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23 апреля 2018
22 апреля 2018
23:51  22 апреля 2018 0

Что устроит в уральских городах ураган-убийца из Москвы

Синоптики назвали самое безопасное место в России. Бонус: авторитетный прогноз на это лето
Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, ветер, торнадо, ураган, природные катаклизмы, стихийные бедствия
Ученые надеются, что стихию остановит сила тренияФото: depositphotos.com © URA.RU

МЧС предупредило уральцев о надвигающемся из Москвы урагане. Жертвами природной стихии, обрушившейся на столицу накануне, стали два человека, в том числе 13-летняя девочка, которую придавило отлетевшим мусорный контейнером. Еще 17 получили травмы, на десятках зданий сорваны крыши, повалены 600 деревьев. Уже завтра, 23 апреля, в Свердловской и Челябинской областях и в Пермском крае синоптики прогнозируют сильнейший ветер до 20 м/с.

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Наиболее опасны стихийные бедствия для жителей мегаполисов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков уверен, что у жителей Урала есть повод для опасений. Идущий ураган вполне способен повторить сценарий разрушений в Москве, отмечает он: «Достаточно вспомнить позапрошлое лето на Южном Урале, где ураган сносил деревья. Угроза стихийных бедствий есть везде, просто в каждом регионе — своя специфика». По мнению Старкова, угроза пострадать от катаклизмов существует прежде всего в крупных городах. «Там у людей больше шансов попасть под упавшее дерево», — поясняет метеоролог.

Другие эксперты-синоптики склонны давать более оптимистичные прогнозы. По их мнению, Урал не должен сильно пострадать от надвигающейся стихии: пройдя от Москвы полторы тысячи километров ураган сбавит обороты. Успокаивающе подействуют на него и уральские горы.

«Все это вихри рождаются над Атлантикой или Северным океаном, они поднимаются наверх и постепенно теряют интенсивность, по мере захода вглубь материка», — считает профессор, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов.

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«Урал и Сибирь в этом отношении относительно безопасные регионы, — подтверждает заведующий лабораторией климатологии Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов. — Кроме того, из-за небольшой разницы температур воздушная масса с севера не вызовет такого контраста».

С ними соглашается и ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Он утверждает, что накануне в столице сила ветра была 25 м/с, на Урале прогнозируется только 15-20 м/с. И это, по его мнению, большая разница.

«Вихрь вращается против часовой стрелки, как волчок. Заходя на континент, его сила трения увеличивается. От побережья Балтики до Москвы 900 км, до Урала — 2000 км. Это тот гарант более спокойной погоды. Нельзя сказать, что будет замечательно, но значительно мягче», — говорит эксперт.

Абсолютно безопасных от стихийных бедствий регионов в России не существует, уверены ученые. Они считают, что в каждой области есть свои погодные риски. На Урале, например, часто бывают сильный ветер и ливни. В меньшей степени это касается Пермского края, больше относится к Свердловской и Челябинской областям.

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Этим летом на Урале не исключены ураганы и даже смерчи
Фото: depositphotos.com © URA.RU

Также синоптики отмечают, что в последнее время возрастает контрастность погоды, которую бросает то в экстремальную жару, то в невыносимый холод. Эксперты связывают это с глобальными изменениями климата на планете. Меняются направления воздушных масс, и риски природных коллапсов возрастают в тысячи раз.

«Когда-то считалось, что самый комфортный климат на планете — Канарские острова. Их называли „острова вечной весны“. Но совсем недавно под мощным ветром внетропического циклона там обрушилась скала», — приводит пример Заводченков.

Повторится ли холодное лето 2017-го на Урале ученые прогнозировать не берутся. Но сходятся во мнении, что с июня по август 2018 года с очень большой вероятностью возможны ураганы и даже смерчи. «Будет редко, но метко. В атмосфере нужно ожидать таких явлений как смерчи, торнадо, так как в воздухе содержится много скрытой энергии», — считает Владимир Семенов. «Мы должны быть готовы к повторению жестких засух и ливней», — уточняет Вадим Заводченков.

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