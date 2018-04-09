Дефолт «Русала» произойдет? Будут сокращения? Что ждет Дерипаску?..

15:50 09 апреля 2018 0

Будущее «Русала» сегодня оказалось под большим вопросом Фото: wikimedia

В понедельник, 9 апреля, «Русал» официально заявил, что введенные в пятницу, 6 апреля, Минфином США санкции против компании могут привести к техническому дефолту. После этого акции холдинга рухнули более чем на 49%. Аналитики отмечают: так стремительно алюминиевый монополист не дешевел еще никогда. Под угрозой — не только цены на алюминий, но и более 60 тысяч человек, которые работают в компании-гиганте на Урале, в Сибири, Поволжье. Насколько серьезные риски несет в себе удар Запада по «Русалу», какие российские регионы могут пострадать, не уйдет ли компания с рынка — эксперты по просьбе «URA.RU» ответили на эти и другие вопросы.

Что означает риск технического дефолта «Русала»?

Экономист Сергей Хестанов пояснил «URA.RU», что технический дефолт — это ситуация, при которой компания располагает средствами, но не имеет возможности ими распоряжаться: «Например, на счету есть 1000 долларов. Долг — 100 долларов. Но счет заморожен, поэтому выплатить долг невозможно».

Он объяснил, что при возникновении любого риска, даже маловероятного, публичная компания обязана предупредить инвесторов. «Статистики по новым санкциям пока нет, как нет и опыта их практического применения. Поэтому эти риски могут как остаться только рисками, так и превратиться в реальные дефолты. Только практика даст окончательный ответ», — пояснил собеседник агентства.

Кому «Русал» сможет поставлять свою продукцию? Существует ли спрос внутри страны?

Как рассказал «URA.RU» экономический аналитик Дмитрий Адамидов, «Русал» является одним из крупнейших производителей первичного алюминия в мире. Только российские его подразделения произвели в 2017 году примерно 3,7 млн. тонн при видимом (то есть без учета потребления ВПК) внутреннем потреблении в 0,8 млн. тонн.

От «Русала» зависит благополучие многих регионов страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Таким образом, не менее 60-65% производимого алюминия идет на экспорт. Основным торговым партнером „Русала“ является американская компания Alcoa. Согласно заключенному еще в 90-е годы соглашению „Русал“ выступает по отношению к ней в качестве сырьевой базы — он не производит на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью, а отгружает „чушку“ [брусок металла]. Кроме того, в 2005 году „Русал“ продал Alcoa два металлургических завода, СМЗ и БКМПО», — сообщил Адамидов.

Эксперт предположил, что последние события, скорее всего, приведут к расторжению данного альянса. «Русалу», вероятно, придется продать свои зарубежные проекты (кроме Китая и стран СНГ), а Alcoa, в свою очередь, избавится от российских активов, считает эксперт.

Кандидат экономических наук Виктор Иваницкий сказал «URA.RU», что, скорее всего, «Русал» будет искать посредников для перепродажи алюминия в США: «Подобные прецеденты были, когда Россия перепродавала в США сжиженный газ через третьи стороны. Но в любом случае рентабельность бизнеса упадет. Финансовое состояние и привлекательность компании ухудшатся».

По каким регионам в первую очередь ситуация с «Русалом» нанесет удар? Чем это чревато с точки зрения народного недовольства?

«Русал» располагает производственными мощностями в различных регионах страны, напомнил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев. «Заводы холдинга уже давно работают в Сибири, на Урале, в Волгоградской области. Естественно, для них санкции не могут пройти незамеченными. От компании во многом зависят судьбы тысяч россиян. Сейчас крайне важно не допустить закрытия производств, массовых сокращений. Куда пойдут все эти люди? При таком сценарии чисто бизнесовая история автоматически становится огромной социальной проблемой. Нельзя, чтобы тысячи людей выбросили на улицу», — отметил собеседник агентства.

«Русал» входит в двадцатку крупнейших компаний России по объему рыночной стоимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, падение котировок акций «Русала» сегодня носит более эмоциональный характер. «Скорее всего, компания столкнется с кассовыми разрывами [временное отсутствие денежных средств, необходимых для финансирования очередных расходов] и техническими дефолтами по облигациям из-за запрета экспортных поставок в США. Дополнительный удар нанесут выходящие из активов американские инвесторы. Тем не менее я не жду, что компании придется на длительное время останавливать свои производственные активы в России или, тем более, закрывать, их увольняя сотрудников», — пояснил эксперт.

