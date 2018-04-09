Впервые! Экс-депутат Телепнев рассказал о драке с DJ Smash

09:33 09 апреля 2018 1

Это фото избитого диджея облетело все российские таблоиды Фото: instagram.com/djsmash

История с избиением известного шоумена Андрея Ширмана (DJ Smash) в Перми по-прежнему до конца неясна. Пострадавший уверял общественность в виновности экс-депутата краевого Заксобрания, президента Пермской федерации MMA Александра Телепнева, создавая новые инфоповоды по этому делу, а его предполагаемый обидчик хранит молчание. До сегодняшнего дня. «URA.RU» удалось пообщаться с Телепневым и выяснить его отношение к происходящему по этому резонансному делу.

— Ваша версия произошедшего тогда в ночном клубе?

— В клуб «ДК» мы с [спортивным директором пермской федерации MMA] Сергеем Ванкевичем подъехали около двух ночи. Там мы заняли место у барной стойки и стали общаться. В какой-то момент Сергей предложил мне подойти к выступавшему там DJ Smash и сфотографироваться с ним, что мы и сделали, и чему есть доказательства в виде снимка. После этого мы вернулись к бару, а через минут сорок я заметил драку в зале. Подошел я туда, когда драка закончилась. Там лежал DJ Smash, я помог ему подняться, он стал искать выпавшую из глаза линзу, а я вышел на улицу.

Уже на улице я увидел, как подъехала полиция, а затем вместе с ними вышел Андрей Ширман и стал показывать пальцем на компанию молодых людей. То, что я избил его, он тогда не говорил. А мы тем временем вернулись в помещение и пробыли там часов до четырех ночи.

— Почему вы тогда стали подозревамым?

— Не знаю. Но моя фамилия всплыла через два дня после произошедшего. Почему Андрей Ширман сразу не сказал полиции обо мне и не указал на меня в тот момент — для меня до сих пор остается вопросом. То, что он говорит о том, что сразу показал на меня — неправда.

— Зачем DJ Smash обвинять вас?

— Исходя из его поступков — это чистой воды пиар. Вообще, я считаю, что добропорядочный гражданин не должен давать какие-либо комментарии по делу, пока идет следствие, пока не установлена чья-то вина. А меня просто поливают грязью.

— Недавно появилась информация, что найдены новые жертвы, которых вы якобы также избили.

— Это провокация. Я думаю, это делается защитниками Ширмана, чтобы усугубить мое положение. Но мы мониторим СМИ, сохраняем все публикации и впоследствии будем судиться с ними.

Экс-депутат Телепнев заявляет, что не трогал DJ Smash Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

— Выходили ли вы на Ширмана? Предлагали ли уладить конфликт?

— Нет. Видел эти сообщения о том, что я якобы предлагал ему порядка трех миллионов рублей. Но это неправда. На очной ставке, когда мой адвокат задал Ширману вопрос о том, почему он заявляет о предлагаемых мною деньгами — он стушевался и вышел из кабинета. Вообще, на очную ставку Ширман приехал с охраной и московским адвокатом. Вел себя вальяжно.

— Что сейчас происходит по делу?

— Идет следствие. Правоохранители ищут свидетелей произошедшего и, надеюсь, выяснят правду. В настоящее время есть два свидетеля, но они, по моему мнению, заинтересованные лица. Сам я никого не ищу, в ход следствия я не вмешиваюсь.

— Присутствовал ли во время этого конфликта сын Юрия Трутнева Александр [его тоже допросили по делу об избиении диджея]?

— Да, но насколько я знаю, он ни к чему не причастен, просто находился в клубе в то время.

— А какие теперь у вас взаимоотношения с «Единой Россией»? Вас выгнали из партии?

— Нет. У меня приостановлено членство. Чему я, кстати, очень удивлен. Я всегда верой и правдой служил партии. И надеялся, что там мне дадут лучшую рекомендацию. А со мной даже не связывались по этому поводу. Никогда не думал, что со мной так поступят однопартийцы.