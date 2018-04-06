Что означают новые санкции, введенные США, и как они коснутся россиян

19:58 06 апреля 2018 0

Бизнесмен Олег Дерипаска и связанные с ним компании оказались под санкциями Минфина США Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Новые санкции, введенные в пятницу, 6 апреля, США против российских бизнесменов и компаний, могут иметь серьезные последствия для национальной экономики. Экономисты и политологи указывают на принципиально новый этап противостояния Москвы и Запада.

Под санкции попал даже председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство финансов США опубликовало санкционный список российских бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В список включены, в частности, бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч. Под санкции также попали глава МВД России Владимир Колокольцев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, депутат Госдумы Владислав Резник, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и зампред ЦБ Александр Торшин.

Санкции введены и против 12 компаний, подконтрольных попавшим в список бизнесменам. Среди них связанные с Олегом Дерипаской «Базовый элемент», En+ и агрохолдинг «Кубань», группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, речь идет о качественно новом этапе санкционной борьбы.

«Мы наблюдаем сокрушительный удар по бизнесу. Этот удар наносится как через персональные санкции, так и прямо — непосредственно через компании. Сегодня уже можно констатировать, что значительная часть российской экономики находится под санкциями,

— заявил он в беседе с «URA.RU». — Главная проблема в том, что многие предприятия закредитованы, однако рынок заимствований, похоже, окончательно закрывается. Удастся ли сейчас нашему бизнесу приспособиться к новой реальности — большой вопрос». Он указал на то, что резервы государства на сегодняшний день во многом исчерпаны.

Глава ВТБ Андрей Костин — тоже фигурант нового санкционного списка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, бизнес пойдет за помощью к государству: «Если оно ответит согласием, то в итоге будет поддержка из бюджета. Прямая, либо опосредованная — в виде налоговых льгот, например. В этом случае за попадание в санкционный список конкретных бизнесменов заплатят все российские граждане».

По его словам, бизнес будет давить на государство сокращениями рабочих мест: «Это серьезный рычаг. Вполне вероятно, что сокращения и оптимизация начнутся. Но, возможно, мы увидим распродажи долей и предприятий. Как ни странно, это самый оптимальный вариант: предприятия сменят собственников и смогут жить дальше».

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов также предрекает тяжелые последствия. «Новые санкции ударят самым непосредственным и негативным образом.

Фактически любая сделка в долларах для компаний-фигурантов становится невозможной, а любая компания, которая совершает с ними сделки, может попасть под американские санкции.

Структуры, которые работают на американском рынке, не смогут с ними сотрудничать и совершать транзакции. Причем это может быть любой игрок рынка, хоть из Китая», — пояснил он «URA.RU».

По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, непосредственно для «Газпрома» риски, связанные с персональными санкциями против менеджмента госкомпании, несущественны.

«Сразу после объявления санкций акции компании растут на 0,6%. «Газпром» ранее уже попал под санкции, что осложнило инвестпроекты. Новый пакет направлен не против компании, а против топ-менеджмента — в частности, Алексея Миллера.

Вероятно, это несколько усложнит коммуникацию с партнерами, но точно не повлияет на операционную деятельность», — пояснил «URA.RU» Нигматуллин. При этом он не исключил, что в ближайшее время произойдет смена руководства компании.

В минувшем январе Минфин США представил пресловутый «кремлевский список». В него попали 210 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Так, в нем оказались все российские предприниматели, чье состояние превышает миллиард долларов. «Кремлевский список» был составлен в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций». Он был принят в Соединенных Штатах летом прошлого года, став реакцией на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году.