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21 апреля 2018
11:46  21 апреля 2018 1

Екатеринбург назвали основным кандидатом на реновацию жилья

Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, ветхое и аварийное жилье, улица тимофея невежина12
Минстрой разрабатывает законопроект по расселению аварийного жильяФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Министр строительства РФ Михаил Мень заявил, что опыт столичной программы реновации может быть применен в Екатеринбурге. Заявление прозвучало на Ялтинском экономическом форуме.

Министр считает, что не все города нуждаются в реновации, чей опыт «может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку», пишет РБК. К числу таких мегаполисов глава Минстроя отнес Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи.

Новые принципы расселения аварийного жилья в российских городах закладываются в законопроект, который, по поручению президента, разрабатывает министерство строительства. По словам Меня, расположение дома в центре города, привлекательность земли для инвесторов — это те факторы, которые могут стать основанием для использования механизмов реновации.

Ранее «URA.RU» уже писало, что Екатеринбург может стать одним из городов, где будет осуществлена реновация.

Виктор Жуков
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