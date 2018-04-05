«Скрипаль может сидеть в квартире и смотреть телевизор»

17:32 05 апреля 2018 0

История с отравлением Сергея Скрипаля, похоже, получает новый поворот Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могло быть инсценировкой. В пользу такой версии говорит сразу ряд признаков, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. Они не исключают, что россияне на самом деле были не отравлены, а спрятаны в надежном месте. В частности, специалисты, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «URA.RU», указывают на нестыковки, с самого начала сопровождающие громкое дело об отравлении Скрипалей.

Инсценировка и провокация — так сегодня эксперты говорят о «деле Скрипаля» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Во-первых, о причастности именно российской стороны к покушению на Скрипаля англичане заявили практически моментально. За такой короткий срок они, конечно, просто физически не могли провести полноценное расследование. Во-вторых, неслучайно в качестве яда для „отравления“ был выбран „Новичок“ — тем самым якобы подчеркивалась связь с Россией. В-третьих, дело буквально изобилует противоречивыми деталями: то Скрипаля отравили с помощью букета цветов, то нанесли ядовитое вещество на ручку входной двери, то впрыснули яд в систему вентиляции автомобиля. Теперь дошли до того, что якобы он съел отравленную гречку», — заявил «URA.RU» президент Международной ассоциации подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Он также обратил внимание на то, что англичане не раскрывают подробностей отравления. Ранее The Times написала о том, что британские спецслужбы установили место, где в России было произведено вещество, которым в Солсбери отравились Скрипали. По данным издания, место производства было определено «на основе научного анализа и разведывательных данных». Впрочем, за несколько часов до этого телеканал Sky News со ссылкой на руководителя британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэда сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества, использованного при отравлении в Солсбери. По словам Эйткенхэда, удалось определить, что это «Новичок», однако его точный источник так и не установили.

По мнению президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, нельзя исключать того, что Скрипаля и его дочь вообще не отравили, и вся эта история с начала до конца — инсценировка.

«Такие примеры в истории спецслужб бывали. Один вариант — человека могли просто спрятать. Не удивлюсь, если Скрипаль сидит сейчас где-нибудь в квартире и смотрит телевизор. Другой вариант — ему уже сделали пластическую операцию, изменили внешность, все данные», — предположил собеседник «URA.RU».

По его словам, в пользу такого сценария говорят сразу несколько фактов: «Согласно международным нормам, к расследованию такого инцидента должны были привлечь и российскую сторону. Однако это сделано не было. Кроме того, мы так и не получили образец вещества, которым, по версии англичан, отравили Скрипаля и его дочь. России не дали ознакомиться и с результатами проведенных экспертиз. Более того, дипломатических представителей России до сих пор не пустили к Скрипалям, хотя, как было заявлено, девушка пришла в себя. Все это очень напоминает сценарий классической провокации».

Британия не пускает российских дипломатов к Скрипалям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Историк спецслужб Александр Колпакиди рассказал «URA.RU», что специалисты, с которым ему довелось пообщаться, также склоняются к версии инсценировки: «На эту тему я разговаривал с опытными людьми, ветеранами спецслужб. Они уверены — это все замечательно разыграно, а сам Скрипаль живет сейчас, условно говоря, в гостинице».

Бывший коллега Сергея Скрипаля по работе в правительстве Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов рассказал «URA.RU», что «дело Скрипалей» является спланированной провокацией вражеских спецслужб. «Вполне возможно, что украинских. Я часто бываю в Донбассе и знаю, какие методы они способны применять. И вполне можно предположить, что отправление бывшего „двойного агента“ — в духе Украины», — сказал Иванов. По его мнению, важно разобраться, кому была выгодна такая акция: «Очевидно, не России».