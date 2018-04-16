В ямальском правительстве готовят план на случай ухода Кобылкина

22:32 16 апреля 2018 0

Кобылкину пророчат повышение до губернатора Тюменской области после ухода Владимира Якушева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Слухи о скором повышения губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина перешли на новый уровень. В кулуарах ямальского «Белого дома» уже обсуждают не просто возможность, а даже план действий при таком развитии событий. В том числе власти думают, кто сможет возглавить регион после ухода эффективного молодого технократа. Высокий пост пророчат вице-губернатору Ирине Соколовой. Правда, пока далеко не все делают ставку на ее повышение.

На Ямале продумывают, кто займет пост губернатора, если Кобылкин пойдет на повышение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Об уходе Дмитрия Кобылкина с поста активно заговорили после президентской избирательной компании. Эффективного управленца хотят отправить на пост губернатора Тюменской области вместо Владимира Якушева, который в свою очередь должен тоже быть повышен и уехать в Москву.

Политологи такое развитие событий не исключают. Руководитель «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко подтверждает, что Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев на сегодняшний день одни из самых эффективных губернаторов страны, и слухи об их повышении логичны.

«Я регулярно слышу разговоры о том, что Якушев может уйти на вице-премьерскую позицию, например. Думаю, что такая возможность существует. Кобылкин — один из немногих глав, кто сумел выстроить гармоничные отношения со всеми присутствующими на территории округа корпорациями. Вероятностей может быть много и разных. Работать он будет там, куда пошлет его президент», — считает Минченко.

Дмитрия Кобылкина видят объединителем «тюменской матрешки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно кипят разговоры о том, что Кобылкин станет не просто губернатором Тюменской области, а выступил политиком, который бы улучшил взаимодействие «тюменской матрешки». Об объединении речь уже не идет.

«Создание такого мега-региона — это такой вызов. Его губернатор станет одной из ключевых фигур в стране. Но вопрос — насколько кто-то будет готов такой супер-субъект создавать. Плюс есть очень развитый и накачиваемый годами региональный патриотизм на Ямале и в Югре. Это важный фактор», — уверен Евгений Минченко.

Тем временем в кулуарах ямальского правительства говорят о повышении Кобылкина, как о неизбежном процессе.

Несколько источников в качестве приемника назвали агентству фамилию вице-губернатора Ирины Соколовой. Но большая часть собеседников уверяет, что она может быть лишь временным заместителем.

Обсуждается, что пост губернатора Ямала может занять Ирина Соколова. Как минимум временно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Соколова — хороший аппаратчик, не раз доказывала свою эффективность в этом плане, но роль губернатора не для нее. Она не сможет поддерживать отношения с нефтегазовыми компаниями, которые годами выстаивал Кобылкин. А это определяющий фактор для руководителя Ямала», — утверждают собеседники.

Инсайдеры говорят, что слухи о повышении Соколовой могут вытекать из событий осени прошлого года. Тогда ее фамилия, напомним, звучала в числе претендентов на пост губернатора Мурманской области вместо Марии Ковтун. Слухи о отставке последней активно обсуждались в политическом сообществе страны, однако этого не произошло.

«Если учитывать историю становления региона, то место губернатора может занять какой-либо представитель „Газпрома“. Или это может быть кто-то из эффективных муниципальных менеджеров», — говорит знакомый чиновник.

В правительстве Ямала подготовились к любому исходу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Политолог Кирилл Истомин считает, что пока строить прогнозы рано. Впереди еще много событий, которые могут отразиться и на регионах. «В этом году много знаковых кадровых историй — выборы губернатора Московской области и мэра Москвы, и другие. Будут изменения в министерствах. Любые рассуждения до утверждения состава правительства РФ не имеют под собой оснований», — заявил Истомин.

В ямальском правительстве неофициально рассказывают, что пока это все только планы и подготовка к любым сценариям. Новый состав правительства страны утвердят в мае, после инаугурации президента. Когда завершатся перестановки верхушки власти, можно будет более достоверно прогнозировать насколько сильной будет волна ротаций в региональной власти.