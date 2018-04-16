{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
22:32  16 апреля 2018 0

В ямальском правительстве готовят план на случай ухода Кобылкина

Есть и версия о преемнице
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Лица. Агропромвыставки. Екатеринбург, кобылкин дмитрий, якушев владимир
Кобылкину пророчат повышение до губернатора Тюменской области после ухода Владимира ЯкушеваФото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухи о скором повышения губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина перешли на новый уровень. В кулуарах ямальского «Белого дома» уже обсуждают не просто возможность, а даже план действий при таком развитии событий. В том числе власти думают, кто сможет возглавить регион после ухода эффективного молодого технократа. Высокий пост пророчат вице-губернатору Ирине Соколовой. Правда, пока далеко не все делают ставку на ее повышение.

На работу на велосипеде. Салехард, правительство янао
На Ямале продумывают, кто займет пост губернатора, если Кобылкин пойдет на повышение
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Об уходе Дмитрия Кобылкина с поста активно заговорили после президентской избирательной компании. Эффективного управленца хотят отправить на пост губернатора Тюменской области вместо Владимира Якушева, который в свою очередь должен тоже быть повышен и уехать в Москву.

Политологи такое развитие событий не исключают. Руководитель «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко подтверждает, что Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев на сегодняшний день одни из самых эффективных губернаторов страны, и слухи об их повышении логичны.

«Я регулярно слышу разговоры о том, что Якушев может уйти на вице-премьерскую позицию, например. Думаю, что такая возможность существует. Кобылкин — один из немногих глав, кто сумел выстроить гармоничные отношения со всеми присутствующими на территории округа корпорациями. Вероятностей может быть много и разных. Работать он будет там, куда пошлет его президент», — считает Минченко.

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий, тюменская матрешка
Дмитрия Кобылкина видят объединителем «тюменской матрешки»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно кипят разговоры о том, что Кобылкин станет не просто губернатором Тюменской области, а выступил политиком, который бы улучшил взаимодействие «тюменской матрешки». Об объединении речь уже не идет.

«Создание такого мега-региона — это такой вызов. Его губернатор станет одной из ключевых фигур в стране. Но вопрос — насколько кто-то будет готов такой супер-субъект создавать. Плюс есть очень развитый и накачиваемый годами региональный патриотизм на Ямале и в Югре. Это важный фактор», — уверен Евгений Минченко.

Тем временем в кулуарах ямальского правительства говорят о повышении Кобылкина, как о неизбежном процессе.

Несколько источников в качестве приемника назвали агентству фамилию вице-губернатора Ирины Соколовой. Но большая часть собеседников уверяет, что она может быть лишь временным заместителем.

Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, соколова ирина
Обсуждается, что пост губернатора Ямала может занять Ирина Соколова. Как минимум временно
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Соколова — хороший аппаратчик, не раз доказывала свою эффективность в этом плане, но роль губернатора не для нее. Она не сможет поддерживать отношения с нефтегазовыми компаниями, которые годами выстаивал Кобылкин. А это определяющий фактор для руководителя Ямала», — утверждают собеседники.

Инсайдеры говорят, что слухи о повышении Соколовой могут вытекать из событий осени прошлого года. Тогда ее фамилия, напомним, звучала в числе претендентов на пост губернатора Мурманской области вместо Марии Ковтун. Слухи о отставке последней активно обсуждались в политическом сообществе страны, однако этого не произошло.

«Если учитывать историю становления региона, то место губернатора может занять какой-либо представитель „Газпрома“. Или это может быть кто-то из эффективных муниципальных менеджеров», — говорит знакомый чиновник.

Клипарт, правительство янао
В правительстве Ямала подготовились к любому исходу
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Политолог Кирилл Истомин считает, что пока строить прогнозы рано. Впереди еще много событий, которые могут отразиться и на регионах. «В этом году много знаковых кадровых историй — выборы губернатора Московской области и мэра Москвы, и другие. Будут изменения в министерствах. Любые рассуждения до утверждения состава правительства РФ не имеют под собой оснований», — заявил Истомин.

В ямальском правительстве неофициально рассказывают, что пока это все только планы и подготовка к любым сценариям. Новый состав правительства страны утвердят в мае, после инаугурации президента. Когда завершатся перестановки верхушки власти, можно будет более достоверно прогнозировать насколько сильной будет волна ротаций в региональной власти.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров