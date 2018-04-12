Какие последствия для горожан несет отставка главного гаишника Демина

22:25 12 апреля 2018 0

Жизнь простых автомобилистов станет хуже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отставка начальника Управления ГИБДД по Свердловской области аукнется рядовым свердловским автомобилистам, особенно жителям Екатеринбурга — в этом сходятся опрошенные «URA.RU» эксперты. Екатеринбуржцам стоит приготовиться к тому, что по всему городу появятся полосы для движения общественного транспорта (выезжать на которые нельзя), а за неоплаченную парковку в центре города начнут нещадно штрафовать.

Фрагмент того самого приказа министра Колокольцева — от 11 апреля. Известие об отставке Демина пришло в «URA.RU» 12-го Фото читателя «URA.RU»

«До сих пор паркинги в центре города работали впустую, чуть ли не себе в убыток: машина с камерой ездит, данные на водителей, которые не оплачивают парковку, передаются в ГИБДД, но дальше все застопоривается — инспекция не предоставляет данных этих водителей, ссылаясь на законодательство о персональных данных, — объясняет высокопоставленный сотрудник в правоохранительных органах. — В принципе, Демин мог бы найти какую-то лазейку, чтобы инспекция начала передавать эти данные (как это происходит в Москве), но он строго придерживался буквы закона».

Аналогичным образом обстояла ситуация и с выделенными полосами для общественного транспорта, само обустройство которых подчас нарушало требования ПДД, и с мостом на улице Челюскинцев, когда ГИБДД добилась демонтажа резиновых делиниаторов, и с автозаправкам, выезды с которых перекапывались, а также с ТРЦ «Комсомолл». «Это была личная позиция Демина — исходить в первую очередь из правил дорожного движения и соображений безопасности. Ну не может заезд к торговому центру быть на полосе разгона! Демин стоял на этом, и переломить его или договориться с ним было невозможно», — говорит источник.

Неиспользуемые паркоматы — своеобразные памятники войны мэрии и начальника ГИБДД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ситуация парковками усугубляется еще и тем, что в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, который обяжет ГИБДД предоставлять персональные данные водителей, не оплативших платную парковку, органам власти. «Учитывая, что в мэрию в свое время ушли бывшие городские полицейские, конфликтовавшие с Деминым (экс-начальник горГАИ Юрий Замятин стал руководителем отдела административных органов, входящего в состав одноименного комитета, который, в свою очередь, возглавляет бывший начальник милиции общественной безопасности УМВД по г. Екатеринбургу Евгений Клюжин), шансы, что мэрия сможет теперь продавить все свои интересы, просто огромны», — считает силовик.

Получить комментарий не эту тему администрации Екатеринбурга к моменту публикации не удалось: официальный представитель мэрии Анатолий Карманов заявил, что соответствующие заявления будут сделаны в ближайшие дни.

Как убирали Демина

Отставка Юрия Демина готовилась давно, но само решение стало неожиданным — до скандала с пьяным замом о ней ничего не предвещало, — уверен екатеринбургский автоправозащитник Кирилл Форманчук (Медвед). «За две недели до этой ситуации я общался с людьми из верхушки ГУВД, спрашивал, что с контрактом Демина — сказали, что он продлен, — вспоминает Форманчук. — Я специально уточнил, точно ли это — мне ответили, что точно продлен. А теперь вдруг не продлен!»

Форманчук: «Несмотря на мое личное негативное отношение к Демину, это был профессионал» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению Медведа, это свидетельствует лишь о том, что решение было принято заранее — начальником ГИБДД Черниковым, с которым у Демина не сложились отношения. Скандал с пьяным замом Юнусовым стал лишь спусковым крючком. «Предыдущий глава ГИБДД РФ Виктор Нилов обеспечивал Демину постоянное „пересохранение“. Когда летом 2017 новым начальником ГИБДД стал Черников, в большинстве регионов руководители госавтоинспекций поменялись, — говорит Форманчук. — По всей стране осталась лишь пара-тройка начальников „старой закалки“ — в том числе Демин».

Когда-то считалось, что протекцию Демину составлял Николай Овчинников (экс-начальник ГУ МВД по Свердловской области). «Овчинникова давно убрали, все думали, что и Демина уберут, а он все сидел и сидел — даже несмотря на обыски у него дома и его задержание, — замечает Медвед.

— Никто не мог понять, кто его в Москве «крышует» — это до сих пор покрыто мраком тайны».

При этом «снос» Демина — решение не совсем своевременное, уверен правозащитник. «Я предполагал, что это произойдет через год или, возможно, осенью, — говорит Кирилл. — Менять начальника ГАИ за несколько месяцев до чемпионата мира по футболу? На время его проведения в Екатеринбург нагонят кучу гаишников, в том числе с соседних областей, ими всеми надо будет управлять. У Демина был огромный опыт — саммит ШОС, другие крупные мероприятия, а откуда он возьмется у нового начальника»?

«На фоне Демина любой будет смотреться бледно»

Основная интрига сейчас разворачивается вокруг того, кто займет место Демина. «Варианта три: кто-то из замов Демина, кто-то из ГУ МВД по Свердловской области или человек из Москвы или другого региона — такая практика у ГИБДД России тоже есть», — говорит другой автоправозащитник Максим Едрышов. «Москва будет пытаться поставить варяга, — уверен Форманчук. — Все замы Демина — это его люди».

Из них большего всего шансов стать новым начальником — у Дмитрия Панфилова (молодой, энергичный, с высшим образованием). «Вечный полковник» Алексей Габдрахманов, исполняющий обязанности Демина в настоящий момент, вряд ли буде рассматриваться: у него нет ни запаса по возрасту, ни амбиций на кресло начальника.

Тому, кто придет на место Демина, будет нелегко. Во-первых, человек сразу же окажется в конфликте ГИБДД и горадминистрации. «Если поставят чужака, ему первое время придется поддаться мэрии — нельзя же начать устанавливать контакты с конфликтов», — говорит Кирилл Форманчук. Во-вторых, новому начальнику трудно завоевать авторитет после Демина. «Я не знаю ни одного полицейского с такой харизмой! — говорит Едрышов. — Любой на его фоне будет смотреться бледно!»

Подводя итоги 13-летнего правления Юрий Демина, все отмечают, что он сумел навести порядок в своем ведомстве и поднять авторитет службы на высоту.

«Когда Демин возглавил свердловскую госавтоинспекцию, рейтинг гаишников был ниже плинтуса, — вспоминает Едрышов. — А теперь многие водители, сравнивая гаишников нашей и других областей, признают, что наши лучше».

«При всем моем негативном отношении к нему как к человеку, при всех его „закидонах“ (когда он снимал номера с машин, неправильно припаркованных у себя во дворе, лично гонялся за тонированными машинами, занимался рукоприкладством, избивая журналистов), при всем этом он был крутым профессионалом, — говорит Медвед. — При нем наша ГАИ всегда была лучше, чем в соседних регионах. Свердловская ГИБДД сегодня — третья по штатной в стране (на первом месте Москва, на втором — Краснодарский край). Даже в Питере гаишников меньше, чем у нас! И работают они, согласитесь, часто лучше, чем их коллеги из других регионов. Это заслуга Демина».