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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:52  16 апреля 2018 0

Зачем бизнес вкладывает деньги в ЦПКиО Екатеринбурга

Объясняет успешный строитель, который делает из бывшего клуба Gold место мечты горожан
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Матч Россия-Алжир, трансляция в ЦПКиО. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио
Застройщик объявляет конкурс идей, во что превратить здание на входе в парк МаяковскогоФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Екатеринбурге началась реконструкция старинного здания кинотеатра у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Но завершить работы строители пока не могут: непонятно, что будет в здании. Застройщик квартала Clever Park, выкупивший Gold, рассматривает самые разные варианты — от ресторана до детского центра робототехники. Почему строители не стали просто сносить это здание, как складываются их отношения с «соседом» — директором ЦПКиО генералом Шадриным и что будет с набережной Исети и жилым кварталом на ее берегах — в интервью руководителя и владельца ACONS GROUP Ивана Кузнецова.

— Иван Евгеньевич, вы приступили к реконструкции здания, в котором раньше был знаменитый клуб GOLD. Здание старое, проблемное. Почему было просто не снести его, как это любят делать сегодня? И поставить, например, высотку?

— Мне не нравится точечная застройка — мы вообще никогда этим не занимались: ты строишь один дом и ничего не можешь поменять. Ничего не привносишь, кроме дополнительных пробок: экономика маленького проекта не позволяет что-то делать. Экономика большого проекта позволяет, но тоже могут быть разные подходы: можно было воткнуть вдоль берега восемь 25-этажных «свечек» — с точки зрения экономики строительства, это проще. С точки зрения удовольствия от ведения бизнеса, с точки зрения качества того, что ты делаешь, это не интересно. Сегодня мы реализуем знаковый проект (Clever Park), который меняет среду обитания.

Директор строительной компании ACONS GROUP Иван Кузнецов. Екатеринбург, кузнецов иван, жест двумя руками
Глава Acons Group Иван Кузнецов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три года назад, когда мы приступали к застройке этого участка, тут был очень депрессивный район: бомжи, гаражи… Сложно было представить, что это может стать новым центром города. Сперва мы построили бизнес-центр, потом стали думать, куда идти дальше. Появился проект жилого квартала — начали строить жилье. Понимая, что к жилью нужна набережная, согласовали с городом проект 1,3 км набережной (по 650 метров с каждой стороны).

Первые 350 метров вдоль бизнес-центра уже готовы — и это не какой-то кусочек, который мы сделали и забыли. В таком же стиле берег будет благоустроен и дальше, потому что это инвестиции, которые улучшают среду обитания людей. Теперь меня постоянно спрашивают: «Тебя, наверное, заставили в администрации?» — нет, эти 1,3 км набережной мы строим за свои деньги.

Я считаю, что если ты что-то делаешь, надо делать хорошо. Или не делать ничего.

И к зданию бывшего кинотеатра у ЦПКиО у меня точно такой же подход — надо делать хорошо, вписываться в инфраструктуру парка.

— Сквозной проход под мостом по улице Ткачей — тоже ваша инициатива?

— Да. Раньше этого прохода не было, а сегодня улица Луначарского проходит под мостом и переходит в набережную. Больше не нужно делать большой крюк и идти до перекрёстка. Но в плане развития территории мы пошли дальше: понимая, что строится большой район, задумались о школе.

Директор строительной компании ACONS GROUP Иван Кузнецов. Екатеринбург, мост, река исеть, улица фурманова, екатеринбург
Сегодня улица Луначарского проходит под мостом по улице Ткачей и переходит в набережную — благодаря компании Acons Group
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработали проект планировки, по которому на правом берегу Исети предполагается строительство школы и детского сада, а на левом, напротив школы — большого спортивного комплекса с легкоатлетическим стадионом, который днем будет работать как спортивная школа, а вечером станет доступен для всех желающих. Сейчас мы за свои деньги делаем проект школы и детского садика, которые потом передадим городу.

В какой-то момент стало понятно, что мы планируем набережную, которая должна вести в парк. Но входа в парк в районе колеса обозрения нет, хотя он здесь просится — ведь получится отличный прогулочный маршрут! Значит, нужно сделать. Есть возможность сделать парк лучше — мы делаем.

Сегодня, кстати, часто поднимают проблему комплексного развития парка, которую нужно было ставить еще лет 10 назад.

Ведь наш ЦПКиО — это аналог Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве.

Это не отдаленный район типа Химмаша или Уралмаша — это огромная зеленая территория, находящаяся близко к центру города. И при правильном подходе его можно превратить в центр культурной жизни Екатеринбурга.

— Как складываются ваши отношения с генералом Шадриным, возглавляющим сегодня ЦПКиО?

Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, шадрин роман, бардин данил
Деятельность генерала Шадрина на посту директора ЦПКиО оценивают по-разному, но застройщику удается с ним конструктивно взаимодействовать
Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Хорошие рабочие отношения. Такой пример: в прошлом году к нам обратился Иван Алыпов (призер Олимпиады и Кубков мира по лыжам, чемпион России) предложил: «Давай освещенку в парке сделаем!» (освещенную лыжную трассу — прим. ред.). Раньше там была лыжная база, трассы, беговые дорожки — сейчас ничего этого нет. Мы дали материалы, Шадрин помог рабочими — «на троих» сделали. Пусть трасса не длинная, но 1,5 километра со светом — это лучше, чем ноль!

В прошлом году поставили в ЦПКиО дог-пакеты — в рамках повышения культуры жителей города, как бы пафосно это ни звучало. Люди приходят в парк с собаками, собаки гадят — за ними нужно убирать. И ответственность за это в первую очередь лежит на собаководах — нужно приучать людей к чистоте. Да они в большинстве случаев и не убирают за питомцами не потому, что не хотят, а потому что мы им не даем эту возможность. В Европе давно используются поводки, в которых сразу же есть дог-пакеты, специальные стойки с санитарными пакетами есть во всех общественных местах. Мы решили внедрять эти стандарты — стойки с дог-пакетами стоят теперь в парке.

Директор строительной компании ACONS GROUP Иван Кузнецов. Екатеринбург, проект, жк clever park, визуализация
Третий вход в парк появится в районе колеса обозрения
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году хотим запустить букшеринг — проект публичной библиотеки. Открытая библиотека — это аккуратные непромокаемые шкафы из антивандального стекла, в которых будут стоять книги, чтобы людям было чем заняться в парке. У тебя дети катаются на каруселях или ребенок маленький в коляске спит — взял книгу, почитал. Потом принес свою — оставил. Уверен, в каждом доме есть прочитанные книги, выбросить которые не поднимается рука. Так почему бы ими не поделиться?

Это вопрос самосознания. Мы меняем пространство вокруг нас и хотим, чтобы и люди менялись. Пусть пока небольшими шагами, но это движение вперед, развитие.

— Касательно директора парка: мэрия уже объявила, что будет конкурс на замещение этой должности. Если Шадрин уйдет, будете взаимодействовать с тем, кто придет на его место?

— Мы всегда и со всеми находим общий язык. Потому что мы не делаем каких-то одиозных вещей, но всегда поддерживаем функциональные и практичные перемены. Например, можно было не делать набережную. Реку вообще можно было засыпать: положить четыре больших трубы и сделать насыпь — тоже вариант! Но не наш. Мы готовы работать с любым человеком, кто бы ни пришел, и уверены, что найдем поддержку, если он тоже хочет менять наш город к лучшему.

— Как в сферу ваших интересов попало здание бывшего клуба Gold?

Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, клуб gold
Застройщик «Клевер Парка» неожиданно для себя стал владельцем «Голда»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Мы о нем даже не думали. Но поступило предложение: «Не хотите купить?»

— За бесценок?

— Не за бесценок — за хорошие деньги, с большим количеством нулей. Купили, не до конца понимая, что с ним делать. Сейчас мы в поиске того функционального наполнения, которое хорошо бы сюда подошло. Мы понимаем, что это здание рядом с центральным входом в парк, что там есть постоянный поток посетителей. В свое время в нем был прекрасный ресторан, летняя веранда. Сегодня с общепитом в парке беда, и наверное, этой функции гостям ЦПКиО не хватает.

— То есть вы хотите «встроить» здание в ЦПКиО?

— Безусловно, это оно должно «работать» на парк. К нам уже поступали «непрофильные» предложения: давайте откроем там медицинский центр. Но мы не считаем, что это неправильно — медицинский центр должен быть, но не на входе в центральный парк культуры и отдыха.

Там должно быть что-то, направленное на спорт, детей, досуг, может быть, некий развлекательно-обучающий центр.

У меня сейчас сын растет — ему нравятся конструкторы, но уже не «Лего», а что-то более сложное, движущееся. Это натолкнуло нас на тему робототехники — сейчас в переговорах с московской компанией, которая готова предложить подобный проект.

— Робототехника?

— Да, история про роботов, которая сейчас на волне успеха в Москве и в Питере, вполне может найти применение здесь. Мы, кстати, в свое время участвовали как генподрядчики в строительстве детской железной дороги — сегодня это образовательный центр от РЖД в парке Маяковского. Почему бы не предложить что-то в этом ключе, но основанное на частных инвестициях — площадка для этого сегодня есть. Я, кстати, уверен, что частные инвестиции — самые эффективные.

