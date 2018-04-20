Почему начальник пермского ГУ МВД уходит за полгода до пенсии

17:28 20 апреля 2018 0

Виктор Кошелев объявил об отставке за месяц до крупномасштабной проверки Фото: Анастасия Яковлева

В Пермском крае генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев написал рапорт о своей отставке. Об этом он сообщил на коллегии регионального ГУ МВД, не дожидаясь ответа из Министерства внутренних дел России. Согласно официальной версии, начальник главка закончит службу в связи с достижением пенсионного возраста, однако собеседники «URA.RU» в полиции говорят, что в конце мая ведомство ожидает федеральная проверка.

Про отставку стало известно сегодня утром, хотя тему уже несколько месяцев обсуждают публично журналисты и кулуарно — полицейские. «Действительно, начальник главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев написал рапорт о завершении службы в органах внутренних дел в связи с достижением предельного возраста», — сегодня ответили на вопрос «URA.RU» в пресс-службе полиции. — Но пока он исполняет свои служебные обязанности».

В последний раз прикамскую полицию проверяли восемь лет назад Фото: Наталья Мущинкина © URA.RU

Виктору Кошелеву в ноябре исполнится 60 лет. Согласно внутренним правилам полиции, генерал-лейтенант мог выбрать: продолжить службу или уйти на пенсию. Юбилей Виктор Кошелев отпразднует 19 ноября — то есть он мог работать еще более полугода, однако полицейские имеют право уходить на пенсию ранее 60 лет. Виктор Кошелев служит в органах с 1983 года, если прибавить совокупный трудовой стаж 25 лет, то, выходит, глава прикамской полиции мог покинуть органы еще 10 лет назад.

Собеседник «URA.RU» объясняет досрочное решение Кошелева об отставке крупномасштабной федеральной проверкой пермского ГУ МВД. По данным инсайдера, она начинается 21 мая. Результаты этой проверки, скорее всего, окажутся очень неприятными для руководства полиции, уверен источник издания.

Проверка, о которой сказал собеседник, обычно проходит раз в пять лет, но последняя в регионе состоялась в 2010 году. Тогда выводы были такими: у полиции хорошее взаимодействие с властями, стало меньше (зарегистрированных) преступлений и больше раскрытых, включая резонансные. Негативно оценили работу уголовного розыска, следственных подразделений и дознания, служебную дисциплину. Плохо расследовали кражи транспортных средств, старые преступления, были проблемы с розыском преступников.

Федеральные ревизоры проверят полицию в конце мая, уже после отставки Кошелева Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Виктор Кошелев за время работы в регионе никогда не отрицал, общаясь журналистами, что проблемы есть. Хотя, судя по статистике, уровень преступности падает. За первый квартал 2018 года на 5,6% снизилось количество преступлений (зарегистрированных), на 10,0% стало меньше убийств, на 6% снизился тяжкий вред здоровью, изнасилований зарегистрировали меньше на 2,5%, краж на 10,1%, грабежей на 14,4%, разбоев на 28,6%, мошенничеств на 6,0%. Именно эти цифры сегодня Виктор Кошелев называл на коллегии.

«URA.RU» удалось узнать, что Виктор Кошелев с понедельника уйдет в отпуск. В пресс-службе ГУ МВД не стали отрицать, что такие планы есть, однако не смогли ответили на вопрос журналиста о том, кто станет исполняющим обязанности. Источники «URA.RU» сказали, что на время отпуска за Виктора Кошелева будет работать его заместитель, начальник полиции, генерал-майор Алексей Овсянников. Документы об этом уже подписаны, уверяют собеседники издания. Другие респонденты говорят, что кандидат может и возглавить краевую полицию, когда Виктор Кошелев покинет ведомство официально. Однако есть и противоположные мнения: «Все очень быстро может измениться».

Еще одним преемником называют начальника управления МВД по Оренбургской области Михаила Давыдова, который в 2014 году был врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю. Также в СМИ появлялась информация, что в Пермь может приехать начальник УМВД РФ по Екатеринбургу, полковник Игорь Трифонов. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от воли президента, который утверждает полицейских глав субъектов.

Ранее собеседники «URA.RU» говорили, что вскоре ожидается отставка главы регионального Следственного комитета Марины Заббаровой. А также председателя краевого суда Владимира Вельянинова, срок службы которого выйдет в 2019 году, руководителя Арбитражного суда Виталии Фофанове, главы регионального управления налоговой службы Лидии Струговой.

Недавно в крае сменился федеральный инспектор: на место Игоря Цветкова прибыл Сергей Половников из Нижнего Новгорода. Вчера депутатам представили кандидата в краевые прокуроры Андрея Умшанова, также из Нижнего Новгорода. Действующему прокурору края Вадиму Антипову предписывают вакансию главы прокуратуры Нижегородской области.