрик и заводов. Это ненормально. Но исправить ситуацию за день, за месяц или год невозможно. На это уйдет как минимум два десятилетия», — пояснил Ворожцов.

Он также отметил, что россияне в основном не готовы к действиям в чрезвычайных ситуациях, не обладают необходимыми навыками: «Люди не знают, как вести себя при пожаре, многие сразу же поддаются панике».

Страну буквально захлестнула волна «огненных» ЧП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спасатель первого класса Андрей Туманов в беседе с «URA.RU» указывает на то, что нет контроля за тем, какие материалы используются при обустройстве помещений: «Практически во всех торговых центрах можно наблюдать одну и ту же картину — наиболее дешевые отделочные материалы, которые очень легко воспламеняются. Если бы в Кемерове эти нормы соблюдались, многие люди, скорее всего, не задохнулись бы».

Как пояснил «URA.RU» управляющий одним из торговых центров в Московской области, после кемеровской трагедии проверки не прекращаются: «Приходят одни [проверяющие], потом — другие, дверь просто не закрывается. Мы стараемся, чтобы у нас все правила пожарной безопасности соблюдались. Хотя, конечно, закрыть при желании можно любого, придраться можно к чему угодно». По словам собеседника агентства, скорее всего, несколько ТЦ будут «показательно закрыты»: «Сейчас главное — не попасть под горячую руку. На фоне такой волны возможны самые разные решения. Однако обвинять во всем только бизнес неправильно — нам же выдают разрешения, нас контролируют, почему же мы крайние?».