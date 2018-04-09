Санкции против Дерипаски оставят без зарплат тысячи уральцев

16:53 09 апреля 2018 0

У «Русала» около 13 тысяч работников на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У городских чиновников в Свердловской области утро, 9 апреля, началось с тревожных совещаний. Компания «Русал», у которой есть производства на Среднем Урале, объявила о возможности технического дефолта из-за санкций США. Экономисты считают, что, если ситуация не наладится, в муниципалитетах начнутся массовые увольнения и сокращения зарплат.

У «Русала» в Свердловской области работают шесть заводов: «Уральская фольга» (Михайловск), «Богословский алюминиевый завод» (Краснотурьинск), «Уральский алюминиевый завод» (Каменск-Уральский), «Кремний-Урал» (Каменск-Уральский), «Порошковая металлургия» (Краснотурьинск), «Североуральский бокситовый рудник» (Североуральск). Согласно открытым данным, в общей сложности на этих производствах задействованы более 13 тысяч человек.

«Русал» владеет самой глубокой шахтой в стране — «Черемуховской-Глубокой». Она находится в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрет, введенный Штатами, касается сделок, связанных с импортом продукции, услуг и технологий «Русала» в США. Наблюдатели не исключают, что подобные ограничения могут ввести и другие западные страны. Экономист Константин Селянин в беседе с «URA.RU» сказал, что, если ситуация вокруг актива Дерипаски не улучшится, уральцам грозят увольнения. Вопрос в том, будет ли олигарх продавать свои активы, чтобы вывести их из-под санкций, или начнет искать новые рынки сбыта.

«Для свердловских предприятий последствия будут складываться в зависимости от того, как скоро у „Русала“ появится новый собственник. Если это произойдет быстро, то санкции серьезно не скажутся. В другом случае заводам придется ориентироваться на новые рынки. И не факт, что будет равноценная замена, плюс на это может уйти очень много времени. Конечно, это скажется на кадрах», — сказал Селянин.

Кандидат экономических наук Виктор Иваницкий добавил в беседе с «URA.RU», что, скорее всего, «Русал» будет искать посредников для перепродажи алюминия в США, что скажется на рентабельности бизнеса. По мнению Иваницкого, это приведет к массовым сокращениям зарплат.

Американцы нанесли сильный удар по бизнесу Дерипаски Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В свердловских муниципалитетах за ситуацией на «Русале» следят с самого утра. Мэр Краснотурьинска Александр Устинов в беседе с «URA.RU» рассказал, что постоянно ведет диалог с руководством «Богословского» и ждет от него каких-либо прогнозов. Волнение городских властей объяснимо — Краснотурьинск получает от предприятия около 30 процентов налогов в бюджет, здесь работает около пяти тысяч человек (население города — около 57 тысяч).

«На сегодня о каких-то сокращениях говорить не приходится. Но мы уже проходили закрытие электролизного производства. Это было очень болезненно. У нас есть опыт работы в таких случаях, и мы будем сейчас действовать на разных уровнях», — сказал Устинов. Примечательно, что Богословский завод готовился к реконструкции. Сейчас, видимо, проект поставят на паузу, сказал Устинов.

Политик добавил, что от «Богословского» зависят не только жители Краснотурьинска — завод перерабатывает бокситовую руду, которую производят в соседнем Североуральске. Если завод встанет, то местный рудник останется без заказов.

Где будут работать тысячи заводчан в случае остановки производств — неясно Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Североуральский депутат Виктор Ильин в беседе с «URA.RU» заявил, что пока у городской власти нет понимания, что будет с рудником. Но в случае остановки производства в городе будет сильнейший кризис. «На руднике работает около четырех тысяч человек. Это градообразующее предприятие. Если что-то случится, то людей выбросят на улицу и администрация помочь им не сможет. Этих людей некуда будет принять, у нас итак полгорода на вахтах работает», — сказал Ильин нашему агентству.

По информации источников «URA.RU», сегодня совещание по ситуации с заводами «Русала» прошло в администрации Каменска-Уральского. Глава города Алексей Шмыков подтвердил нашему агентству, что у власти есть повод для беспокойства, хотя и рано делать какие-либо прогнозы.

«На предприятиях „Русала“ трудится 4% экономически активного населения Каменска-Уральского. Заводы пополняют местный бюджет, перечисляют часть налога на доходы физических лиц, земельный налог, плату за негативное воздействие на окружающую среду. Доля этих отчислений в объеме собственных доходов города составляет 5.9%», — сообщил Шмыков.

Внимательно следят за новостями и в Михайловске. Здесь на «Уральской фольге» работают около 700 человек (население города — девять тысяч). «„Уральская фольга“ — наши большие социальные партнеры. Они нам очень сильно помогают в проведении различных мероприятий, в строительстве новогоднего городка, в работе со школами, спортивными и культурными объектами. Надеемся, что все у них будет хорошо», — сказала «URA.RU» замглавы администрации Михайловского МО Виктория Зимина.

Свердловский министр промышленности Сергей Пересторонин в беседе с «URA.RU» сообщил, что его ведомство пока не получало никаких официальных обращений от «Русала», поэтому ему сложно комментировать ситуацию. «Зачем сейчас муниципалитетам беспокоиться? „Русал“ — глубоко диверсифицированная компания, там ведь не только узкая сырьевая составляющая. Надо смотреть, что и в каком объеме будет заявляться. Тут целый комплекс, мы не можем сказать, что мы все знаем и можем. Ответы будут даны по мере поступления вопросов и задач», — сказал Пересторонин.

«URA.RU» обратилось за комментарием в офис «Русала». Ответ пока не поступил.