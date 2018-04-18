Долги завода зятя Никиты Михалкова испортили карьеру прокурору

07:00 18 апреля 2018 0

Игорю Ткачеву есть повод беспокоиться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Карьера прокурора Курганской области Игоря Ткачева оказалась под угрозой из-за проблем завода зятя Никиты Михалкова. По данным инсайдеров, в Москве остались крайне недовольны результатом финансового отчета Курганмашзавода по итогам 2017 года. Стало очевидно, что на предприятие, которое переходит под крыло «Ростеха», бывшие владельцы — концерн «Тракторные заводы» — постаралось свесить все накопленные долги, а надзорные органы не нашли в этом ничего крамольного.

Финансовый отчет КМЗ опубликовало в начале апреля. Согласно документу, по итогам прошлого года долг завода увеличился с 3,6 млрд рублей сразу в тридцать раз — до 108 млрд рублей. В пояснении к отчету указано, что на ухудшение финансового результата повлияли расходы на обязательства по судебным искам и на формирование резерва по сомнительным долгам (долги внутри концерна «Тракторные заводы»).

Завод лихорадит не первый год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судя по опубликованным документам, на КМЗ вроде бы старались экономить: завод сократил расходы на рекламу и продвижение продукции на экспорт на 421 млн рублей (или на 85,3%); расходы на посреднические услуги по сбыту продукции снизились на 110,5 млн рублей (или в 2,1 раза), транспортные расходы — на 41,6 млн рублей (или на 36,7%). При этом расходы по оплате труда увеличились на 5,8 млн рублей (на 14,9%). Однако произошло это за счет роста расходов на управленческий персонал (его количество увеличилось на 34%) — в связи с чем, согласно документам, произошел рост уровня средней заработной платы на 41%.

То есть на предприятии, где из-за долгов были перебои с отоплением, а рабочие жаловались на задержку зарплат, раздули штат управленцев с солидными окладами.

Сложившаяся ситуация не вызвала серьезных нареканий у правоохранительных органов. Единственное уголовное дело, возбужденное в 2018 году с подачи УФСБ по Курганской области, касается взятки в 80 тысяч рублей. По версии следствия, бывший исполнительный директор КМЗ Александр Клюжев ее передал начальнику военного представительства Минобороны Евгению Сутормину и его заместителю Михаилу Шамбатуеву, чтобы те подписали бумаги о приемке военной техники, которая на деле еще не была готова.

По данным источников «URA.RU», после публикации финансового отчета на КМЗ приехал проверяющий из Москвы, который попытался встретиться с прокурором области Игорем Ткачевым, но не был принят. После этого в зауральскую прокуратуру были направлены четверо проверяющих из Генпрокуратуры. Результаты их инспекции (несколько источников подтвердили, что она проходила на прошлой неделе) пока неизвестны, однако инсайдеры намекают, что Игорю Ткачеву грозят неприятности.

Курганцы ждут, что новое руководство возродит былую мощь завода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Получить комментарии от представителей прокуратуры Курганской области не удалось. Сотрудник пресс-службы Мария Мельникова в ответ на вопрос корреспондента заявила, что находится в отпуске, и предложила звонить на служебный номер пресс-службы, однако к телефону никто не подходил. В надзорное ведомство был направлен письменный запрос.

Во вторник, 17 апреля, на заводе ждали представителей «Ростеха». Приезд индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергея Абрамова несколько дней назад анонсировал вице-губернатор Александр Константинов. Однако, по данным источников, к вечеру гости так и не появились. Инсайдеры сообщают также, что в мае возможна смена руководства завода — Альберту Бакову ищут замену на посту временного гендиректора. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.