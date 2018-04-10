Медведев сохранит и премьерство, и партию

16:22 10 апреля 2018 0

Дмитрий Медведев не потеряет ни грамма в политическом весе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский премьер Дмитрий Медведев продолжит возглавлять правительство после назначения Владимиром Путиным нового состава кабинета министров. Об этом «URA.RU» рассказал источник, близкий к руководству партии «Единая Россия», его слова подтвердил член фракции «ЕР» в Госдуме. По словам собеседников агентства, партийцы получили подтверждение этой информации от руководства ЕР вечером в понедельник, 9 апреля. «Как я понимаю, это кадровое решение окончательно укрепили последние антироссийские санкции. Правительству придется решать проблемы наших крупных компаний во главе с Медведевым», — отметил один из источников агентства.

С тем, что текущая повестка укрепила позиции Медведева, соглашается политолог Максим Жаров: «Владимир Путин в кризисных ситуациях, как известно, коней на переправе не меняет. 10 апреля стал черным вторником на российском фондовом рынке, а 11 числа Медведев будет держать отчет в Госдуме. Это выступление должно будет еще больше укрепить позиции главы кабмина».

В «ЕР» рассматривали сценарий назначить Андрея Турчака на пост председателя партии, в случае, если Дмитрий Медведев уходит из кабмина Фото: Анна Майорова © URA.RU

По информации «URA.RU», ранее в партии рассматривался сценарий смены председателя (Дмитрия Медведева) в случае, если он не сохранит за собой кресло премьера. При таком раскладе на его партийный пост претендовал бы секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, чья нынешняя должность была бы упразднена. По задумке, партия таким образом отстранилась бы от токсичного правительства, которому в ближайшем будущем предстоит инициировать ряд непопулярных мер, например, повышение пенсионного возраста. Кроме того, это помогло бы партии укрепить свою субъектность и стать четвертым центром влияния, равноудаленным от ГД, правительства и Кремля. Но, как отметил один из членов руководящего органа партии на условиях анонимности, в «ЕР» далеко не все готовы к концентрации власти в руках одного Турчака. «Он эффективен как политический менеджер, но у него нет достаточного политического опыта на федеральной поляне», — пояснил агентству свои опасения высокопоставленный партиец.

Вопрос «URA.RU» о том, насколько пост Медведева в партии зависит от его премьерского будущего, заместитель Турчака, депутат Госдумы Евгений Ревенко оставил без ответа.

Дмитрий Медведев возглавляет партию с мая 2012 года. Он принял эти обязанности от Владимира Путина после того, как был назначен на пост главы Кабмина РФ. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что Медведев по-прежнему остается в числе вероятных преемников Путина, поэтому опора на крупнейшую политическую силу ему необходима: «Медведев давно сделал ставку на ЕР, и это — его актив».

Ситуация, при которой председатель правительства одновременно является лидером партии «Единая Россия», стала уже политической традицией, отмечает глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Нет оснований полагать, что от этой практики откажутся. На мой взгляд, наиболее вероятен сценарий, при котором председателем правительства останется Дмитрий Медведев, при том, что структурно и персонально правительство может серьезно обновиться. Он же продолжит возглавлять партию», — уверен эксперт.

Позиции секретаря Генсовета ЕР и с председателя Госдумы Вячеслава Володина зачастую не сходятся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме традиции есть и аппаратный резон сохранить за Медведевым пост председателя партии. Он играет стабилизирующую роль между командами Андрея Турчака и спикера Госдумы Вячеслава Володина, объясняет политолог Максим Жаров. «Между этими группами идет достаточно жесткая и непубличная борьба за контроль над партией. И Медведев, как председатель партии, становится стабилизатором», — говорит эксперт.

Впервые в публичное поле всплыли внутрипартийные противоречия во время рассмотрения закона «о притравке» в январе этого года. Турчак публично раскритиковал инициативу депутатов от фракции «ЕР» и предложил потенциально резонансные законопроекты обсуждать в партии, прежде чем вносить на рассмотрение в парламент, вотчину спикера Вячеслава Володина. Подробности этого партийного конфликта тогда описало «URA.RU».

Последняя схожая история повторилась во время скандала о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого к парламентским журналисткам. Тогда Турчак заявил, что в его партии быстро бы «разобрались» с горе-депутатом, будь Слуцкий членом «Единой России». Фракция «ЕР» вела себя более сдержанно: комиссия по этике, которую возглавляет единоросс Отари Аршба, оправдала Слуцкого, депутат от «ЕР» Фатих Сибагатуллин назвал журналистов «слугами» и отметил, что «пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», а сам Володин предложил журналисткам парламентского пула сменить работу, если они не чувствуют себя в стенах парламента в безопасности.

Политолог Максим Жаров утверждает, что Медведев, стабилизируя подобные ситуации в партии, как ее председатель, будет также усиливать свои премьерские позиции.

Дмитрий Медведев возглавляет кабмин с 2012 года. Предстоящий срок станет для него вторым на посту премьер-министра РФ.