По какому сценарию пойдет реновация на Урале

19:37 22 апреля 2018 0

Московский опыт могут начать применять на Урале уже в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил, что опыт московской реновации может быть применен в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге, чем немало удивил уральцев. «URA.RU» узнало, чьи деньги будут в этом участвовать, как власть сможет избежать протестов и главное, когда проект превратится в закон.

В пресс-службе министерства строительства РФ «URA.RU» рассказали, что Екатеринбург наряду с Петербургом, Новосибирском и другими крупными городами был назван министром, поскольку он привлекателен для инвесторов, и местный бизнес, возможно, будет готов вкладывать средства.

«Он назвал города исходя из стоимости [земли] в этих крупных городах, потому что Екатеринбург — привлекательный город с точки инвестиций, интерес инвесторов к этому региону есть. Например, если у вас в центре города аварийное жилье, то понятно, что земля под этим аварийным домом, если он признан таковым, имеет свою цену. И инвестора на этот участок привлечь не сложно», — сказали в ведомстве.

Екатеринбург стал претендентом на реновацию из-за инвестиционной привлекательности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению представителей министерства, в первую очередь в данной программе должны участвовать крупные города, которые помимо инвестиционной привлекательности имеют достаточные средства на уровне региона.

Глава комиссии по городскому хозяйству Гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий ожидает, что программа в первую очередь коснется центра города, но отмечает, что в городском парламенте тему пока не поднимают. «Конечно, непонятен механизм. По Москве отдельный федеральный закон принят. По другим городам ведь нет федерального закона. Понятно, что если это пойдет, то должны быть какие-то нормативные акты. Я понимаю, что это благо, а вот по какому пути оно пойдет, пока никто сказать не может», — говорит Крицкий.

Законопроект, о котором идет речь, Минстрою поручил разработать президент России Владимир Путин, чтобы определить новые принципы расселения аварийного жилья. О том, что реновация может шагнуть в регионы, а именно в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи Мень сказал на Ялтинском экономическом форуме.

Собеседник агентства в пресс-службе федерального Минстроя отметил, что в своей основе — «это законопроект о постоянно действующем механизме по расселению из аварийного жилья», а слова министра не означают, что завтра все элементы реновации Москвы придут в Екатеринбург. Однако, по заявлению собеседника агентства, проект закона будет направлен на рассмотрение в Госдуму и правительство в «ближайшие месяцы».

Тем временем главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков рассказал, что в Екатеринбурге уже есть собственная реновация, по которой ветхое жилье заменяется новостройками, причем так же с привлечением инвесторов-застройщиков. «У нас уже есть программа по развитию застроенных территорий. Ветхий фонд определяется или определен там, и застройщики выходят на территорию и ее обновляют», — рассказал он. Говоря о реновации, которая может прийти в город, Молоков сказал, что особенность таких программ состоит в том, чтобы найти баланс частной инициативы предпринимательства и государственных интересов.

Согласно заявлению Минстроя РФ, закон о «региональной реновации» всего лишь даст возможность регионам использовать подобный механизм и заставлять сносить дома никто никого не собирается, однако точного решения пока не существует. «Пока это только обсуждение, потому что какую в итоге точку зрения поддержат в правительстве, а потом в Госдуме, неизвестно».

В мэрии заявляли, что до хрущевок необходимо снести двухэтажные старые дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если закон примут, а городские власти захотят его применить, то остается неясным, какие именно дома могут начать сносить. В конце 2017 года в мэрии Екатеринбурга уже говорили о том, чтобы перенять московский опыт и даже называли районы и улицы, которые в первую очередь подвергнутся сносу. Но тогда речь шла не о центральных улицах. Среди пионеров местной реновации называли район Синие Камни, Вторчермет, а также улицы Стахановская, Ильича, Тольятти и Белореченская. Причем говорилось не о хрущевках, а о деревянных домах, каких в городе достаточно много.

Как избежать ошибок при реализации реновации, которые допустили московские власти, рассказала организатор митинга против сноса пятиэтажек в Москве, член постоянного комитета Гражданский активист Юлия Галямина. Она считает, что главное, чтобы люди имели возможность не уезжать из жилья, если не хотят.

«[По сути, у вас] будет программа по расселению аварийного жилья, которая была в Москве под названием „Жилище“. Негативный момент может быть только такой, что людей будут заставлять. То есть они будут считать, что объективно их дом хороший, а кто-то будет его причислять к аварийным, потому что он хорошо расположен и в этом месте можно построить какие-нибудь прекрасные другие дома. Здесь необходимо большое доверие граждан к экспертизам и в каждом [случае] должно быть стопроцентное согласие собственников на то, чтобы переезжать», — считает Галямина.