Как губернатор Юревич назначал мэров и отдыхал на яхте

14:31 11 апреля 2018 1

Михаил Юревич (справа) дал показания по делу Константина Цыбко (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава Южного Урала Михаил Юревич рассказал, как отдыхал вместе с бывшим членом Совета федерации РФ Константином Цыбко, кто покупал его квартиру и лоббировал назначение глав администраций. В Челябинский областной суд представили письменные показания экс-губернатора, которые привез из Лондона адвокат Степан Гузей, защищающий Цыбко. Суд отказался приобщать этот документ к доказательствам, поскольку стадия судебного следствия прошла, а нынешняя стадия — прения — этого не предполагает. Однако объяснения Юревича в эксклюзивном порядке оказались в распоряжении «URA.RU» и публикуются с разрешения стороны защиты Цыбко.

Степан Гузей (в центре) летал в Лондон, чтобы опросить Михаила Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как при Юревиче назначали руководителей городов

Объяснения давались по трем блокам вопросов, связанных с обвинением. Так, суд признал Цыбко виновным в том, что он организовал назначение магнитогорца Евгения Тарасова сити-менеджером Озерска. А магнитогорский бизнесмен, владелец треста «Магнитострой» Олег Лакницкий якобы дал экс-сенатору взятку в 10 млн рублей за помощь в строительстве торгово-развлекательного комплекса и жилья в Озерске, а также открытии филиала его такси «Класс».

Сам Константин Цыбко уверяет, что с Тарасовым его познакомила Эмма Салимова, помощник депутата Госдумы Марселя Юсупова (друг Михаила Юревича). А у Лакницкого взял 10 млн рублей в счет аванса за продажу ему своей московской квартиры. Об этом составлена расписка, которая находится в материалах дела. Михаил Юревич в объяснении из Лондона подтвердил слова Константина Цыбко.

Константин Цыбко по-прежнему участвует в деле по видеосвязи из СИЗО-4 Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Незадолго до назначения фамилию Тарасова мне назвала Эмма Салимова. Она просила взять его в команду, поскольку он „хороший человек“. Я сам позвонил [мэру Магнитогорска на тот момент] Евгению Тефтелеву и уточнил, знает ли он Тарасова и может ли дать ему рекомендации. Тефтелев очень положительно охарактеризовал Тарасова. Он сказал, что Тарасов хороший организатор, умеет общаться с избирателями, был депутатом городской думы Магнитогорска», — рассказывает экс-губернатор.

Бывший глава региона объяснил, что в то время не могли найти достойную кандидатуру в сити-менеджеры Озерска внутри самого ЗАТО. А челябинца назначать не хотели, поскольку был отрицательный опыт в Миассе с главой администрации Александром Любимовым, которого не приняли местные элиты. «Дальше всеми вопросами занимались мои заместители…. Цыбко не предлагал Тарасова на должность главы администрации Озерска, не обсуждал и иных кандидатов. Цыбко никакого отношения к назначению Тарасова не имел», — заверил Михаил Юревич.

Юревич приценивался к московской квартире Цыбко

По следующему вопросу экс-губернатор рассказал, что знал Олега Лакницкого как одного из крупнейших застройщиков в Челябинской области, не более того. С Цыбко они не обсуждали магнитогорца, никто не просил ему помочь с бизнесом в Озерске. И никаких действий в этом направлении Михаил Юревич не предпринимал. При этом бывший глава региона знал, что сенатор продает свою московскую квартиру. И даже сам ее осмотрел, но решил не покупать.

«Цыбко показывал квартиру другим потенциальным покупателям. Я точно знаю, что он ее показывал Марселю Юсупову и Олегу Лакницкому. Кстати, Юсупов и купил потом у Цыбко квартиру…

Я знаю, что Цыбко настаивал на выплате аванса потенциальным покупателем. Мы с ним даже обсуждали этот вопрос. Сумма аванса обсуждалась в районе 5-10 млн рублей… Я знаю, что Лакницкий интересовался покупкой. На своем дне рождения в 2013 году Цыбко говорил, что Лакницкий даже внес аванс», — добавил бывший губернатор.

Губернатор вернулся из Мюнхена и поехал кататься на катере

Кристина Юревич на допросе в суде подтвердила, что увезла на машине мужа и Цыбко на дачу к Галееву в день, когда экс-сенатор якобы вымогал взятку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдельно экс-главу региона опросили по событиям июля 2011 года. По версии обвинения, в один из дней Цыбко и действовавший на тот момент «политический» вице-губернатор Николай Сандаков встретились в ресторане «Грузинский дворик» с Тарасовым. Там он якобы и поручил сити-менеджеру Озерска передать ему взятки за назначение. Однако Сандаков и его водитель представили доказательства, что находились на отдыхе в нацпарке Зюраткуль в сотнях километров оттуда. А Цыбко заявил, что в тот день прилетел из Мюнхена вместе с тогда губернатором и его супругой Кристиной Юревич. Они съездили в дом экс-губернатора в поселке Тарасовка, после чего отправились отдыхать на дачу на озере Увильды. Она принадлежала однокласснику экс-главы региона, ставшего при нем депутатом Заксобрания области, Валерию Галееву.

«Поездку заранее не обсуждали, случайно встретились в день нашего приезда с Кристиной (моей женой) прилета из Мюнхена и решили сразу поехать… Мы поехали с Цыбко вместе на машине. На даче катались по озеру на катере, ели. Я не помню, чтобы Цыбко отлучался, мы были вместе все время», — заверил Михаил Юревич.

«Подлог экспертиз установлен. Просушки получены незаконно»

Бывший губернатор полностью подтвердил версию Константина Цыбко, доказывающую его невиновность. Сам обвиняемый перед приобщением объяснения Юревича закончил выступление в прениях перечислением многочисленных фактов в свою пользу. Например, сообщил о фальсификациях доказательств стороны обвинения. Напомнил, что в обвинении говорится о помощи Лакницкому в строительстве ТРК и жилья по конкретным адресам, а также открытии такси «Класс». Но принадлежность этих объектов магнитогорскому бизнесмену не установлена, в приговоре говорится о том, что он их только контролирует. Более того, строительство началось в 2014 году при губернаторе Борисе Дубровском. А на прежнюю администрацию Лакницкий жаловался. Фирмы магнитогорца были зарегистрированы в Озерске еще до его знакомства с Цыбко. Все намекало на дружественные и деловые отношения Лакницкого с Тарасовым.

Сторона защиты просила об отводе прокурора Галины Чеблаковой (вторая слева), обвиняя ее в оскорблении своего подзащитного, но суд отказал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Приговор незаконен, не основан на доказательствах, исследованных в суде. В приговоре искажены показания, не устранены противоречия. В период следствия на меня оказывалось колоссальное давление. Прокурор Галина Чеблакова имела личную заинтересованность. Подлог экспертиз установлен. Просушки получены незаконно. Использованы ненадлежащим образом оформленные и неуполномоченными лицами заверенные документы. Приговор противоречит сам себе на разных листах. Я невиновен, я борюсь за справедливость. Меня преследуют за политические мотивы. Прошу приговор отменить и оправдать меня за отсутствием события преступления», — закончил выступление Константин Цыбко.

Теперь стороны могут обменяться репликами в рамках прений. После этого наступит заключительная стадия разбирательства — обвиняемый выступит с последним словом. Затем суд удалится в совещательную комнату для обсуждения вердикта.