Он полагает, что госбанки (в первую очередь Сбербанк) предоставят экстренное финансирование для закрытия кассовых разрывов. «Далее компании придется некоторое время — три-пять кварталов — частично работать „на склад“ до заключения новых контрактов. Скорее всего, это приведет к взлету цен на алюминий из-за дефицита», — предположил Нигматуллин.

По мнению руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, эта история вряд ли окажет значительное влияние на общую социально-экономическую ситуацию в стране. «Русал» обладает достаточным набором инструментов для финансовой стабилизации: в частности, компания может отказаться от пакета своих инвестиций в ряде стран Африки, Азии или Австралии», — сказал он «URA.RU».

Он утверждает, что заявление «Русала» о возможности технического дефолта предназначено для российских властей.

«Логика этого сигнала такова: компания оказалась в сложном положении в связи с проводимой государством внешней политикой, поэтому государство должно компенсировать компании понесенные расходы или иным образом помочь восстановить ее платежеспособность. Возможность дефолта алюминиевого монополиста, скорее всего, просто блеф, и речь идет о том, какую выгоду можно получить в этой ситуации. Например, снижение котировок акций „Русала“ уже вызвало повышение мировых цен на алюминий, что компании, безусловно, выгодно», — пояснил Иванов.

Будет ли государство поддерживать компанию?

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал поддержку попавшим под санкции компаниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению экономического аналитика, автора проекта All economicsАнтона Шабанова, поддержка «Русала» со стороны государства в такой сложной ситуации выглядит вполне логичным и разумным решением. В частности, он сослался на уже прозвучавшее заявление вице-премьера Аркадия Дворковича, который сообщил, что правительство окажет поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США.

«С другой стороны, есть большие сомнения, что широкие массы поддержат идею, согласно которой бюджетные деньги будут направлены на спасение частного бизнеса», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Шабанов полагает, что без вмешательства государства «Русалу» будет крайне сложно выбраться из сложившейся ситуации: «Компании необходимо полностью перестроить свой бизнес, потому как он в большей степени был ориентирован на Запад. Огромное количество компаний, причем не только в США, перестанут работать с „Русалом“ из-за опасности попасть под санкции. Потребуются новые бизнес-схемы, а на их выстраивание уйдет много времени».

Могут ли «Русал» выставить на продажу с целью смены собственника и ухода из-под санкций?

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин, полагает, что ситуация для «Русала» сложилась крайне серьезная. «У компании высокая закредитованность, чистый долг — около 12 млрд долларов. Понятно, что кредитовались под залог акций, и сейчас, когда они упали, кредиторы потребуют деньги», — сказал «URA.RU» Селянин.

Контролирующий «Русал» Олег Дерипаска оказался в сложнейшей ситуации Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По словам эксперта, вполне возможно, что Дерипаске придется продать компанию и входящие в нее активы, чтобы вывести «Русал» из-под санкций, которые касаются лично олигарха. Второй вариант — «Русал» обратится за кредитами в российские госбанки и одновременно будет искать новые рынки сбыта, но на это могут уйти годы. При этом не факт, что замена окажется полноценной.

Какое будущее ждет Олега Дерипаску?

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «URA.RU» напомнил, что Олег Дерипаска не первый раз переживает серьезные трудности: «Однако каждый раз он демонстрирует непотопляемость. И каждый раз государство приходит ему на помощь. Не утонет и сейчас. Думаю, что Дерипаске и сейчас помогут найти правильное решение».

Он напомнил, что у «Русала» есть и внутренние, фундаментальные проблемы, не связанные с санкциями.«Сама компания давно уже стала публичной, для кого-то падение акций — сигнал от них избавиться, кого-то они, напротив, могут заинтересовать, особенно, если в планах нынешнего владельца появится желание избавиться от проблемного актива», — сказал Калачев.

Кто может оказаться следующим после «Русала»?

Судьбу «Русала» могут повторить компании бизнесмена Виктора Вексельберга, считает гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Они тоже начали, как мы видим, испытывать проблемы. Также могут быть сложности у „Сургутнефтегаза“. Но я думаю, что самый лакомый кусок для США — это „Роснефть“ и „Газпром“», — считает эксперт.

По его мнению, в планах Запада — вытеснить «Газпром» с европейского рынка. «Роснефть», в свою очередь, обеспечивает прямые доходы бюджета от нефтяной промышленности, поэтому ухудшение финансового положения компании может серьезно сказаться непосредственно на бюджетной стабильности», — заключил Еловский.