В общем, мы в поиске и готовы рассматривать любые предложения от бизнес-сообщества Екатеринбурга. Единственное, чего мы точно не хотим — второй ночной клуб.

— GOLD многие помнят по ЧП в 2011-м, когда рядом прорвало теплотрассу, из клуба эвакуировали почти 500 человек, некоторые получили серьезные ожоги. Не боязно браться за здание, у которого такая предыстория?

Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, зал, старое здание
Благодаря демонтажным работам теперь можно увидеть, каким был кинозал старинного советского кинотеатра.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Если брать всю предысторию, то с момента постройки (в 1935 году) это был кинотеатр — так что позитив перевесит негатив. Ну, а если давать прямой ответ на вопрос, то нет, не боимся. Потому что после того потопа ТГК-9 полностью переложила теплотрассу, она сегодня абсолютно новая, повторения быть не может. А учитывая наш опыт строительства аэропортов, я с уверенностью могу сказать, что привести инженерные и отопительные системы в идеальное состояние для нас труда не составит.

— В каком состоянии здание сейчас?

— Мы провели демонтажные работы, расчистили все внутри — убрали весь «культурный слой», накопленный с 35-го года и умерший во время потопа. Теперь там чистые кирпичные стены, места внутри стало много. Сегодня в здание интересно даже просто зайти — видно, что это был кинотеатр. Но кинотеатр легко трансформируется, допустим, в спортивный комплекс.

Например, у нас в бизнес-центре находится студия художественной гимнастики, которую ведет олимпийская чемпионка Ирина Зильбер. Я прихожу утром — вижу толпу детей перед входом. Такие проекты и дают жизнь, развитие микрорайону.

— В виде спорткомплекса или центра робототехники здание будет выглядеть по-другому?

— Оно построено в 1935 году, и нам нравится, что фасад несет в себе традиции архитектуры того времени. В нем есть история, и нам хочется её сохранить. В зависимости от того, с кем мы пойдем в этот проект, мы определимся по реконструкции внутренних помещений. Возможно, внесем незначительные корректировки с внутренней стороны фасада — в кинотеатре по понятным причинам не было окон, мы рассчитаем, надо ли их добавить, сколько. Объект не является памятником архитектуры, мы спокойно можем вносить изменения в его внешний облик, но, повторюсь, трогать фасад нам не хотелось бы.

Директор строительной компании ACONS GROUP Иван Кузнецов. Екатеринбург, гусельников андрей, кузнецов иван
Иван Кузнецов показывает, как будет развиваться микрорайон возле парка Маяковского. Какую роль предстоит сыграть зданию бывшего клуб Gold — решать горожанам.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мы не специалисты в сфере досуга — потому и хотим отдать наполнение этих помещений на откуп профессионалам. Но мы профессионалы в строительстве. Учитывая наш опыт возведения жилых домов, бизнес-центров, понятно, что внутри все будет подготовлено идеально. Те же самые системы безопасности: после строительства аэропорта, где к ним требования предельно высокие, мы умеем делать это очень хорошо.

Есть еще одна причина, по которой здание снаружи должно остаться таким же — оно является частью ансамбля входной группы ЦПКиО. И мы за то, чтобы оно работало на парк, создавало дополнительный поток посетителей. В связи с тем, что город планирует изменения в парке, это будет востребовано. Мы готовы выслушать любые мнения и советы, в том числе, от мэрии города.

— А от жителей?

— Конечно! Ведь я тоже здесь живу — у меня строится квартира в Clever Park. Поэтому я и строю, как для себя.

— В одном из интервью вы рассказывали, что постепенно переводите бизнес в Москву и на Дальний Восток…

 — Мы строим везде, но живем-то здесь! Здесь наша штаб-квартира, весь топ-менеджмент. Мы работаем по всей стране, но Екатеринбург для нас был и всегда останется домом. Именно поэтому мы делаем всё, чтобы наш город становился лучше.

Смотрите фотопрогулку по зданию бывшего клуба Gold

Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, екатеринбург, клуб gold, улица ткачей9
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, охрана, частная территория, проход запрещен, сторож, ведется видеонаблюдение
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, колонны, советская архитектура
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, колонны, старое здание
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, колонны, старое здание
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, коммуникации, обрезанные трубы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, перила, ремонт, лестница
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, реконструкция здания, колонны, ремонт, старое здание, уборка помещения
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, автостоянка, вид из окна, старое здание, екатеринбург, жилой дом молодежный, улица ткачей6
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, реконструкция здания, колонный зал, ремонт, старое здание, уборка помещения
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, двери открыты, старое здание
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, колонны, советская архитектура
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, клуб gold
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Здание бывшего клуба "Gold". Екатеринбург, достопримечательности екатеринбурга, екатеринбург, клуб gold, советская архитектура
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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