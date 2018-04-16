Зачем бизнес вкладывает деньги в ЦПКиО Екатеринбурга

14:52 16 апреля 2018 0

Застройщик объявляет конкурс идей, во что превратить здание на входе в парк Маяковского Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Екатеринбурге началась реконструкция старинного здания кинотеатра у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Но завершить работы строители пока не могут: непонятно, что будет в здании. Застройщик квартала Clever Park, выкупивший Gold, рассматривает самые разные варианты — от ресторана до детского центра робототехники. Почему строители не стали просто сносить это здание, как складываются их отношения с «соседом» — директором ЦПКиО генералом Шадриным и что будет с набережной Исети и жилым кварталом на ее берегах — в интервью руководителя и владельца ACONS GROUP Ивана Кузнецова.

— Иван Евгеньевич, вы приступили к реконструкции здания, в котором раньше был знаменитый клуб GOLD. Здание старое, проблемное. Почему было просто не снести его, как это любят делать сегодня? И поставить, например, высотку?

— Мне не нравится точечная застройка — мы вообще никогда этим не занимались: ты строишь один дом и ничего не можешь поменять. Ничего не привносишь, кроме дополнительных пробок: экономика маленького проекта не позволяет что-то делать. Экономика большого проекта позволяет, но тоже могут быть разные подходы: можно было воткнуть вдоль берега восемь 25-этажных «свечек» — с точки зрения экономики строительства, это проще. С точки зрения удовольствия от ведения бизнеса, с точки зрения качества того, что ты делаешь, это не интересно. Сегодня мы реализуем знаковый проект (Clever Park), который меняет среду обитания.

Глава Acons Group Иван Кузнецов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три года назад, когда мы приступали к застройке этого участка, тут был очень депрессивный район: бомжи, гаражи… Сложно было представить, что это может стать новым центром города. Сперва мы построили бизнес-центр, потом стали думать, куда идти дальше. Появился проект жилого квартала — начали строить жилье. Понимая, что к жилью нужна набережная, согласовали с городом проект 1,3 км набережной (по 650 метров с каждой стороны).

Первые 350 метров вдоль бизнес-центра уже готовы — и это не какой-то кусочек, который мы сделали и забыли. В таком же стиле берег будет благоустроен и дальше, потому что это инвестиции, которые улучшают среду обитания людей. Теперь меня постоянно спрашивают: «Тебя, наверное, заставили в администрации?» — нет, эти 1,3 км набережной мы строим за свои деньги.

Я считаю, что если ты что-то делаешь, надо делать хорошо. Или не делать ничего.

И к зданию бывшего кинотеатра у ЦПКиО у меня точно такой же подход — надо делать хорошо, вписываться в инфраструктуру парка.

— Сквозной проход под мостом по улице Ткачей — тоже ваша инициатива?

— Да. Раньше этого прохода не было, а сегодня улица Луначарского проходит под мостом и переходит в набережную. Больше не нужно делать большой крюк и идти до перекрёстка. Но в плане развития территории мы пошли дальше: понимая, что строится большой район, задумались о школе.

Сегодня улица Луначарского проходит под мостом по улице Ткачей и переходит в набережную — благодаря компании Acons Group Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработали проект планировки, по которому на правом берегу Исети предполагается строительство школы и детского сада, а на левом, напротив школы — большого спортивного комплекса с легкоатлетическим стадионом, который днем будет работать как спортивная школа, а вечером станет доступен для всех желающих. Сейчас мы за свои деньги делаем проект школы и детского садика, которые потом передадим городу.

В какой-то момент стало понятно, что мы планируем набережную, которая должна вести в парк. Но входа в парк в районе колеса обозрения нет, хотя он здесь просится — ведь получится отличный прогулочный маршрут! Значит, нужно сделать. Есть возможность сделать парк лучше — мы делаем.

Сегодня, кстати, часто поднимают проблему комплексного развития парка, которую нужно было ставить еще лет 10 назад.

Ведь наш ЦПКиО — это аналог Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве.

Это не отдаленный район типа Химмаша или Уралмаша — это огромная зеленая территория, находящаяся близко к центру города. И при правильном подходе его можно превратить в центр культурной жизни Екатеринбурга.

— Как складываются ваши отношения с генералом Шадриным, возглавляющим сегодня ЦПКиО?

Деятельность генерала Шадрина на посту директора ЦПКиО оценивают по-разному, но застройщику удается с ним конструктивно взаимодействовать Фото: Алексей Колчин © URA.RU

— Хорошие рабочие отношения. Такой пример: в прошлом году к нам обратился Иван Алыпов (призер Олимпиады и Кубков мира по лыжам, чемпион России) предложил: «Давай освещенку в парке сделаем!» (освещенную лыжную трассу — прим. ред.). Раньше там была лыжная база, трассы, беговые дорожки — сейчас ничего этого нет. Мы дали материалы, Шадрин помог рабочими — «на троих» сделали. Пусть трасса не длинная, но 1,5 километра со светом — это лучше, чем ноль!

В прошлом году поставили в ЦПКиО дог-пакеты — в рамках повышения культуры жителей города, как бы пафосно это ни звучало. Люди приходят в парк с собаками, собаки гадят — за ними нужно убирать. И ответственность за это в первую очередь лежит на собаководах — нужно приучать людей к чистоте. Да они в большинстве случаев и не убирают за питомцами не потому, что не хотят, а потому что мы им не даем эту возможность. В Европе давно используются поводки, в которых сразу же есть дог-пакеты, специальные стойки с санитарными пакетами есть во всех общественных местах. Мы решили внедрять эти стандарты — стойки с дог-пакетами стоят теперь в парке.

Третий вход в парк появится в районе колеса обозрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году хотим запустить букшеринг — проект публичной библиотеки. Открытая библиотека — это аккуратные непромокаемые шкафы из антивандального стекла, в которых будут стоять книги, чтобы людям было чем заняться в парке. У тебя дети катаются на каруселях или ребенок маленький в коляске спит — взял книгу, почитал. Потом принес свою — оставил. Уверен, в каждом доме есть прочитанные книги, выбросить которые не поднимается рука. Так почему бы ими не поделиться?

Это вопрос самосознания. Мы меняем пространство вокруг нас и хотим, чтобы и люди менялись. Пусть пока небольшими шагами, но это движение вперед, развитие.

— Касательно директора парка: мэрия уже объявила, что будет конкурс на замещение этой должности. Если Шадрин уйдет, будете взаимодействовать с тем, кто придет на его место?

— Мы всегда и со всеми находим общий язык. Потому что мы не делаем каких-то одиозных вещей, но всегда поддерживаем функциональные и практичные перемены. Например, можно было не делать набережную. Реку вообще можно было засыпать: положить четыре больших трубы и сделать насыпь — тоже вариант! Но не наш. Мы готовы работать с любым человеком, кто бы ни пришел, и уверены, что найдем поддержку, если он тоже хочет менять наш город к лучшему.

— Как в сферу ваших интересов попало здание бывшего клуба Gold?

Застройщик «Клевер Парка» неожиданно для себя стал владельцем «Голда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Мы о нем даже не думали. Но поступило предложение: «Не хотите купить?»

— За бесценок?

— Не за бесценок — за хорошие деньги, с большим количеством нулей. Купили, не до конца понимая, что с ним делать. Сейчас мы в поиске того функционального наполнения, которое хорошо бы сюда подошло. Мы понимаем, что это здание рядом с центральным входом в парк, что там есть постоянный поток посетителей. В свое время в нем был прекрасный ресторан, летняя веранда. Сегодня с общепитом в парке беда, и наверное, этой функции гостям ЦПКиО не хватает.

— То есть вы хотите «встроить» здание в ЦПКиО?

— Безусловно, это оно должно «работать» на парк. К нам уже поступали «непрофильные» предложения: давайте откроем там медицинский центр. Но мы не считаем, что это неправильно — медицинский центр должен быть, но не на входе в центральный парк культуры и отдыха.

Там должно быть что-то, направленное на спорт, детей, досуг, может быть, некий развлекательно-обучающий центр.

У меня сейчас сын растет — ему нравятся конструкторы, но уже не «Лего», а что-то более сложное, движущееся. Это натолкнуло нас на тему робототехники — сейчас в переговорах с московской компанией, которая готова предложить подобный проект.

— Робототехника?

— Да, история про роботов, которая сейчас на волне успеха в Москве и в Питере, вполне может найти применение здесь. Мы, кстати, в свое время участвовали как генподрядчики в строительстве детской железной дороги — сегодня это образовательный центр от РЖД в парке Маяковского. Почему бы не предложить что-то в этом ключе, но основанное на частных инвестициях — площадка для этого сегодня есть. Я, кстати, уверен, что частные инвестиции — самые эффективные.

В общем, мы в поиске и готовы рассматривать любые предложения от бизнес-сообщества Екатеринбурга. Единственное, чего мы точно не хотим — второй ночной клуб.

— GOLD многие помнят по ЧП в 2011-м, когда рядом прорвало теплотрассу, из клуба эвакуировали почти 500 человек, некоторые получили серьезные ожоги. Не боязно браться за здание, у которого такая предыстория?

Благодаря демонтажным работам теперь можно увидеть, каким был кинозал старинного советского кинотеатра. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Если брать всю предысторию, то с момента постройки (в 1935 году) это был кинотеатр — так что позитив перевесит негатив. Ну, а если давать прямой ответ на вопрос, то нет, не боимся. Потому что после того потопа ТГК-9 полностью переложила теплотрассу, она сегодня абсолютно новая, повторения быть не может. А учитывая наш опыт строительства аэропортов, я с уверенностью могу сказать, что привести инженерные и отопительные системы в идеальное состояние для нас труда не составит.

— В каком состоянии здание сейчас?

— Мы провели демонтажные работы, расчистили все внутри — убрали весь «культурный слой», накопленный с 35-го года и умерший во время потопа. Теперь там чистые кирпичные стены, места внутри стало много. Сегодня в здание интересно даже просто зайти — видно, что это был кинотеатр. Но кинотеатр легко трансформируется, допустим, в спортивный комплекс.

Например, у нас в бизнес-центре находится студия художественной гимнастики, которую ведет олимпийская чемпионка Ирина Зильбер. Я прихожу утром — вижу толпу детей перед входом. Такие проекты и дают жизнь, развитие микрорайону.

— В виде спорткомплекса или центра робототехники здание будет выглядеть по-другому?

— Оно построено в 1935 году, и нам нравится, что фасад несет в себе традиции архитектуры того времени. В нем есть история, и нам хочется её сохранить. В зависимости от того, с кем мы пойдем в этот проект, мы определимся по реконструкции внутренних помещений. Возможно, внесем незначительные корректировки с внутренней стороны фасада — в кинотеатре по понятным причинам не было окон, мы рассчитаем, надо ли их добавить, сколько. Объект не является памятником архитектуры, мы спокойно можем вносить изменения в его внешний облик, но, повторюсь, трогать фасад нам не хотелось бы.

Иван Кузнецов показывает, как будет развиваться микрорайон возле парка Маяковского. Какую роль предстоит сыграть зданию бывшего клуб Gold — решать горожанам. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мы не специалисты в сфере досуга — потому и хотим отдать наполнение этих помещений на откуп профессионалам. Но мы профессионалы в строительстве. Учитывая наш опыт возведения жилых домов, бизнес-центров, понятно, что внутри все будет подготовлено идеально. Те же самые системы безопасности: после строительства аэропорта, где к ним требования предельно высокие, мы умеем делать это очень хорошо.

Есть еще одна причина, по которой здание снаружи должно остаться таким же — оно является частью ансамбля входной группы ЦПКиО. И мы за то, чтобы оно работало на парк, создавало дополнительный поток посетителей. В связи с тем, что город планирует изменения в парке, это будет востребовано. Мы готовы выслушать любые мнения и советы, в том числе, от мэрии города.

— А от жителей?

— Конечно! Ведь я тоже здесь живу — у меня строится квартира в Clever Park. Поэтому я и строю, как для себя.

— В одном из интервью вы рассказывали, что постепенно переводите бизнес в Москву и на Дальний Восток…

— Мы строим везде, но живем-то здесь! Здесь наша штаб-квартира, весь топ-менеджмент. Мы работаем по всей стране, но Екатеринбург для нас был и всегда останется домом. Именно поэтому мы делаем всё, чтобы наш город становился лучше.

Смотрите фотопрогулку по зданию бывшего клуба Gold

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU