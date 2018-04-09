В войне России придется выбирать между Израилем и Сирией

21:05 09 апреля 2018 0

Ситуация в Сирии обостряется буквально на глазах Фото: Евгений Ганеев

Ситуация в Сирии стала выходить из-под контроля. «Тактика провокаций», которую, по словам опрошенных «URA.RU» экспертов, активно реализует Запад, привела к тому, что Ближний Восток может в любой момент «взорваться». При таком сценарии одним из главных участников войны окажется именно Россия.

Ранее Госдеп США прямо обвинил в возможной химической атаке в Сирии Россию и пообещал, что США «приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и других местах». После этого ночью, 9 апреля, в Сирии израильские самолеты обстреляли правительственную авиабазу в Хомсе.

Вашингтон вновь обвинил Москву в причастности к химатаке в Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Очередной виток эскалации конфликта начался после того, как 7 апреля несколько неправительственных организаций сообщили, что в Восточной Гуте, в городе Дума (расположен в нескольких километрах от Дамаска), произошла химическая атака. По разным данным, на жителей сбросили бомбу с нервно-паралитическим газом зарин или бомбу с хлором. По оценке главы организации «Белые каски» Раида ас-Салеха, погибли не менее 70 человек. Сирийские повстанцы уже обвинили в случившемся войска президента Сирии Башара Асада. Однако в Москве и Дамаске официально заявили, что никакой химической атаки не было.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил «URA.RU», что на этот раз ситуация в Сирии была обострена совершенно сознательно: «Вашингтон решил посмотреть на реакцию российской стороны». Брутер полагает, что ракетные обстрелы сирийских позиций продолжатся, при этом американцы предпочтут избегать прямых конфликтов с российскими военными. По его мнению, в ближайшее время США не заинтересованы в том, чтобы происходящие эпизодические обострения ситуации вылились в полномасштабную войну.

По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, сегодня серьезная проблема заключается в том, что на фоне эскалации сирийского конфликта ООН перестала работать: «Организация была относительно эффективной в условиях биполярного мира, а американская гегемония делает ее существование бессмысленной». В разговоре с «URA.RU» Тихонов также отметил, что «наша дипломатия, апеллируя к изжившим себя институтам и не пытаясь найти новые методы работы, ведет себя как генералы, готовящиеся к минувшей войне».

Война в Сирии, похоже, затянется на долгие годы Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

«Никто не несет за такие провокации никакой ответственности. Все наши попытки провести в Сирии необходимые экспертизы, пригласить специалистов-химиков игнорируются. Наши оппоненты не заинтересованы в установлении истины» — пояснил «URA.RU» глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Он считает, что Запад пытается разжечь полномасштабную войну на Ближнем Востоке: «Похоже, наблюдается попытка столкнуть Израиль и Иран. Это очень опасно, поскольку последствия такого противостояния непредсказуемы. В таком случае ситуация в столь горячем регионе может „рвануть“ и затрещать по швам», — полагает эксперт.

В эту логику вполне укладывается тот факт, что военную базу в Сирии атаковал именно Израиль, говорит Жилин:

«Россия оказывается в сложнейшей ситуации: Израиль, будучи нашим партнером и союзником, атакует Сирию, другого нашего партнера и союзника.

Очевидно, что в случае масштабного противостояния именно Россия окажется на передовой. Именно этого, похоже, и добиваются сейчас Штаты».

В войну в Сирии, похоже, хотят втянуть и Израиль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в беседе с «URA.RU» напомнил, что у России уже был опыт военного столкновения с Турцией в Сирии, но в войну он не вылился. «Фактически был опыт опосредованного военного столкновения с США в Сирии, когда, судя по всему, погибло много российских бойцов ЧВК после ударов американской авиации и артиллерии. Однако к большой войне это тоже не привело», — предположил политолог.

Ранее сирийские военные источники сообщали, что блокированные правительственной армией в Восточной Гуте главари террористической группировки «Джейш аль-Ислам» собираются устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ.

Любопытно, что Дональд Трамп заявил, что, если правительство Сирии применит химическое оружие, вооруженные силы США нанесут массированный ракетный удар по военным объектам в Дамаске. При этом помощник Трампа Том Боссерт подтвердил возможность такой атаки.