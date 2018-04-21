Екатеринбург назвали основным кандидатом на реновацию жилья

11:46 21 апреля 2018 1

Минстрой разрабатывает законопроект по расселению аварийного жилья Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Министр строительства РФ Михаил Мень заявил, что опыт столичной программы реновации может быть применен в Екатеринбурге. Заявление прозвучало на Ялтинском экономическом форуме.

Министр считает, что не все города нуждаются в реновации, чей опыт «может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку», пишет РБК. К числу таких мегаполисов глава Минстроя отнес Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.

Новые принципы расселения аварийного жилья в российских городах закладываются в законопроект, который, по поручению президента, разрабатывает министерство строительства. По словам Меня, расположение дома в центре города, привлекательность земли для инвесторов — это те факторы, которые могут стать основанием для использования механизмов реновации.

Ранее «URA.RU» уже писало, что Екатеринбург может стать одним из городов, где будет осуществлена реновация.