У Навального появился шанс получить мандат в вотчине Собянина

01:13 05 апреля 2018 0

В Тюменской области сложилась опасная ситуация: из-за конфликта с руководством один из депутатов может примкнуть к Алексею Навальному Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской областной думе появился новый претендент во фракцию ЛДПР. В скором времени в партию Владимира Жириновского может вступить депутат из Ханты-Мансийска Алексей Аносов, недавно исключенный из «Единой России» за поддержку на минувших выборах кандидата в президенты Павла Грудинина. В таком случае фракция либерал-демократов в парламенте «матрешки» будет насчитывать уже шесть депутатов из 48.

По словам источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, Аносов перед выборами заключил союз с руководителем ЛДПР в Югре Владимиром Сысоевым, и работал на дискредитацию избирательной кампании в регионе. При этом история с Грудининым, согласно этой версии, была лишь отвлекающим маневром. В реальности Аносов завел множество закрытых чатов, куда пригласил известных в Ханты-Мансийске общественников, и сеял упаднические настроения, критикуя сложившуюся в стране политическую ситуацию.

Конфликт Алексея Аносова с руководством парламента вспыхнул из-за денег. Народный избранник попросил зарплату Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Другой инсайдер агентства, разбирающийся в «правилах игры» в Тюменской областной думе, объясняет: переход бывшего единоросса Алексея Аносова в ЛДПР станет не только успешным «кейсом» для партии, но и личным триумфом Владимира Сысоева. Подконтрольные депутату Госдумы медиаресурсы растиражируют это событие как профессиональный провал внутриполитического блока губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Именно округ курировал праймериз «Единой России», на которых технический кандидат Аносов не только одержал победу, но еще и смог беспрепятственно избраться в парламент.

Однако, собеседник «URA.RU» указывает и на значительный риск, который мог не учесть Владимир Сысоев: триумф ЛДПР бросит тень и на репутацию людей, руководящих Думой области. «Это может стать причиной пересуд о том, что ситуация не контролируется. Спонсоры ЛДПР (один из которых бизнесмен Олег Чемезов — ред.) находятся в зависимом положении и не станут провоцировать конфликт. Вероятно, Сысоев в итоге попросту откажет Аносову», — рассуждает источник.

Согласно этой логике, невелики шансы и у других политических партий принять в свои ряды беспартийного депутата с мандатом областного парламента. Например, глава «Справедливой России» Владимир Пискайкин имеет много долговых обязательств перед ключевым в регионе «Запсибкомбанком», и конфликт с властью также не входит в его интересы. Не до перебежчиков и областному комитету КПРФ, который раздирает междоусобная борьба. В субботу, 7 апреля, в частности, тюменские коммунисты попытаются лишить полномочий нынешнюю главу обкома Тамару Казанцеву. Приход в партию политика уровня депутата Облдумы может повлечь за собой кардинальное изменение баланса сил.

Владимир Сысоев, задумавший «ход конем», рискует навлечь проблемы на партию и ее спонсоров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

При этом сейчас руководство парламента стремится сохранить Алексея Аносова на нынешней позиции. Югорчанин остается во фракции «Единая Россия», в теории может пытаться бойкотировать фракционные решения, однако, это никак не повлияет на итоговые решения собрания. В итоге, срок полномочий Аносова истечет, и он покинет Думу без малейшего шанса на переизбрание.

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, пока позициям депутата Аносова ничего не угрожает. «Из Ханты-Мансийска еще никаких документов не приходило. Руководитель фракции Сергей Артюхов находится в отпуске. Как вернется, будет решать. Но могу сказать, что во фракции могут состоять и беспартийные депутаты. Он [Аносов] был избран по одномандатному округу, и сохраняет свои полномочия», — комментирует спикер парламента.

В сохранении депутата-бунтаря на нынешний позициях, впрочем, есть один существенный риск: отчаявшись получить хоть какой-нибудь отклик от коллег, Алексей Аносов может примкнуть к внесистемным игрокам.

Такая фигура, как и экс-единоросс, случайно попавший внутрь государственной машины и разочаровавшийся в ней, станет отличным инструментом для идейных борцов с режимом, например, для Алексея Навального, предполагают наблюдатели. Политику-видеоблогеру, проигравшего на выборах мэра Москвы тюменцу Сергею Собянину, достаточно лишь публично признать югорчанина своим сторонником. В таком случае Тюмоблдума получит себе клеймо первого депутатского собрания России, где заседают представители реальной оппозиции.

Депутат-бунтарь ждет заседания Думы, чтобы считать реакцию коллег Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сам Алексей Аносов утверждает, что еще не принял решение, как будет действовать в дальнейшем, а планы по вступлению в ЛДПР и другие партии опровергает. В разговоре с «URA.RU» собеседник сообщил, что ждет встречи с коллегами, после которой поймет, как ему следует поступить.

Узнать позицию Владимира Сысоева на момент подготовки материала не удалось. Лидер либерал-демократов «матрешки» не отреагировал на попытки корреспондента агентства связаться с ним.

Напомним, конфликт Алексея Аносова с руководством парламента, а также региональным отделением «Единой России» в ХМАО, начался из-за попыток депутата добиться назначение ему заработной платы. В случае с Облдумой, речь идет о достаточно высокой сумме — размер денежного вознаграждения народных избранников начинается от 400 тысяч рублей в месяц, и может достигать 700 тысяч. Аносов, в надежде учредить зарплату абсолютно для всех депутатов Думы, даже вносил соответствующий законопроект, но оказался в меньшинстве. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий в Тюменской областной Думе.