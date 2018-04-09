{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:05  09 апреля 2018 0

В войне России придется выбирать между Израилем и Сирией

Наша страна может оказаться на передовой в крупнейшем противостоянии XXI века
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Ситуация в Сирии обостряется буквально на глазахФото: Евгений Ганеев

Ситуация в Сирии стала выходить из-под контроля. «Тактика провокаций», которую, по словам опрошенных «URA.RU» экспертов, активно реализует Запад, привела к тому, что Ближний Восток может в любой момент «взорваться». При таком сценарии одним из главных участников войны окажется именно Россия.

Ранее Госдеп США прямо обвинил в возможной химической атаке в Сирии Россию и пообещал, что США «приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и других местах». После этого ночью, 9 апреля, в Сирии израильские самолеты обстреляли правительственную авиабазу в Хомсе.

США, комета,метеор,сирия, белый дом, сша, вашингтон, флаг сша
Вашингтон вновь обвинил Москву в причастности к химатаке в Сирии
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Очередной виток эскалации конфликта начался после того, как 7 апреля несколько неправительственных организаций сообщили, что в Восточной Гуте, в городе Дума (расположен в нескольких километрах от Дамаска), произошла химическая атака. По разным данным, на жителей сбросили бомбу с нервно-паралитическим газом зарин или бомбу с хлором. По оценке главы организации «Белые каски» Раида ас-Салеха, погибли не менее 70 человек. Сирийские повстанцы уже обвинили в случившемся войска президента Сирии Башара Асада. Однако в Москве и Дамаске официально заявили, что никакой химической атаки не было.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил «URA.RU», что на этот раз ситуация в Сирии была обострена совершенно сознательно: «Вашингтон решил посмотреть на реакцию российской стороны». Брутер полагает, что ракетные обстрелы сирийских позиций продолжатся, при этом американцы предпочтут избегать прямых конфликтов с российскими военными. По его мнению, в ближайшее время США не заинтересованы в том, чтобы происходящие эпизодические обострения ситуации вылились в полномасштабную войну.

По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, сегодня серьезная проблема заключается в том, что на фоне эскалации сирийского конфликта ООН перестала работать: «Организация была относительно эффективной в условиях биполярного мира, а американская гегемония делает ее существование бессмысленной». В разговоре с «URA.RU» Тихонов также отметил, что «наша дипломатия, апеллируя к изжившим себя институтам и не пытаясь найти новые методы работы, ведет себя как генералы, готовящиеся к минувшей войне».

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Война в Сирии, похоже, затянется на долгие годы
Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

«Никто не несет за такие провокации никакой ответственности. Все наши попытки провести в Сирии необходимые экспертизы, пригласить специалистов-химиков игнорируются. Наши оппоненты не заинтересованы в установлении истины» — пояснил «URA.RU» глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

Он считает, что Запад пытается разжечь полномасштабную войну на Ближнем Востоке: «Похоже, наблюдается попытка столкнуть Израиль и Иран. Это очень опасно, поскольку последствия такого противостояния непредсказуемы. В таком случае ситуация в столь горячем регионе может „рвануть“ и затрещать по швам», — полагает эксперт.

В эту логику вполне укладывается тот факт, что военную базу в Сирии атаковал именно Израиль, говорит Жилин:

«Россия оказывается в сложнейшей ситуации: Израиль, будучи нашим партнером и союзником, атакует Сирию, другого нашего партнера и союзника.

Очевидно, что в случае масштабного противостояния именно Россия окажется на передовой. Именно этого, похоже, и добиваются сейчас Штаты».

Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
В войну в Сирии, похоже, хотят втянуть и Израиль
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в беседе с «URA.RU» напомнил, что у России уже был опыт военного столкновения с Турцией в Сирии, но в войну он не вылился. «Фактически был опыт опосредованного военного столкновения с США в Сирии, когда, судя по всему, погибло много российских бойцов ЧВК после ударов американской авиации и артиллерии. Однако к большой войне это тоже не привело», — предположил политолог.

Ранее сирийские военные источники сообщали, что блокированные правительственной армией в Восточной Гуте главари террористической группировки «Джейш аль-Ислам» собираются устроить в городе Дума инсценировку с применением отравляющих веществ.

Любопытно, что Дональд Трамп заявил, что, если правительство Сирии применит химическое оружие, вооруженные силы США нанесут массированный ракетный удар по военным объектам в Дамаске. При этом помощник Трампа Том Боссерт подтвердил возможность такой атаки.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров