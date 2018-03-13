Расходы и доходы бюджета Зауралья увеличились на 1,5 млрд рублей

10:56 13 марта 2018 3

Елена Лукашук рассказала о новых параметрах бюджета Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На заседании курганского правительства во вторник, 13 марта, был скорректирован областной бюджет. Доходы и расходы увеличились на 1,5 млрд рублей, передает корреспондент «URA.RU».

О параметрах нового бюджета рассказал начальник финансового управления Курганской области Елена Лукашук. Доходы области составят 39 млрд рублей, расходы — 41,5 млрд рублей, объем запланированного дефицита бюджета не изменился и составляет менее 2,5 млрд рублей.

По словам Лукашук, источником основной части дополнительных средств бюджета станут собственные доходы области (1,573 млрд рублей), еще почти 18 млн рублей удалось сэкономить за счет неизрасходованных средств в муниципалитетах области. Предыдущая корректировка бюджета Зауралья была проведена в начале февраля, тогда расходы урезали на 770 млн рублей.